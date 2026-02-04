Vinice na zvlněných kopcích francouzského Cognacu jsou v lednu obvykle pusté. Jakmile se totiž na podzim hrozny sklidí, upadá oblast do zimního spánku. Letos je to ovšem jinak. Pěstitelé révu vykořeňují, protože se kvůli klesající poptávce snaží snížit produkci. Jde o první systematické odstraňování keřů od konce 90. let.
Podle údajů Národního mezioborového úřadu pro koňak(BNIC) se za loňský rok snížily dodávky nápoje na 141 milionů láhví, což je nejméně od roku 2009. Do roku 2029 má poptávka ročně klesat přibližně o dvě procenta. „Takovou krizi jsme nečekali, a to jsme ještě nedosáhli dna,“ svěřil se Bloombergu Thibaut Delrieu. Sám působí jako generální ředitel malé značky Hine, která loni musela propustit třetinu zaměstnanců a plánuje zlikvidovat deset procent svých vinic.
Za úpadkem stojí výrazný pokles spotřeby alkoholu i nárůst životních nákladů, který snížil poptávku po luxusním zboží. Situaci ještě zhoršilo zvýšení celních sazeb ze strany Spojených států a Číny. Ty přitom představují více než polovinu celkové spotřeby koňaku.
Všechny tyto faktory ohrožují podnikání v hodnotě 2,2 miliardy eur (53 miliard Kč). Pro Francii by pokles prodeje mohl rychle přerůst v krizi, protože podle odhadů BNIC je zde v oblasti destilátů zaměstnáno 70 tisíc lidí.
S roky už hodnota neporoste
Koňak se vyrábí z fermentované hroznové šťávy, která se dvakrát destiluje, aby vznikla takzvaná eau de vie (v překladu voda života). Ta se následně skladuje v dubových sudech nejméně dva roky, aby získala barvu a chuť. Prémiové verze zde ale mohou strávit i více než desetiletí.
Výrobci mají obvykle připravené zásoby na sedm let dopředu, letos poprvé však podle odhadů stejné množství vystačí na rekordních jedenáct let. „Skladování dalšího koňaku by vyžadovalo rozšíření sklepů a více sudů, jenže to je příliš nákladné,“ říká Delrieu.
Ačkoli kvalita destilátu se s přibývajícími roky zvyšuje, roste také jeho cena. Situace ale zatím nenasvědčuje tomu, že by spotřebitelé byli ochotní začít za drahý alkohol více utrácet. Tyto luxusní láhve by tak paradoxně mohly časem ztratit na hodnotě.
LVMH má obavy
Pokles prodeje je obzvlášť bolestivý pro firmu Hennessy, která spadá pod koncern LVHM. Tato značka totiž tvoří přibližně polovinu všech dodávek, čímž výrazně předbíhá Rémy Martin, Martell a Courvoisier, jenž dohromady tvoří pouhou třetinu.
Přestože LVHM u svých značek neuvádí konkrétní čísla, jeho nápojová divize se na provozním zisku v první polovině loňského roku podílela méně než šesti procenty. Ve stejném období v roce 2015 to bylo šestnáct procent. Hennessy se tak snaží poptávku zvýšit novými koktejly a láká například na mojito či piña coladu s příchutí koňaku.
Podle bankovní organizace HSBC by ale LVHM mohl v budoucnu alkohol ze svého portfolia úplně vyřadit, aby se stal atraktivnějším pro investory z Perského zálivu.
S problémy se potýká také společnost The Drinks Business. Ta v roce 2025 oznámila, že v důsledku klesající poptávky sníží počet zaměstnanců na úroveň z roku 2019. Předpokládá však, že k výslednému stavu dojde spíše přirozeným úbytkem než propuštěním.
Čínská cla jsou poslední kapkou
Situaci nezlehčují ani rostoucí obchodní bariéry. Cla na vývoz do USA se mění téměř každý den a výrobci spoléhají na pomoc vlády při zmírňování škod způsobených sporem s Čínou.
V roce 2024 totiž země uvalila vysoké celní sazby na brandy, z níž většinu tvořil právě koňak. Likéry z čínských obchodů pak definitivně zmizely poté, co Evropská unie oznámila vysoká cla na čínské elektromobily. Dovoz brandy do jedné z nejlidnatějších zemí světa tak za loňský rok klesl téměř o 40 procent na 22 milionů litrů.
V červenci země uzavřely dohodu, která většinu producentů od cel osvobodila, ale návrat dodávek na předchozí úroveň se nekonal. Producenti proto začínají uvažovat o radikálnějším řešení – zničení zásob. „Je to něco, co samozřejmě řešíme. Mezi výrobci však panuje obrovský odpor, protože nemají žádný důvod zbavovat se lihovin, jejichž cena má s věkem jen stoupat,“ vyjádřil se předseda skupiny vinařů UGVC Anthony Brun.
„Koňak v minulosti prošel horšími krizemi a přežil. Je teď ovšem na nás, jestli tahle situace bude za rok jen špatnou vzpomínkou, nebo se propadneme ještě hlouběji,“ uzavírá šéf BNIC Florent Morillon.