Finské Kone kupuje svého rivala, vznikne největší výrobce výtahů na světě

Autor: ,
Finský výrobce výtahů Kone se dohodl na převzetí německého konkurenta, firmy TK Elevator. Transakce v hodnotě 29,4 miliardy eur (zhruba 716 miliard Kč) vytvoří největšího výrobce výtahů na světě. Firma o tom informovala ve středeční tiskové zprávě.

Eskalátor finské společnosti KONE, výrobce výtahů a eskalátorů, v Hannoveru v Německu (6. února 2020) | foto: Reuters

„Toto spojení výrazně posílí naši schopnost uspokojovat rostoucí poptávku zákazníků po spolehlivých a udržitelných řešeních a službách v rychle se vyvíjejícím prostředí,“ uvedl šéf společnosti Kone Philippe Delorme.

Ohlášená dohoda je jednou z největších letošních akvizic v Evropě. Analytici nicméně upozorňují, že transakce bude pravděpodobně čelit pečlivému přezkoumání od antimonopolních úřadů, protože globální trh s výtahy je už teď vysoce koncentrovaný a dominuje mu jen malý počet nadnárodních podniků.

Evropa musí být schopna se bránit. Německo zachraňuje ekonomiku zbrojařskou výrobou

Společnost Kone se o konkurenta TK Elevator zajímala mnoho let. Její předchozí pokus o převzetí německé firmy v roce 2020 však nebyl úspěšný, uvedla agentura Bloomberg.

Firma Kone zaměstnávala na konci loňského roku přes 60 tisíc lidí. Společnost TK Elevator má podle svých internetových stránek přes 50 tisíc zaměstnanců.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

29. dubna 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.