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Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří

Pavla Žáková
  14:15
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Momentka ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo | foto: AP

Americký řetězec KFC míří do italských Alp. Od prosince chce nabízet smažené kuře lyžařům ve dvou vyhlášených horských střediscích, v jednom případě dokonce ve výšce přes 2 100 metrů. Plány ale narazily na odpor místních, kteří se obávají ústupu tradiční alpské gastronomie.

Americký řetězec KFC oznámil, že chce od 5. prosince otevřít dvě sezonní provozovny v oblíbených italských lyžařských střediscích Cortina d’Ampezzo a Madonna di Campiglio. Ve spolupráci se společností Super G, která provozuje horské gastronomické a zábavní podniky, tak hodlá rozšířit svou nabídku přímo na sjezdovky.

V Madonna di Campiglio se má smažené kuře prodávat v lokalitě Piana di Nambino v nadmořské výšce 1 700 metrů. Druhá provozovna je plánována v oblasti Monte Faloria-Cristallo nedaleko Cortiny d’Ampezzo, dokonce ve výšce 2 123 metrů. V nabídce mají být známé produkty řetězce včetně kuřecích křidélek, smažených filetů a sendvičů.

Patří fastfood na sjezdovky?

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Fastfood na horách rozděluje Italy

Záměr amerického řetězce vyvolal v Itálii vlnu kritiky, lidé se obávají, že fastfood naruší tradiční charakter italských horských středisek. Místní gastronomii pokládají za součást kulturní identity Alp a jeden z důvodů, proč sem návštěvníci jezdí.

Důvody, proč by v alpských střediscích neměly vznikat pobočky fastfoodových řetězců, shrnul v rozhovoru pro deník Il Foglio italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida. „Domnívám se, že horské prostředí a to, co turisté hledají při pobytu mezi horskými vrcholy, je pravým opakem kultury fastfoodu,“ řekl.

Podobné důvody znějí i z úst dalších významných osobností. Bývalý italský reprezentant ve sjezdovém lyžování Kristian Ghedina, který pochází z Cortiny, uvedl, že horské prostředí si zaslouží respekt. Otevření fastfoodu ve dvoutisícové výšce prý nepokládá za dobrý způsob, jak tuto oblast rozvíjet.

Vizualizace údajné nově plánované restaurace KFC v italské Cortině se objevila na sociálních sítích, odkud ji převzala různá média. Společnost, která spravuje tento areál, později uvedla, že nejde o schválenou podobu plánované změny.

Samostatná restaurace KFC v Cortině nakonec nevznikne

Po vlně kritiky se ozvala společnost Faloria, která spravuje lyžařský areál v Cortině. Uvedla, že zveřejněná vizualizace, podle níž by vznikla samostatná restaurace KFC a změnil se vzhled budovy, nebyla schválena. Místo samostatného KFC budou prý pouze v přízemí horské chaty nabízeny vedle stávajícího sortimentu i některé produkty amerického řetězce. Konkrétně má jít o šest výrobků.

KFC necílí v Itálii jen na horská střediska. Plánuje v nejbližší době výraznou expanzi na italském trhu. Do konce letošního roku chce mít v této zemi 185 restaurací. V současné době jich zde má podle gastronomického serveru Dissapore 162.

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