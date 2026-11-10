Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří

Americký řetězec KFC oznámil, že chce od 5. prosince otevřít dvě sezonní provozovny v oblíbených italských lyžařských střediscích Cortina d’Ampezzo a Madonna di Campiglio. Ve spolupráci se společností Super G, která provozuje horské gastronomické a zábavní podniky, tak hodlá rozšířit svou nabídku přímo na sjezdovky.
V Madonna di Campiglio se má smažené kuře prodávat v lokalitě Piana di Nambino v nadmořské výšce 1 700 metrů. Druhá provozovna je plánována v oblasti Monte Faloria-Cristallo nedaleko Cortiny d’Ampezzo, dokonce ve výšce 2 123 metrů. V nabídce mají být známé produkty řetězce včetně kuřecích křidélek, smažených filetů a sendvičů.
Fastfood na horách rozděluje Italy
Záměr amerického řetězce vyvolal v Itálii vlnu kritiky, lidé se obávají, že fastfood naruší tradiční charakter italských horských středisek. Místní gastronomii pokládají za součást kulturní identity Alp a jeden z důvodů, proč sem návštěvníci jezdí.
Důvody, proč by v alpských střediscích neměly vznikat pobočky fastfoodových řetězců, shrnul v rozhovoru pro deník Il Foglio italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida. „Domnívám se, že horské prostředí a to, co turisté hledají při pobytu mezi horskými vrcholy, je pravým opakem kultury fastfoodu,“ řekl.
Podobné důvody znějí i z úst dalších významných osobností. Bývalý italský reprezentant ve sjezdovém lyžování Kristian Ghedina, který pochází z Cortiny, uvedl, že horské prostředí si zaslouží respekt. Otevření fastfoodu ve dvoutisícové výšce prý nepokládá za dobrý způsob, jak tuto oblast rozvíjet.
Samostatná restaurace KFC v Cortině nakonec nevznikne
Po vlně kritiky se ozvala společnost Faloria, která spravuje lyžařský areál v Cortině. Uvedla, že zveřejněná vizualizace, podle níž by vznikla samostatná restaurace KFC a změnil se vzhled budovy, nebyla schválena. Místo samostatného KFC budou prý pouze v přízemí horské chaty nabízeny vedle stávajícího sortimentu i některé produkty amerického řetězce. Konkrétně má jít o šest výrobků.
KFC necílí v Itálii jen na horská střediska. Plánuje v nejbližší době výraznou expanzi na italském trhu. Do konce letošního roku chce mít v této zemi 185 restaurací. V současné době jich zde má podle gastronomického serveru Dissapore 162.