Konec padělaným teniskám? Nike si patentoval revoluční systém ochrany značky

Jan Dvořák
  11:50
Nike usilovně bojuje proti obchodu s padělanými teniskami, a to bez toho, aby na boty přidával další ochranné štítky. Podle diskusí na sociálních sítích podala společnost patent na digitální autentizační systém, který by mohl usnadnit odhalování padělaných tenisek. Podle reakcí na sítích nebude trvat dlouho, než ho někdo prolomí.

Výloha moskevské prodejny Nike. | foto: Reuters

Patent, který se objevil v mnoha online příspěvcích, popisuje něco, co se blíží spíše skrytému otisku prstu než tradiční ochraně proti padělání. Nike chce zabudovat strojově čitelné identifikátory přímo do svých produktů. Jsou to vizuálně nepostřehnutelných vzory, vodivé barvy anebo magnetické materiály zabudované přímo do boty. „Oči nic neuvidí, oficiální aplikace Nike ano,“ píše portál MSN.

Patentový zápis popisuje skryté zóny naplněné magnetickým materiálem ukrytým v mezipodešvi, z nichž každá je „naladěna“ na specifickou sílu a hustotu jeho toku. Pokud jeden detail chybí, bota neprojde ověřením. Znamená to, že továrny na repliky by musely sladit mikrokódovací vzory, hodnoty elektrického odporu a magnetické signatury napříč několika zónami na botě.

Patent se zaměřuje na údaje o produktu, nikoli na polohu majitele boty. Ověření se váže na sériová čísla výrobků, umístění továren, materiály, výrobní šarže a stav vlastnictví. Systém poskytuje výrobci přehled o celém dodavatelském řetězci, což je přímá reakce na problémy s backdooringem (obcházení běžných bezpečnostních mechanismů) a rozsáhlými krádežemi, které se v posledních letech objevily. Pokud se ukradená obuv znovu objeví, systém ji okamžitě označí.

Prodejci v Sapě otevřeli své sklady s padělky celníkům v civilu

Nový systém by se dotkl i sekundárního trhu. Kupující by pak nepotřebovali kontroly třetích stran a pravost by potvrdilo rychlé oskenování. Výrobce zatím neoznámil, kdy bude tato technologie spuštěna, píše MSN.

Nike není sama

Přestože patent Nike Digital Authentication System by mohl navždy změnit způsob, jakým prodejci pracují, zveřejnění detailů vyvolalo vůči značce podezíravost. Obavy panují hlavně z možného sledování zákazníků. Většina reakcí se ale týká technického provedení. Někteří diskutující soudí, že bude trvat jen malou chvíli, než hackeři najdou způsob, jak ho obejít. „Čína je ta, která která podobné systémy zabudovává, nedávám značce ani měsíc, než ho někdo obejde,“ píše další.

Škody, které společnost Nike kvůli padělkům každoročně sčítá, jsou astronomické. Podle některých odhadů může jít i o deset procent celkových globálních příjmů, což by odpovídalo přibližně 3,6 miliardy dolarů ročně (74 miliard Kč). V globálním měřítku se velikost trhu s padělaným zbožím odhaduje na stovky miliard dolarů ročně.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Nike, materiál, Obchod

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

Konec padělaným teniskám? Nike si patentoval revoluční systém ochrany značky

Výloha moskevské prodejny Nike.

Nike usilovně bojuje proti obchodu s padělanými teniskami, a to bez toho, aby na boty přidával další ochranné štítky. Podle diskusí na sociálních sítích podala společnost patent na digitální...

13. února 2026  11:50

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

13. února 2026

USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Prázdné ulice tchajwanské Tchaj-peje, kde probíhal nácvik reakce na případný...

Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do...

13. února 2026  6:42

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Mercedes-Benz třídy G

Navzdory sankcím stále proudí do Ruska desítky tisíc nových aut západních, japonských a jihokorejských značek. Zpravodajové agentury Reuters zjistili, že za tím stojí i zprostředkovatelé z Číny. Aby...

12. února 2026

Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely

Vzorek kuřecích řízků obsahujících salmonelu (12. února 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni v brněnském obchodě řetězce Tesco prsní kuřecí řízky, které obsahovaly bakterii Salmonella infantis. Ta může způsobit závažné průjmové...

12. února 2026  16:30

Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Mattel a Hasbro

Poptávka po klasických hračkách po celém světě klesá. Doplácejí na to i výrobci. Jejich tržby totiž poslední roky výrazně klesají. Mimo jiné proto se ve středu propadly akcie společnosti Mattel o...

12. února 2026  16:18

Nevídané, žasnou Němci. Firma Václava Fischera jim prodala neexistující letenky

Premium
Společnost Fischer Air prodávala letenky do exotických destinací, spoje však...

Německé úřady i spotřebitelské organizace řeší případ podezřelého prodeje letenek, v němž figuruje bývalý český senátor a někdejší podnikatel Václav Fischer. Jeho nová společnost Fischer Air...

12. února 2026  14:02

Denně 16 hodin na Instagramu je problém, ne závislost, tvrdil šéf firmy u soudu

Adam Mosseri, šéf Instagramu společnosti Meta Platforms, vypovídá v rámci...

V Los Angeles začal přelomový proces, který může ukázat, zda lze sociální sítě hnát k odpovědnosti za dopady na duševní zdraví mladých. Šéf Instagramu Adam Mosseri ve středu u soudu odmítl, že by...

12. února 2026  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Poškozený transformátor návěstí na trati v Ostravě-Vítkovicích

Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen...

12. února 2026  11:40

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.