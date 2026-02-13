Patent, který se objevil v mnoha online příspěvcích, popisuje něco, co se blíží spíše skrytému otisku prstu než tradiční ochraně proti padělání. Nike chce zabudovat strojově čitelné identifikátory přímo do svých produktů. Jsou to vizuálně nepostřehnutelných vzory, vodivé barvy anebo magnetické materiály zabudované přímo do boty. „Oči nic neuvidí, oficiální aplikace Nike ano,“ píše portál MSN.
Patentový zápis popisuje skryté zóny naplněné magnetickým materiálem ukrytým v mezipodešvi, z nichž každá je „naladěna“ na specifickou sílu a hustotu jeho toku. Pokud jeden detail chybí, bota neprojde ověřením. Znamená to, že továrny na repliky by musely sladit mikrokódovací vzory, hodnoty elektrického odporu a magnetické signatury napříč několika zónami na botě.
This Nike patent for Digital Fingerprinting is what we all knew was coming. The patent describes a digital fingerprinting and authentication system for footwear and apparel that embeds machine readable identifiers directly into product surfaces (such as logos, uppers, soles, or… pic.twitter.com/OesDb9jcyB— Sneaker Legal® | Trademark & IP Lawyers (@SneakerLegal) February 3, 2026
Patent se zaměřuje na údaje o produktu, nikoli na polohu majitele boty. Ověření se váže na sériová čísla výrobků, umístění továren, materiály, výrobní šarže a stav vlastnictví. Systém poskytuje výrobci přehled o celém dodavatelském řetězci, což je přímá reakce na problémy s backdooringem (obcházení běžných bezpečnostních mechanismů) a rozsáhlými krádežemi, které se v posledních letech objevily. Pokud se ukradená obuv znovu objeví, systém ji okamžitě označí.
|
Prodejci v Sapě otevřeli své sklady s padělky celníkům v civilu
Nový systém by se dotkl i sekundárního trhu. Kupující by pak nepotřebovali kontroly třetích stran a pravost by potvrdilo rychlé oskenování. Výrobce zatím neoznámil, kdy bude tato technologie spuštěna, píše MSN.
Nike není sama
Přestože patent Nike Digital Authentication System by mohl navždy změnit způsob, jakým prodejci pracují, zveřejnění detailů vyvolalo vůči značce podezíravost. Obavy panují hlavně z možného sledování zákazníků. Většina reakcí se ale týká technického provedení. Někteří diskutující soudí, že bude trvat jen malou chvíli, než hackeři najdou způsob, jak ho obejít. „Čína je ta, která která podobné systémy zabudovává, nedávám značce ani měsíc, než ho někdo obejde,“ píše další.
Škody, které společnost Nike kvůli padělkům každoročně sčítá, jsou astronomické. Podle některých odhadů může jít i o deset procent celkových globálních příjmů, což by odpovídalo přibližně 3,6 miliardy dolarů ročně (74 miliard Kč). V globálním měřítku se velikost trhu s padělaným zbožím odhaduje na stovky miliard dolarů ročně.