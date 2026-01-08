Konec britských pubů, naříkají hospodští na novou daní. Hrozí stávkami i zavřením

Autor:
  18:00
Provozovatelé restaurací ve Velké Británii bijí na poplach a hrozí stávkou kvůli chystanému zvýšení daní. Nové sazby jim podle propočtů oborové organizace zvýší roční odvody o 12 tisíc liber, což by pro mnohé z nich znamenalo krach a nutnost zavřít tradiční hospody, které jsou součástí britské kultury.

Hosté baru v londýnské čtvrti Kensington. (30. května 2017) | foto: Reuters

„Je to poslední hřebík do rakve,“ říká hospodský Phil Kiernan. Obává se, že kvůli nové dani z nemovitosti bude muset zavřít svůj podnik ve Forest of Dean v hrabství Gloucestershire. Přitakává mu Luke Honeychurch, která má podobný podnik v přírodní rezervaci Cotswolds. „Dostanu se do situace, že bych musel pracovat zadarmo, abych podnik udržel naživu,“ líčí pro BBC.

Řada hospodských hrozí stávkou. „Blíží se den protestů. Podpora mezi kolegy je obrovská,“ uvedl Andy Lennox, který má podnik ve Wimborne v hrabství Dorset. Sám je mezi zhruba tisícovkou podniků, kteří už se připojili k výzvě zákazu vstupu labouristických poslanců do jejich hospod.

Nízké sazby z doby covidu

Podle mluvčího ministerstva financí bylo zřejmé, že nová daňová zátěž bude vyšší, protože poslední ocenění se provádělo v roce 2021, na vrcholu lockdownů kvůli covidu, sociální izolace a zavřených hospod, které byly tehdy v obrovských ztrátách, takže sazby byly nízké.

Hospody v Británii zejí v lednu prázdnotou. Barmani z nudy točí videa a baví sítě

Dodal, že nový daňový výměr nebyl zaměřen na pohostinství, ale především na provozovatele hazardních her a milionářské nemovitosti. A i proto vláda podle něj vyčlenila na ochranu hospod, restaurací a kaváren balíček podpory ve výši 4,3 miliardy liber.

VIDEO: Vypadněte z mé hospody! Šéf labouristů Starmer to schytal za lockdown

Ten je uplatňován koeficientem, kdy hospody mají mít výměr na 40 procentech nového maxima. A zvyšovat k plné sazbě se budou postupně v dalších letech. Jenže i to přinese značné zvýšení daňové zátěže. „Problém je, že se můj zdanitelný základ se více než zdvojnásobil,“ popisuje pro The Sun Wesley Birch, majitel hostince The Ship Inn a cateringové firmy ve Stroudu.

Jednání probíhají, slíbil Starmer

Hospodský průmysl čeká obrovský nárůst nákladů. „V průměru zaznamenají zvýšení sazeb o 76 procent proti předchozímu roku, což je pro typickou malou hospodu asi 12 tisíc liber (335 tisíc korun),“ uvedl Allen Simpson, ředitel UK Hospitality, profesní organizace britských restaurací a hotelů. „V důsledku toho se jistě dočkáme obchodních ztrát a uzavírání podniků,“ dodal.

Pod tlakem hospodských i opozičních konzervativců premiér Keir Starmer tento týden řekl, že vláda ještě plánované změny přehodnotí. Vyzvali ho k tomu i někteří jeho straničtí kolegové. „Jednání s pohostinským průmyslem probíhají,“ řekl před poslanci, ale neupřesnil, jestli a k jakým změnám by nakonec mohlo dojít.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Konec britských pubů, naříkají hospodští na novou daní. Hrozí stávkami i zavřením

Hosté baru v londýnské čtvrti Kensington. (30. května 2017)

Provozovatelé restaurací ve Velké Británii bijí na poplach a hrozí stávkou kvůli chystanému zvýšení daní. Nové sazby jim podle propočtů oborové organizace zvýší roční odvody o 12 tisíc liber, což by...

8. ledna 2026

Washington přebírá kontrolu nad ropou z Venezuely, Trump sní o barelu za 50 dolarů

Žena v Caracasu ve Venezuele prochází kolem nástěnné malby znázorňující ropné...

Spojené státy představily strategii, jejímž cílem je převzít kontrolu nad venezuelským ropným sektorem a uvést na trh až 50 milionů barelů dosud sankcionované ropy. Administrativa prezidenta Donalda...

8. ledna 2026  15:53

Rok 2025 určil náš směr na další dekádu, říká investiční partner Rockaway

Jan Jírovec - šéf společnosti Rockaway

Pro investiční skupinu Rockaway Capital byl rok 2025 přelomový. V tiskovém prohlášení to uvedl Jan Jírovec, investiční partner skupiny, který v ní působí od jejího založení v roce 2013. „Byl to rok,...

8. ledna 2026  15:44

AI využívá již polovina firem v Česku, o třetinu víc než před rokem, ukázal průzkum

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Umělou inteligenci v současnosti využívá polovina českých firem, což je o 30 procent více než před rokem. Dalších 40 procent plánuje brzy její zavedení. Přibližně jedna z deseti firem podle průzkumu...

8. ledna 2026  14:56

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:37

Zalando uzavře obří distribuční centrum v Německu, o práci přijde 2 700 lidí

Německý internetový prodejce módy Zalando

Německý prodejce módy Zalando oznámil uzavření velkého logistického centra v Erfurtu, jediného ve východní části Německa. Berlínská společnost o svém rozhodnutí už informovala všech zaměstnanců,...

8. ledna 2026  12:21

Zájem o finance na bydlení roste. Meziročně se úvěry zvedly skoro o polovinu

ilustrační snímek

Zájem Čechů o financování vlastního bydlení stále roste. Za loňský rok si lidé podle dat ČSOB sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření celkem za 442 miliard korun, což je o 46 procent...

8. ledna 2026  12:13

Ostrov jako periodická tabulka. Těžit v Grónsku by stálo miliardy dolarů a moře času

Grónsko se chce konečně osamostatnit, oznámil jeho premiér Múte Egede....

Převzetí Grónska Trumpem by vyžadovalo miliardy a miliardy vynaložené v průběhu desítek let na těžební průmysl, který zde zatím neexistuje, tvrdí odborníci. Navzdory údajné hojnosti vzácných zemin...

8. ledna 2026  11:36

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower ČR...

Česko se dál propadá v postavení žen na pracovním trhu a pracovněprávní pravidla jsou archaická, říká šéfka společnosti ManpowerGroup a prezidentka Asociace personalistů ČR Jaroslava Rezlerová. V...

8. ledna 2026

Vláda rozhodne o stavbě bloků v Temelíně. Chceme vidět nabídky, řekl Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda v příštím roce rozhodne o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně. V případě schválení výstavby by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke...

8. ledna 2026  9:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump povolí Venezuele utrácet příjmy z ropy výhradně za americké zboží

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Spojené státy americké zmírní Venezuele sankce za vývoz ropy, příjmy z jejího prodeje ale musí využít výhradně na nákup amerického zboží, informoval americký prezident Donald Trump. USA rovněž po...

7. ledna 2026  21:05,  aktualizováno  8. 1. 7:55

Bruselské uhlíkové clo tíží firmy. Systém má navíc nedostatky, upozorňují podniky

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Evropská komise představila uhlíkové clo, tzv. CBAM, před třemi lety jako ekologický nástroj, který má zajistit, aby produkty dovážené ze zemí mimo Evropskou unii byly zatíženy stejnou cenou za uhlík...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.