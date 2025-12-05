Konec pronájmu levných vil na Bali? Ostrovní ráj zvažuje, že zakáže Airbnb

Autor: ,
  12:15
Indonéský ostrov Bali, který je oblíbený mezi turisty, zvažuje zákaz ubytování prostřednictvím portálu Airbnb. Je to nejnovější pokus o nastolení pořádku na ostrově, který trápí rekordní nárůst počtu turistů, uvedla agentura Bloomberg.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
23 fotografií

Využívání pronájmů ve stylu Airbnb v posledních letech prudce vzrostlo. To způsobilo pokles daňových příjmů od hotelů, a to i přes prudký růst počtu zahraničních turistů, řekl státní tiskové agentuře Atara guvernér Bali I Wayan Koster. Kvůli uniku peněz od stále většího počtu neregistrovaných vil a penzionů pak vláda podle něj nemá dostatek financí na poskytování veřejných služeb.

Bali je známé jako indonéský ostrovní ráj. Od pandemie nemoci covid-19 turismus na ostrově vzkvétá, což ale přináší řadu negativních vlivů. Patří mezi ně dopravní zácpy, necitlivá výstavba a zhoršující se stav životního prostředí.

Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Airbnb se v posledních letech stalo levnější a oblíbenou alternativou k rozlehlým resortům a luxusním hotelům, které se na ostrově se čtyřmi miliony obyvatel nacházejí. Místní vláda v reakci na to zpřísnila pravidla pro cestovní ruch, mimo jiné zavedla novou daň pro zahraniční návštěvníky a zpřísnila kontroly provozovatelů bez licence. Úředníci tvrdí, že cílem těchto opatření je, aby cestovní ruch nešel na úkor dodržování daňových předpisů a ochrany životního prostředí.

Airbnb sází na rychlou mezinárodní expanzi, do které chce dál výrazně investovat, protože právě zahraniční trhy firmě přinášejí největší růst. Případný zákaz na Bali by představoval citelnou ránu pro firmu, protože ostrov patří k oblastem, kde počet rezervací v posledních letech roste nejrychleji. Zatímco v Severní Americe se růst poptávky zpomaluje, v Asii a v Latinské Americe se poptávka po ubytování přes Airbnb stále zvyšuje a táhne celkové výsledky společnosti.

Po potopení trajektu u Bali zemřeli čtyři lidé, další desítky úřady pohřešují

Aby přilákala více mezinárodních uživatelů, začala firma Airbnb koncem roku 2024 umožňovat místní platební metody asi ve dvou desítkách zemí. Jako příklady zemí, kde jsou k dispozici místní platby, firma ve zprávě za čtvrté čtvrtletí 2024 uvedla zejména Indonésii, Brazílii a Koreu.

Guvernér ostrova uvedl, že bez povolení na Bali funguje více než 2000 hotelů a vil. Varoval, že budou čelit sankcím. Podle státní tiskové agentury se přes internet nabízí kolem 16 000 ubytovacích jednotek, jež konkurují 387 členům Indonéské asociace hotelů a restaurací.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu...

5. prosince 2025  12:55,  aktualizováno  13:56

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Nová rámcová smlouva má ze Slovenska udělat klíčového výrobce munice

Munice, kterou vyrábí ZVS holding.

Slovenský podnik ZVS holding uzavřel se slovenským ministerstvem obrany rámcovou smlouvu na dodávky velkorážové a středorážové munice v hodnotě až 58 miliard eur na sedm let. Dokument má umožnit...

5. prosince 2025

Konec pronájmu levných vil na Bali? Ostrovní ráj zvažuje, že zakáže Airbnb

Vila na plantáži Munduk Moding na Bali v Indonésii – pobyt na jednu noc by vás...

Indonéský ostrov Bali, který je oblíbený mezi turisty, zvažuje zákaz ubytování prostřednictvím portálu Airbnb. Je to nejnovější pokus o nastolení pořádku na ostrově, který trápí rekordní nárůst počtu...

5. prosince 2025  12:15

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

5. prosince 2025  11:02

České značky vítězí. Zákazníci stále častěji sahají i po domácích potravinách

Penny Market Lehovec. Řetězec zmodernizuje stovky svých obchodů.

Šest z deseti spotřebitelů dává přednost tuzemským producentům. Třeba při nákupu potravin je původ důležitý pro 61 procent Čechů. Nejčastěji sahají po domácím pečivu, mléku, pivu nebo vejcích....

5. prosince 2025

Předseda antimonopolního úřadu upravil dvě pokuty za kartel, AŽD zaplatí méně

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna změnil dvě ze šesti pokut, které jeho úřad vyměřil šesti firmám za kartelové dohody při zakázkách na železnici. Na základě podaného...

5. prosince 2025  10:32

Češi o práci ve startupech stojí. Loni byl o místa v nich rekordní zájem

ilustrační snímek

Z hlediska zájmu o práci v mladých inovativních firmách byl loňský rok tím nejsilnějším. Ukázala to data portálu StartupJobs, který se zaměřuje na pracovní nabídky ve startupech. Loni evidoval téměř...

5. prosince 2025

Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

Chleba s máslem

Současný pokles cen másla způsobuje podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zejména dlouhodobý přebytek mléka a také to, že mléko rychle zlevňuje. Ve vyjádření svaz odmítl tvrzení, že obchodní...

5. prosince 2025  9:32

Věrnost nadevše. Programy pro zákazníky stále více ovlivňují jejich volbu obchodu

ilustrační snímek

Zákazníci si na věrnostní programy zvykli natolik, že se staly pevnou součástí jejich každodenních nákupů. Jejich obliba dále roste a lidé se registrují do více programů než v minulých letech....

5. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ohrožují vysoké mzdy ve stavebnictví trh s byty? Většina firem plány nemění

Premium
Stavba plaveckého bazénu v Písku (3. prosince 2025).

Roční odklad výstavby zhruba tisícovky bytů jednoho z velkých pražských developerů kvůli růstu cen stavebních prací spustil smršť reakcí. Názor o přehřátém trhu rozporuje většina z nich a přerušit...

5. prosince 2025

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na zhruba 116 milionů vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy...

4. prosince 2025  20:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.