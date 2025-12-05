Využívání pronájmů ve stylu Airbnb v posledních letech prudce vzrostlo. To způsobilo pokles daňových příjmů od hotelů, a to i přes prudký růst počtu zahraničních turistů, řekl státní tiskové agentuře Atara guvernér Bali I Wayan Koster. Kvůli uniku peněz od stále většího počtu neregistrovaných vil a penzionů pak vláda podle něj nemá dostatek financí na poskytování veřejných služeb.
Bali je známé jako indonéský ostrovní ráj. Od pandemie nemoci covid-19 turismus na ostrově vzkvétá, což ale přináší řadu negativních vlivů. Patří mezi ně dopravní zácpy, necitlivá výstavba a zhoršující se stav životního prostředí.
|
Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice
Airbnb se v posledních letech stalo levnější a oblíbenou alternativou k rozlehlým resortům a luxusním hotelům, které se na ostrově se čtyřmi miliony obyvatel nacházejí. Místní vláda v reakci na to zpřísnila pravidla pro cestovní ruch, mimo jiné zavedla novou daň pro zahraniční návštěvníky a zpřísnila kontroly provozovatelů bez licence. Úředníci tvrdí, že cílem těchto opatření je, aby cestovní ruch nešel na úkor dodržování daňových předpisů a ochrany životního prostředí.
Airbnb sází na rychlou mezinárodní expanzi, do které chce dál výrazně investovat, protože právě zahraniční trhy firmě přinášejí největší růst. Případný zákaz na Bali by představoval citelnou ránu pro firmu, protože ostrov patří k oblastem, kde počet rezervací v posledních letech roste nejrychleji. Zatímco v Severní Americe se růst poptávky zpomaluje, v Asii a v Latinské Americe se poptávka po ubytování přes Airbnb stále zvyšuje a táhne celkové výsledky společnosti.
|
Po potopení trajektu u Bali zemřeli čtyři lidé, další desítky úřady pohřešují
Aby přilákala více mezinárodních uživatelů, začala firma Airbnb koncem roku 2024 umožňovat místní platební metody asi ve dvou desítkách zemí. Jako příklady zemí, kde jsou k dispozici místní platby, firma ve zprávě za čtvrté čtvrtletí 2024 uvedla zejména Indonésii, Brazílii a Koreu.
Guvernér ostrova uvedl, že bez povolení na Bali funguje více než 2000 hotelů a vil. Varoval, že budou čelit sankcím. Podle státní tiskové agentury se přes internet nabízí kolem 16 000 ubytovacích jednotek, jež konkurují 387 členům Indonéské asociace hotelů a restaurací.