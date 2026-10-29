Konec velkého snu. Luxusní výletní loď uvázla v Kambodži kvůli drahému palivu

Plavidlo momentálně kotví v přístavu Sihanoukville u Thajského zálivu. Provozovatel Villa Vie Residences oznámil pozastavení plavby v úterý a cestujícím dal jen několik hodin na opuštění lodi. Podle agentury AP někteří z nich uvedli, že měli na přípravu pouhých sedm hodin. Část pasažérů už odletěla domů, další nadále zůstávají v přístavním městě.
Na palubě bylo podle kambodžských úřadů 203 cestujících, převážně Američanů, a 156 členů posádky. Loď přitom pojme až 650 lidí. Zástupce místní správy Long Dimanche upozornil, že náhlé vystěhování zanechalo řadu důchodců a pracujících lidí fakticky bez domova, tisíce kilometrů od jejich vlastních zemí, napsal deník The Wall Street Journal.
Provozovatel zatím neví, kdy bude možné plavbu obnovit. Podle kambodžských úřadů měla loď doplnit palivo a zemi opustit v sobotu. Firma však žádný závazný termín dalšího vyplutí veřejně nepotvrdila.
Náklady na palivo několikanásobně vzrostly
Společnost Villa Vie Residences vysvětluje přerušení provozu prudkým růstem cen lodního paliva v důsledku války v Íránu. Ta omezila dopravu v Hormuzském průlivu a narušila dodávky ropných produktů, což se výrazně projevilo také v jihovýchodní Asii.
Villa Vie Odyssey
Loď byla postavena v roce 1993 a během své historie vystřídala několik provozovatelů i názvů. V roce 2020, kdy pandemie covidu ochromila výletní plavby, přestala běžně sloužit cestujícím. Villa Vie Residences ji koupila v roce 2023.
Současná plavba začala v říjnu 2024, od vyplutí loď navštívila více než 60 zemí. Na lodi cestující využívali bazén, sportovní hřiště, divadlo, několik barů, posilovnu i lekce jógy. Součástí posádky byl také lékař a dvě zdravotní sestry.
Zatímco měsíční náklady na palivo připadající na jednu kajutu dříve činily v průměru 1 800 dolarů, nyní se podle společnosti zvýšily na šest až osm tisíc dolarů. Provozovatel uvedl, že se snažil spotřebu snížit zpomalením plavby a delšími pobyty v přístavech. Ani tato opatření ale nestačila k vyrovnání rostoucích výdajů.
„Nedokázali jsme nadále nést vznikající provozní ztráty. Přenést celý nárůst nákladů na pasažéry není možné,“ uvedla firma v prohlášení.
Společnost nyní chce získat čas na restrukturalizaci a doplnění kapitálu. Podle Reuters hodlá v příštích 60 dnech pracovat na řešení svých finančních problémů. Zatím však financování zajištěné nemá.
Cestující přitom čelili problémům už před současnou krizí. Někteří si stěžovali na změny itineráře, nespolehlivé internetové připojení nebo zhoršující se kvalitu jídla. Provozovatel je navíc opakovaně žádal o další peníze na palivo a jiné výdaje.
„Už nás unavovalo, že nás každé dva až čtyři týdny žádali o peníze na palivo a na všechno ostatní,“ řekla agentuře AP Lynn Montoyová, která na lodi cestovala s manželem Paulem.
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Tento pár z amerického Wyomingu si koupil kajutu s oknem a očekával, že na lodi stráví ještě mnoho let. Na palubu nastoupil před 17 měsíci v Panamě. Podle Montoyové ale problémy postupně narůstaly a firma se dostávala stále hlouběji do finančních potíží. Dodala také, že členové posádky nedostávali zaplaceno.
Prodali firmu, aby mohli žít na moři
Příběhy některých cestujících ukazují, jak významně událost do jejich životů zasáhla. Švédský tesař Johan Bodin a jeho americká partnerka Lanette Canenová, kteří se blíží šedesátce, prodali půjčovnu automobilů na Havaji a za zhruba 100 tisíc dolarů si pořídili kajutu o rozloze přibližně 13,4 metru čtverečního.
Za měsíční poplatek ve výši 3 500 dolarů dostávali tři jídla denně, firma jim zajišťovala praní prádla dvakrát týdně, internet, úklid a také dva alkoholické nápoje k obědu i večeři.
„Ve výsledku utrácíme mnohem méně než na Havaji,“ říkala Canenová ve videu zveřejněném v únoru, v němž za ní byl vidět lodní bar.
Současná plavba, která měla původně trvat tři a půl roku, začala v říjnu 2024 v Belfastu v Severním Irsku, kde loď prošla rekonstrukcí. Druhá plavba měla podle předběžného plánu trvat do srpna 2030. Nabízené ceny se lišily podle typu ubytování a podmínek. Zatímco některé kajuty stály kolem 100 až 120 tisíc dolarů, cena luxusnějších apartmánů dosahovala několika stovek tisíc dolarů.
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Ani před vypuknutím současné krize přitom projekt neprobíhal bez problémů. Odjezd z Belfastu se o několik měsíců zpozdil kvůli opravám plavidla. Přestože společnost tehdy tvrdila, že má prodaných 85 procent kapacity, někteří cestující na sociálních sítích později uváděli, že se loď ani zdaleka nepřiblížila maximálnímu počtu 650 pasažérů.
Podle blogera Randyho Cassinghama, který na Odyssey žil se svou manželkou, klesl počet cestujících z přibližně 350 na zhruba 200. Ve svých příspěvcích popisoval kombinaci problémů s obchodním modelem, chyb vedení a rostoucích cen i horší dostupnosti paliva. Informoval také o tom, že cestující dostali nabídku jednorázově přispět šesti tisíci dolary, aby plavba mohla pokračovat.
Když pak vedení oznámilo přerušení provozu, podle Cassinghama cestujícím neposkytlo konkrétní pomoc s hledáním ani placením hotelů. Někteří se proto ocitli v obtížné situaci, protože na nákup kajuty vynaložili většinu svých úspor. „Někteří jsou v šoku, protože sem vložili většinu svých životních úspor a nevědí, kde nebo jak budou žít,“ napsal Cassingham ve středu na svém blogu Residential Cruising.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí podle WSJ uvedl, že úřad spolupracuje s kambodžskými úřady na pomoci dotčeným americkým občanům.