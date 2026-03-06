Například jeden z cestujících si na sociálních sítích stěžoval, že jejich letadlo z Melbourne do Evropy přes Dauhá se muselo kvůli konfliktu vrátit. Koupili si dražší letenky u jiné letecké společnosti, přičemž pojišťovna nákup dražších letenek neproplatila.
Jiný pak uvedl, že známí, kteří se chtěli vrátit domů do Asie, uvázli v Evropě. Pojišťovna však i takový případ označila za důsledek válečného konfliktu, napsala agentura Bloomberg.
„Pokud jde o válku, je to v podstatě plošná výjimka ze všech cestovních pojistek. Nejsme si vědomi žádného cestovního pojištění, které by pokrývalo nároky přímo spojené s válkou,“ uvedla Jodi Birdová, specialistka na cestování z australské skupiny na ochranu spotřebitelů Choice.
@reliancegroup general insurance & @Lufthansa_USA are scamming customers, here’s how:— Ratish Narayanan (@narayananratish) June 20, 2025
My flight with @lufthansa was on 10th March which got cancelled due to industrial action on airport ground. I had booked this flight via @makemytrip request you to remove reliance insurance as… pic.twitter.com/nrVHyqi3Ls
Cestovní pojištění obvykle kryje nové letenky, hotely a stravu, pokud jsou lety zpožděny nebo zrušeny. Proplácí také předem uhrazené výdaje, pokud člověk cestu zruší. Australská rada pro pojišťovnictví však upozornila, že standardní pojistky vylučují náklady či škody přímo způsobené válkou či konfliktem.
„Tyto výjimky existují, protože rozsah a nepředvídatelnost ozbrojeného konfliktu vytvářejí rizika, která je pro pojišťovny obtížné ocenit,“ uvedla rada. Bez této výjimky by podle ní pojistné pro všechny cestující bylo neudržitelné vzhledem k rizikům, která by pojištění muselo zohledňovat.
Agentura Bloomberg také upozornila, že pojišťovny nabízejí pojištění, které umožňuje zrušit cestu z jakéhokoliv důvodu. Pojišťovna však může mít své limity, včetně toho, kolik z celkových nákladů cestujícímu vrátí.
Pojišťovny prodlužují pojištění
Poskytovatelé cestovního pojištění uvádějí, že zákazníkům uvězněných v zahraničí prodlužují cestovní pojištění, a to bez dalších nákladů. Pojištění pokrývá například lékařské výdaje nebo ztracená zavazadla.
Pojišťovna Allianz také radí zákazníkům, aby si uchovávali účtenky o zaplacených rezervacích i dodatečných výdajích. Ochránci práv zároveň varují pasažéry, aby lety sami nestornovali.
„Cestovní pojistné smlouvy se od pandemie zpřísnily, obsahují více výjimek a méně ochrany pro spotřebitele,“ uvedl Steven Berger, právník Evropské spotřebitelské organizace.
Doplnil, že ačkoliv cestovní pojištění nemusí pokrývat určité situace, někteří pasažéři mohou stále mít nárok na kompenzaci závisí na konkrétní letecké společnosti a trase jejich letu.
Zmiňuje například pravidla Evropské unie, která říkají, že dopravci musí zajistit jídlo a ubytování cestujícím i v případě výjimečných okolností, jako je ozbrojený konflikt. „Je to směsice různých druhů ochrany a neexistuje žádná jednotná globální ochrana cestujících,“ uzavřel podle Bloombergu.