Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Autor: ,
  10:03
Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je částí Arabského moře. Odděluje také ománský poloostrov Musandam na jihu od asijské pevniny na severu. Jako jediná spojnice mezi Perským zálivem a oceánem patří mezi nejdůležitější strategická místa na světě. | foto: Reuters

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
60 fotografií

Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků.

Tento plán by právně uznal íránskou správu nad průlivem a formalizoval jednostranné ujednání, o kterém již informoval námořní průmysl. V jeho rámci jsou od plavidel požadovány platby až ve výši 2 milionů dolarů jako neformální mýtné.

Poplatky jsou přirozené

„Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv,“ uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. „My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky,“ dodal.

Agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného zákonodárce uvedla, že návrh by měl být dokončen příští týden

Lodě, které nepatří nepřátelům, mohou Hormuzem proplout, nabízí Írán

Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Otázky pro námořní dopravu

Mýtné a sliby bezpečného průjezdu vyvolávají složité otázky pro námořní dopravu, která se sice snaží zachránit posádky a náklad uvázlé v Perském zálivu, ale zároveň se zdráhá čelit bezpečnostním rizikům. Svoboda plavby v takovýchto klíčových úsecích je obvykle zaručena mezinárodním právem.

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

„V konečném důsledku jde o to, zda v této věci Íránu uvěříte,“ uvedla Amanda Bjornová, vedoucí oddělení pojistných událostí u námořního pojišťovacího makléře Cambiaso Risso Asia.

„Bude to přispívat k brzdění světového obchodu, v němž jsme se – zhruba posledních sto let – těšili ze svobodné plavby,“ dodala.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt se tak citelně dotýká ceny ropy na mezinárodních trzích a také cestovního ruchu a letecké dopravy v oblasti.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

25. března 2026  18:28

Británie reaguje na drahé energie. Amazon a Lidl nabídnou solární panely do zásuvky

ilustrační snímek

Společnost Amazon a řetězec Lidl začnou ve Velké Británii prodávat jednoduché solární plug-in solární panely. Je to nové řešení umožňující domácnostem vyrábět vlastní elektřinu bez složité instalace...

25. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.