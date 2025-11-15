Začalo to v malém katalánském městě Taradell. Čtyři zdejší aktivisté se spojili, aby propagovali udržitelné postupy v místním zemědělství a umožnili lidem pěstovat vlastní potraviny na zahrádkách. Následně začali dodávat i obnovitelné zdroje energie.
Jak se iniciativa rychle rozrůstala, aktivisté založili družstvo Taradell Sostenible. To má aktuálně 111 členů a dodává elektřinu více než 100 domácnostem. Patří mezi ně i někteří z nejzranitelnějších obyvatel oblasti.
„Otázkou bylo, jak se mohou lidé s omezenými prostředky připojit k družstvu, když členství stojí 100 eur,“ uvedl pro portál The Guardian prezident družstva Eugeni Vila. „Dohodli jsme se, že lidé označení místními úřady za chudé se mohou připojit jen za 25 eur a tím využívat levnou elektřinu, kterou vyrábíme,“ doplnil.
Družstvo nainstalovalo solární panely na střechy sportovního a kulturního centra. Financování zajistil vládní Institut pro diverzifikaci a úsporu energie (IDAE), který pracuje na rozšiřování energetických komunit po celé zemi. Jakmile se rozběhli, uvědomili si, že potřebují profesionálnější řízení, a tak v roce 2022 spojili síly s dalšími místními energetickými komunitami.
Institut si klade zajistit levnou elektřinu domácnostem trpícím energetickou chudobou, které si nemohou dovolit počáteční náklady na instalaci solárních panelů – ta obvykle vyjde na 5 000–6 000 (120 952 Kč-145 140 Kč) eur na domácnost.
„Vyvinuli jsme vzorec, jak pomoci lidem, kteří se potýkají s přežitím, a to jejich začleněním do sítě. To jim pomáhá zlepšit jejich situaci,“ uvedl prezident družstva. „Využili jsme programu EU Sun4All k vytvoření systému pro posouzení toho, kdo jsou zranitelné rodiny, a to nejen z hlediska energetické chudoby,“ doplnil prezident Eugeni Vila. Projekt Sun4All byl projektem EU na podporu projektů solární energie, které pomáhaly rodinám s nízkými příjmy.
Energie pro malé ostrovy
Státních dotací hodlá využít také ostrov Ons, který se nachází u atlantického pobřeží. Má pouhých 92 obyvatel a nyní se konečně může zbavit generátoru, který byl jediným zdrojem elektřiny. „S těmito dotacemi nainstalujeme solární panely na budovy místní správy, abychom dodali energii obyvatelům ostrova, z nichž většina jsou senioři,“ říká zástupce projektu José Antonio Fernández Bouzas.
Tamní vláda již nainstalovala solární panely na blízkých ostrovech. „Jsou to chráněné oblasti a chceme, aby byly energeticky soběstačné,“ zmínil Bouzas.
Lokalizované energetické komunity kromě toho, že poskytují levnější a čistší energii, zároveň snižují náklady na dopravu a znečištění spojené s velkými solárními a větrnými farmami.
Portál The Guardian také upozornil, že tento lokalizovaný, komunitní přístup může také snížit zranitelnost energetické sítě země vůči událostem, jako byl masivní výpadek proudu koncem dubna letošního roku, který nechal celé Španělsko a Portugalsko po většinu dne bez elektřiny.