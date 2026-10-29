Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konec velkého snu. Luxusní výletní loď uvázla v Kambodži kvůli drahému palivu

Autor:
  18:00
Americká výletní loď Villa Vie Odyssey měla být pro své obyvatele domovem na dlouhé roky. Za cenu od zhruba 100 tisíc dolarů (přibližně 2,1 milionu korun) si mohli koupit kajutu a vyrazit na několik let trvající cestu kolem světa. Někteří kvůli tomu prodali svůj majetek, jiní investovali podstatnou část úspor. Nyní ale musejí hledat náhradní ubytování v Kambodži, kde loď kvůli prudkému zdražení paliva přerušila provoz.

Plavidlo momentálně kotví v přístavu Sihanoukville u Thajského zálivu. Provozovatel Villa Vie Residences oznámil pozastavení plavby v úterý a cestujícím dal jen několik hodin na opuštění lodi. Podle agentury AP někteří z nich uvedli, že měli na přípravu pouhých sedm hodin. Část pasažérů už odletěla domů, další nadále zůstávají v přístavním městě.

Loď Villa Vie Odyssey kotví v přístavu Sihanoukville. (29. října 2026)
Personál provádí údržbu na lodi Villa Vie Odyssey, poté, co ji opustili pasažéři. (29. října 2026)
Jeden z cestujících se vrací pro věci na loď Villa Vie Odyssey poté, co plavba nečekaně skončila v Kambodži kvůli drahým pohonným hmotám. (29. října 2026)
Pasažéři lodi Villa Vie Odyssey uvázli neplánovaně v Kambodži. (29. října 2026)
12 fotografií

Na palubě bylo podle kambodžských úřadů 203 cestujících, převážně Američanů, a 156 členů posádky. Loď přitom pojme až 650 lidí. Zástupce místní správy Long Dimanche upozornil, že náhlé vystěhování zanechalo řadu důchodců a pracujících lidí fakticky bez domova, tisíce kilometrů od jejich vlastních zemí, napsal deník The Wall Street Journal.

Provozovatel zatím neví, kdy bude možné plavbu obnovit. Podle kambodžských úřadů měla loď doplnit palivo a zemi opustit v sobotu. Firma však žádný závazný termín dalšího vyplutí veřejně nepotvrdila.

Náklady na palivo několikanásobně vzrostly

Společnost Villa Vie Residences vysvětluje přerušení provozu prudkým růstem cen lodního paliva v důsledku války v Íránu. Ta omezila dopravu v Hormuzském průlivu a narušila dodávky ropných produktů, což se výrazně projevilo také v jihovýchodní Asii.

Villa Vie Odyssey

Loď byla postavena v roce 1993 a během své historie vystřídala několik provozovatelů i názvů. V roce 2020, kdy pandemie covidu ochromila výletní plavby, přestala běžně sloužit cestujícím. Villa Vie Residences ji koupila v roce 2023.

Současná plavba začala v říjnu 2024, od vyplutí loď navštívila více než 60 zemí. Na lodi cestující využívali bazén, sportovní hřiště, divadlo, několik barů, posilovnu i lekce jógy. Součástí posádky byl také lékař a dvě zdravotní sestry.

Zatímco měsíční náklady na palivo připadající na jednu kajutu dříve činily v průměru 1 800 dolarů, nyní se podle společnosti zvýšily na šest až osm tisíc dolarů. Provozovatel uvedl, že se snažil spotřebu snížit zpomalením plavby a delšími pobyty v přístavech. Ani tato opatření ale nestačila k vyrovnání rostoucích výdajů.

„Nedokázali jsme nadále nést vznikající provozní ztráty. Přenést celý nárůst nákladů na pasažéry není možné,“ uvedla firma v prohlášení.

Společnost nyní chce získat čas na restrukturalizaci a doplnění kapitálu. Podle Reuters hodlá v příštích 60 dnech pracovat na řešení svých finančních problémů. Zatím však financování zajištěné nemá.

Cestující přitom čelili problémům už před současnou krizí. Někteří si stěžovali na změny itineráře, nespolehlivé internetové připojení nebo zhoršující se kvalitu jídla. Provozovatel je navíc opakovaně žádal o další peníze na palivo a jiné výdaje.

„Už nás unavovalo, že nás každé dva až čtyři týdny žádali o peníze na palivo a na všechno ostatní,“ řekla agentuře AP Lynn Montoyová, která na lodi cestovala s manželem Paulem.

Sedm hodin ve frontě na benzin. Ostrov Bali ochromil nedostatek paliva

Tento pár z amerického Wyomingu si koupil kajutu s oknem a očekával, že na lodi stráví ještě mnoho let. Na palubu nastoupil před 17 měsíci v Panamě. Podle Montoyové ale problémy postupně narůstaly a firma se dostávala stále hlouběji do finančních potíží. Dodala také, že členové posádky nedostávali zaplaceno.

Prodali firmu, aby mohli žít na moři

Příběhy některých cestujících ukazují, jak významně událost do jejich životů zasáhla. Švédský tesař Johan Bodin a jeho americká partnerka Lanette Canenová, kteří se blíží šedesátce, prodali půjčovnu automobilů na Havaji a za zhruba 100 tisíc dolarů si pořídili kajutu o rozloze přibližně 13,4 metru čtverečního.

Za měsíční poplatek ve výši 3 500 dolarů dostávali tři jídla denně, firma jim zajišťovala praní prádla dvakrát týdně, internet, úklid a také dva alkoholické nápoje k obědu i večeři.

„Ve výsledku utrácíme mnohem méně než na Havaji,“ říkala Canenová ve videu zveřejněném v únoru, v němž za ní byl vidět lodní bar.

Současná plavba, která měla původně trvat tři a půl roku, začala v říjnu 2024 v Belfastu v Severním Irsku, kde loď prošla rekonstrukcí. Druhá plavba měla podle předběžného plánu trvat do srpna 2030. Nabízené ceny se lišily podle typu ubytování a podmínek. Zatímco některé kajuty stály kolem 100 až 120 tisíc dolarů, cena luxusnějších apartmánů dosahovala několika stovek tisíc dolarů.

Indonéský „Malý Texas“ těží ropu postaru. Vrty pohánějí motory ze starých aut

Ani před vypuknutím současné krize přitom projekt neprobíhal bez problémů. Odjezd z Belfastu se o několik měsíců zpozdil kvůli opravám plavidla. Přestože společnost tehdy tvrdila, že má prodaných 85 procent kapacity, někteří cestující na sociálních sítích později uváděli, že se loď ani zdaleka nepřiblížila maximálnímu počtu 650 pasažérů.

Podle blogera Randyho Cassinghama, který na Odyssey žil se svou manželkou, klesl počet cestujících z přibližně 350 na zhruba 200. Ve svých příspěvcích popisoval kombinaci problémů s obchodním modelem, chyb vedení a rostoucích cen i horší dostupnosti paliva. Informoval také o tom, že cestující dostali nabídku jednorázově přispět šesti tisíci dolary, aby plavba mohla pokračovat.

Když pak vedení oznámilo přerušení provozu, podle Cassinghama cestujícím neposkytlo konkrétní pomoc s hledáním ani placením hotelů. Někteří se proto ocitli v obtížné situaci, protože na nákup kajuty vynaložili většinu svých úspor. „Někteří jsou v šoku, protože sem vložili většinu svých životních úspor a nevědí, kde nebo jak budou žít,“ napsal Cassingham ve středu na svém blogu Residential Cruising.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí podle WSJ uvedl, že úřad spolupracuje s kambodžskými úřady na pomoci dotčeným americkým občanům.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Premium
Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale...

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit...

Němečtí experti navrhli zrušit všechny zemědělské dotace v EU, nemají žádný smysl

ilustrační snímek

Přední němečtí ekonomové a právní experti žádají zrušení veškerých zemědělských dotací. Tak masivní státní zásahy podle nich nemají žádné přesvědčivé ekonomické opodstatnění.

Konec velkého snu. Luxusní výletní loď uvázla v Kambodži kvůli drahému palivu

Loď Villa Vie Odyssey kotví v přístavu Sihanoukville. (29. října 2026)

Americká výletní loď Villa Vie Odyssey měla být pro své obyvatele domovem na dlouhé roky. Za cenu od zhruba 100 tisíc dolarů (přibližně 2,1 milionu korun) si mohli koupit kajutu a vyrazit na několik...

29. října 2026

KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce v Dukovanech, zvažuje další kroky

ilustrační snímek

Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan...

29. října 2026  14:50,  aktualizováno  16:13

Domácnosti v Česku šetří na topení, každému čtvrtému je zima, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Tepelný komfort doma nepociťuje téměř každý čtvrtý Čech, což je skoro dvakrát více než loni. Z aktuálního průzkumu dodavatele energií, společnosti Epet energie, vyplývá, že kvůli napjaté geopolitické...

29. října 2026

Zisky ropných gigantů překonaly očekávání. Jsou nejvyšší od roku 2022

ilustrační snímek

Zisky ropných gigantů Shell a TotalEnergies ve třetím čtvrtletí prudce vzrostly a dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2022. Výsledky obou společností překonaly očekávání analytiků, k čemuž přispěl růst...

29. října 2026  14:02

Lagardeová předčasně končí v čele Evropské centrální banky. Již se hledá nástupce

Christine Lagardeová (2. července 2019)

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února 2027 předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027. Předseda...

29. října 2026  11:51

Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Druhé letošní smrtelné železniční neštěstí vzbuzuje pochybnosti ohledně španělské sítě vysokorychlostních vlaků. Již před středeční tragickou nehodou v Toledu, při niž zahynulo nejméně 68 lidí, totiž...

29. října 2026

Zemědělství bez chemie? Na vinicích či polích místo ní pomáhají vosičky a roztoči

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma České zemědělství na rozcestí: Jak vyrábět...

Je tak malá, že ji na poli téměř neuvidíte. Přesto dokáže ochránit kukuřici před škůdcem, který otevírá cestu nebezpečným plísním. O biologické ochraně rostlin, zdravé půdě i budoucnosti české...

29. října 2026

Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou

Premium
ilustrační snímek

Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále...

29. října 2026

Padesát za litr je stále málo. Drahá nafta nenutí dopravce k hledání alternativ

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

Ceny nafty se i přes zastropování marží blíží padesáti korunám za litr. Ačkoliv u osobních aut drahá paliva přechodně výrazně zvýšila prodeje elektroaut, v nákladní dopravě se zatím s přechodem od...

29. října 2026

EU chce zvýšit produkci paliv, trh s naftou může do příštího roku zůstat napjatý

ilustrační snímek

Světový trh s naftou by mohl zůstat napjatý až do značné části roku 2027, což by udržovalo ceny na vysoké úrovni. Uvedl to dnes v Bruselu eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen s odkazem na...

28. října 2026  18:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

28. října 2026

Naděje pro pacienty s melanomem. Nová data potvrdila účinnost mRNA vakcíny

ilustrační snímek

Nově zveřejněné výsledky rozsáhlé klinické studie přinášejí další naději v léčbě melanomu. Experimentální mRNA vakcína vyvíjená společnostmi Moderna a Merck snížila ve třetí fázi klinického hodnocení...

28. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.