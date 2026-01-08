„Je to poslední hřebík do rakve,“ říká hospodský Phil Kiernan. Obává se, že kvůli nové dani z nemovitosti bude muset zavřít svůj podnik ve Forest of Dean v hrabství Gloucestershire. Přitakává mu Luke Honeychurch, která má podobný podnik v přírodní rezervaci Cotswolds. „Dostanu se do situace, že bych musel pracovat zadarmo, abych podnik udržel naživu,“ líčí pro BBC.
Řada hospodských hrozí stávkou. „Blíží se den protestů. Podpora mezi kolegy je obrovská,“ uvedl Andy Lennox, který má podnik ve Wimborne v hrabství Dorset. Sám je mezi zhruba tisícovkou podniků, kteří už se připojili k výzvě zákazu vstupu labouristických poslanců do jejich hospod.
Nízké sazby z doby covidu
Podle mluvčího ministerstva financí bylo zřejmé, že nová daňová zátěž bude vyšší, protože poslední ocenění se provádělo v roce 2021, na vrcholu lockdownů kvůli covidu, sociální izolace a zavřených hospod, které byly tehdy v obrovských ztrátách, takže sazby byly nízké.
|
Hospody v Británii zejí v lednu prázdnotou. Barmani z nudy točí videa a baví sítě
Dodal, že nový daňový výměr nebyl zaměřen na pohostinství, ale především na provozovatele hazardních her a milionářské nemovitosti. A i proto vláda podle něj vyčlenila na ochranu hospod, restaurací a kaváren balíček podpory ve výši 4,3 miliardy liber.
|
VIDEO: Vypadněte z mé hospody! Šéf labouristů Starmer to schytal za lockdown
Ten je uplatňován koeficientem, kdy hospody mají mít výměr na 40 procentech nového maxima. A zvyšovat k plné sazbě se budou postupně v dalších letech. Jenže i to přinese značné zvýšení daňové zátěže. „Problém je, že se můj zdanitelný základ se více než zdvojnásobil,“ popisuje pro The Sun Wesley Birch, majitel hostince The Ship Inn a cateringové firmy ve Stroudu.
Jednání probíhají, slíbil Starmer
Hospodský průmysl čeká obrovský nárůst nákladů. „V průměru zaznamenají zvýšení sazeb o 76 procent proti předchozímu roku, což je pro typickou malou hospodu asi 12 tisíc liber (335 tisíc korun),“ uvedl Allen Simpson, ředitel UK Hospitality, profesní organizace britských restaurací a hotelů. „V důsledku toho se jistě dočkáme obchodních ztrát a uzavírání podniků,“ dodal.
Pod tlakem hospodských i opozičních konzervativců premiér Keir Starmer tento týden řekl, že vláda ještě plánované změny přehodnotí. Vyzvali ho k tomu i někteří jeho straničtí kolegové. „Jednání s pohostinským průmyslem probíhají,“ řekl před poslanci, ale neupřesnil, jestli a k jakým změnám by nakonec mohlo dojít.