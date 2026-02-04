Byznys koňaku je v ohrožení. Pěstitelé klučí vinice a snižují produkci

Autor:
Výroba francouzského koňaku prochází další krizí. Kvůli klesající poptávce po nápoji a obchodním bariérám producenti začínají likvidovat vinice i zásoby. Situace nejbolestněji zasáhla značku Hennessy, která tvoří polovinu celého trhu.
Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3. dubna 2025) | foto: Reuters

Výrobna koňaku Hennessy (2. dubna 2025)
Vinice v Bellevigne poblíž oblasti Cognac (3. dubna 2025)
Vinice v Saint-Preuil ve vinařské oblasti Cognac (1. dubna 2025)
Sudy koňaku ve firmě Bache-Gabrielsen (3. dubna 2025)
5 fotografií

Vinice na zvlněných kopcích francouzského Cognacu jsou v lednu obvykle pusté. Jakmile se totiž na podzim hrozny sklidí, upadá oblast do zimního spánku. Letos je to ovšem jinak. Pěstitelé révu vykořeňují, protože se kvůli klesající poptávce snaží snížit produkci. Jde o první systematické odstraňování keřů od konce 90. let.

Podle údajů Národního mezioborového úřadu pro koňak(BNIC) se za loňský rok snížily dodávky nápoje na 141 milionů láhví, což je nejméně od roku 2009. Do roku 2029 má poptávka ročně klesat přibližně o dvě procenta. „Takovou krizi jsme nečekali, a to jsme ještě nedosáhli dna,“ svěřil se Bloombergu Thibaut Delrieu. Sám působí jako generální ředitel malé značky Hine, která loni musela propustit třetinu zaměstnanců a plánuje zlikvidovat deset procent svých vinic.

Za úpadkem stojí výrazný pokles spotřeby alkoholu i nárůst životních nákladů, který snížil poptávku po luxusním zboží. Situaci ještě zhoršilo zvýšení celních sazeb ze strany Spojených států a Číny. Ty přitom představují více než polovinu celkové spotřeby koňaku.

Všechny tyto faktory ohrožují podnikání v hodnotě 2,2 miliardy eur (53 miliard Kč). Pro Francii by pokles prodeje mohl rychle přerůst v krizi, protože podle odhadů BNIC je zde v oblasti destilátů zaměstnáno 70 tisíc lidí.

S roky už hodnota neporoste

Koňak se vyrábí z fermentované hroznové šťávy, která se dvakrát destiluje, aby vznikla takzvaná eau de vie (v překladu voda života). Ta se následně skladuje v dubových sudech nejméně dva roky, aby získala barvu a chuť. Prémiové verze zde ale mohou strávit i více než desetiletí.

Výrobci mají obvykle připravené zásoby na sedm let dopředu, letos poprvé však podle odhadů stejné množství vystačí na rekordních jedenáct let. „Skladování dalšího koňaku by vyžadovalo rozšíření sklepů a více sudů, jenže to je příliš nákladné,“ říká Delrieu.

Výrobci koňaku kvůli americkým clům bojují o přežití. Trump hrozí i vinařům

Ačkoli kvalita destilátu se s přibývajícími roky zvyšuje, roste také jeho cena. Situace ale zatím nenasvědčuje tomu, že by spotřebitelé byli ochotní začít za drahý alkohol více utrácet. Tyto luxusní láhve by tak paradoxně mohly časem ztratit na hodnotě.

LVMH má obavy

Pokles prodeje je obzvlášť bolestivý pro firmu Hennessy, která spadá pod koncern LVHM. Tato značka totiž tvoří přibližně polovinu všech dodávek, čímž výrazně předbíhá Rémy Martin, Martell a Courvoisier, jenž dohromady tvoří pouhou třetinu.

Přestože LVHM u svých značek neuvádí konkrétní čísla, jeho nápojová divize se na provozním zisku v první polovině loňského roku podílela méně než šesti procenty. Ve stejném období v roce 2015 to bylo šestnáct procent. Hennessy se tak snaží poptávku zvýšit novými koktejly a láká například na mojito či piña coladu s příchutí koňaku.

Akcie LVMH zažívají šok. Jejich cena se propadla nejhlouběji od roku 2008

Podle bankovní organizace HSBC by ale LVHM mohl v budoucnu alkohol ze svého portfolia úplně vyřadit, aby se stal atraktivnějším pro investory z Perského zálivu.

S problémy se potýká také společnost The Drinks Business. Ta v roce 2025 oznámila, že v důsledku klesající poptávky sníží počet zaměstnanců na úroveň z roku 2019. Předpokládá však, že k výslednému stavu dojde spíše přirozeným úbytkem než propuštěním.

Čínská cla jsou poslední kapkou

Situaci nezlehčují ani rostoucí obchodní bariéry. Cla na vývoz do USA se mění téměř každý den a výrobci spoléhají na pomoc vlády při zmírňování škod způsobených sporem s Čínou.

V roce 2024 totiž země uvalila vysoké celní sazby na brandy, z níž většinu tvořil právě koňak. Likéry z čínských obchodů pak definitivně zmizely poté, co Evropská unie oznámila vysoká cla na čínské elektromobily. Dovoz brandy do jedné z nejlidnatějších zemí světa tak za loňský rok klesl téměř o 40 procent na 22 milionů litrů.

Čínský trh s luxusním zbožím ožívá. LVMH plánuje otevření nových prodejen

V červenci země uzavřely dohodu, která většinu producentů od cel osvobodila, ale návrat dodávek na předchozí úroveň se nekonal. Producenti proto začínají uvažovat o radikálnějším řešení – zničení zásob. „Je to něco, co samozřejmě řešíme. Mezi výrobci však panuje obrovský odpor, protože nemají žádný důvod zbavovat se lihovin, jejichž cena má s věkem jen stoupat,“ vyjádřil se předseda skupiny vinařů UGVC Anthony Brun.

„Koňak v minulosti prošel horšími krizemi a přežil. Je teď ovšem na nás, jestli tahle situace bude za rok jen špatnou vzpomínkou, nebo se propadneme ještě hlouběji,“ uzavírá šéf BNIC Florent Morillon.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Byznys koňaku je v ohrožení. Pěstitelé klučí vinice a snižují produkci

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Výroba francouzského koňaku prochází další krizí. Kvůli klesající poptávce po nápoji a obchodním bariérám producenti začínají likvidovat vinice i zásoby. Situace nejbolestněji zasáhla značku...

4. února 2026

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Premium
99. evropská nosná raketa Ariane 5 na startovací rampě s družicemi Galileo...

Nový kabinet chystá radikální změnu v oblasti řízení kosmického výzkumu a průmyslu. Hlava veškerých tuzemských aktivit v tomto odvětví, odbor kosmických technologií a systémů na ministerstvu dopravy,...

4. února 2026

Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v loňském roce vzrostl o jedno procento, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na zasedání vlády. Tempo růstu by tak výrazně zpomalilo ze 4,3 procenta v roce 2024.

3. února 2026  20:04

IKEA má za sebou rekordní rok. Dále zlevňuje a chystá nové prodejny

ilustrační snímek

Nábytkářský gigant IKEA má za sebou rekordní fiskální rok 2025. V Česku dosáhl celkového maloobchodního obratu 13 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 3,1 procenta. Společnost zároveň...

3. února 2026

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

3. února 2026

Je to historie, mělo by to být zdarma. Turisté si zvykají na zpoplatněnou fontánu

Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2...

Řím zavedl poplatek za vstup ke slavné fontáně di Trevi. Italské hlavní město tím chce zkrotit nekonečné davy, které k památce míří ve stále větších počtech a získat peníze na údržbu. Část turistů...

3. února 2026

Koksovny odmítají další stěny na heřmanické haldě. První z nich nefunguje, tvrdí

Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...

Spory mezi majiteli pozemků na heřmanickém odvalu nepřestávají. Spíše sílí. Společnost OKK Koksovny oznámila, že odmítá projekt státního podniku Diamo a neposkytne své pozemky pro jeho realizaci....

3. února 2026  16:43

Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Vůdci Národní demokratické aliance (NDA) a vládní strany Bharatiya Janata Party...

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí,...

3. února 2026  15:45

Geneticky upravená rajčata míří do australských obchodů, jsou fialová a sladší

V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat.

V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat. Rajčata byla upravena pomocí genů kvetoucí byliny hledíku většího a díky tomu obsahují pigment antokyan, který je...

3. února 2026  14:05

Otevírací doba během Velikonoc: v Česku je zavřeno jeden den, u sousedů dva i tři

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

3. února 2026  13:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

3. února 2026  13:01

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.