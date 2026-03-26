Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků.
Tento plán by právně uznal íránskou správu nad průlivem a formalizoval jednostranné ujednání, o kterém již informoval námořní průmysl. V jeho rámci jsou od plavidel požadovány platby až ve výši 2 milionů dolarů jako neformální mýtné.
Poplatky jsou přirozené
„Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv,“ uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. „My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky,“ dodal.
Agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného zákonodárce uvedla, že návrh by měl být dokončen příští týden
Lodě, které nepatří nepřátelům, mohou Hormuzem proplout, nabízí Írán
Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.
Otázky pro námořní dopravu
Mýtné a sliby bezpečného průjezdu vyvolávají složité otázky pro námořní dopravu, která se sice snaží zachránit posádky a náklad uvázlé v Perském zálivu, ale zároveň se zdráhá čelit bezpečnostním rizikům. Svoboda plavby v takovýchto klíčových úsecích je obvykle zaručena mezinárodním právem.
Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past
„V konečném důsledku jde o to, zda v této věci Íránu uvěříte,“ uvedla Amanda Bjornová, vedoucí oddělení pojistných událostí u námořního pojišťovacího makléře Cambiaso Risso Asia.
„Bude to přispívat k brzdění světového obchodu, v němž jsme se – zhruba posledních sto let – těšili ze svobodné plavby,“ dodala.
Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt se tak citelně dotýká ceny ropy na mezinárodních trzích a také cestovního ruchu a letecké dopravy v oblasti.