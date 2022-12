KOMENTÁŘ: Zapnout a vypnout? Energetický ostrov je jen hezký sen

Od léta můžeme pozorovat, co zanedbaná údržba jaderných elektráren způsobila v energetice ve Francii s dosahem do okolních evropských zemí. Navzdory masivně podporované a hbité stavbě obnovitelných zdrojů energie (OZE) tyto kapacity výrazně chybějí a například Německo se už prakticky trénuje na eventuální blackout. Evropská komise nařídila od 1. prosince pětiprocentní úspory v době odběrových špiček. A to i přesto, že v Německu prodloužili provoz posledních tří jaderných bloků a povolali zpět do služby tři již odstavené uhelné elektrárny. Britská vláda, zelenější než celá EU, odsouhlasila otevření nového uhelného dolu.

Služby distributorů, platby za dodávky „záložní“ elektřiny a jiné náklady vymažou slíbené úspory.