„Toto spojení výrazně posílí naši schopnost uspokojovat rostoucí poptávku zákazníků po spolehlivých a udržitelných řešeních a službách v rychle se vyvíjejícím prostředí,“ uvedl šéf společnosti Kone Philippe Delorme.
Ohlášená dohoda je jednou z největších letošních akvizic v Evropě. Analytici nicméně upozorňují, že transakce bude pravděpodobně čelit pečlivému přezkoumání od antimonopolních úřadů, protože globální trh s výtahy je už teď vysoce koncentrovaný a dominuje mu jen malý počet nadnárodních podniků.
Společnost Kone se o konkurenta TK Elevator zajímala mnoho let. Její předchozí pokus o převzetí německé firmy v roce 2020 však nebyl úspěšný, uvedla agentura Bloomberg.
Firma Kone zaměstnávala na konci loňského roku přes 60 tisíc lidí. Společnost TK Elevator má podle svých internetových stránek přes 50 tisíc zaměstnanců.