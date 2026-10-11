Komu patří Tung Tung Tung Sahur. O oblíbené memy se rozhořel právní spor

Postavu jménem Tung Tung Tung Sahur, známou také jako Triple T, vytvořil v roce 2025 indonéský teenager, který vystupuje pod uživatelským jménem Noxa. Použil k tomu nástroje pro generování obrázků od OpenAI. Postava, jejíž jméno se inspiruje kentonganem, což je druh bubnu používaný k probouzení muslimů během ramadánu, je antropomorfizovanou verzí tohoto nástroje s širokým úsměvem a prázdným pohledem. Patří do kategorie internetových videí známých jako italské brainroty.
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Od svého vzniku se postava stala celosvětovou senzací: na YouTube a TikToku se nacházejí tisíce videí s touto postavou a mají stovky milionů zhlédnutí. Lidé se na cosplayových conech oblékají jako on a s láskou vytvářejí fanouškovské kresby a animace této bytosti.
Podobizna se objevuje také coby plyšák, je na parfémech i samolepkách. Vydělala obrovské množství peněz a má potenciál vydělat ještě mnohem více, otázka však zní, kdo by měl z této virality těžit, ptá se britský deník The Guardian.
Two game companies are fighting in federal court over Tung Tung Tung Sahur > Hes one of the biggest Italian brainrot memes. His debut TikTok pulled 120 million views. > He became a star in the Roblox game Steal a Brainrot. > That game is the only Roblox game ever to hit 25 million players at once. Theres also a movie in the works. > Heres the fight. A French company called Mementum Lab claims it owns the character. > It says Indonesian creator Noxa made him, so they can license him out. > Theyve already licensed him to Fortnite, toys, books and other games. > They also say Steal a Brainrot made "millions" using the character without paying. > The games owners fired back with a federal lawsuit. > Their argument, Tung Tung was made with AI, and in the US you cant copyright pure AI work. > So the case comes down to one question. Can anyone actually own an AI meme? > Per the filings, Mementum claims to own over half the entire "brainrot universe." > No ruling yet. The next hearing is set for September 16, and a jury trial is scheduled for late 2027. Source: Dexerto, GamesBeat, WIRED— Kakashi (@kkashi_yt) July 2, 2026
Právě tento problém je jádrem aktuálního soudního sporu podaného u amerického soudu v Kalifornií, kde herní společnost žaluje francouzskou kreativní agenturu Mementum zastupující Noxu ohledně práva používat postavu Tung Tung Tung Sahura v populární hře Roblox.
Eben Jeda, spoluzakladatel společnosti Mementum, uvedl, že firmu založil s cílem modernizovat ekonomickou infrastrukturu kolem děl vznikajících přímo na internetu, jejichž tvůrci jsou často zcela vyloučeni z jakéhokoli z nich plynoucího zisku. „Brainroty jsou jedním z prvních velmi viditelných projevů mnohem rozsáhlejší transformace: kreativita vznikající přímo na internetu se nyní může téměř okamžitě stát globální, zatímco lidé, kteří ji vytvářejí, mohou zůstat ekonomicky neviditelní,“ řekl.
Jiní namítají, že nikdo by neměl vlastnit mem, jehož konečná hodnota byla umocněna až online komunitou. Fabian Mosele, který se sám označuje za odborníka na brainroty a natočil několik videí s Tung Tung Tung Sahurem, uvedl, že výsledky této tvorby vnímá jako kolektivní vlastnictví.
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„Existuje spousta tvůrců, kteří těmto postavám vdechli život,“ říká Mosele. Dříve to podle něj byly vlastně jen obrázky, ale jelikož se tyto postavy staly virální, nepřipadá mu správné, aby si jejich výhradní práva nárokoval původní tvůrce. Co se tedy skrývá pod pojmem lidské autorství v éře generativní umělé inteligence?
Tung Tung Tung Sahur je jen jednou z mnoha postav, které se objevily v rámci žánru memů zvaných italské brainroty – vesmíru podivných postav generovaných umělou inteligencí, které si oblíbila generace Alfa i mladší členové generace Z. Patří mezi ně například Ballerina Cappuccina, baletka s šálkem kávy místo hlavy, Tralalero Tralala, žralok v teniskách anebo řada dalších záměrně bizarních výtvorů.
Počátek velké bitvy
Videoherní společnost Do Big Studios využila virální popularity těchto postav a v květnu roku 2025 vydala hru s názvem Steal a Brainrot (Ukradni brainrot), v níž se tyto postavy objevují. Tato hra se rychle stala jednou z nejhranějších na platformě Roblox, kde si uživatelé mohou vytvářet vlastní minihry. V září roku 2025 však společnosti Spyder Games LLC a Speedy Simulator Gaming LLC – vlastníci společnosti Do Big – obdržely od společnosti Mementum výzvu k zastavení činnosti týkající se použití postavy Tung Tung Tung Sahura ve hře.
Společnost Do Big zpočátku postavu ze hry stáhla a pokusila se s firmou Mementum vyjednat řešení, nakonec však společnosti Spyder a Speedy místo toho podaly na firmu žalobu. V ní uvedly, že práva, která si společnost Mementum nárokuje, neexistují. „Podle platných právních předpisů vyžaduje ochrana autorských práv lidské autorství, a materiál generovaný umělou inteligencí tyto podmínky nesplňuje,“ stálo v dokumentu.
Autorské právo ve Spojených státech se vztahuje pouze na díla vytvořená člověkem – umělá inteligence však zpochybňuje výklad tohoto pravidla. Zpráva Úřadu pro autorská práva Spojených států z roku 2025 uvádí, že autorské právo chrání originální vyjádření v díle vytvořeném lidským autorem, i když dílo obsahuje také materiál vygenerovaný umělou inteligencí. „Nevztahuje se však na materiál vygenerovaný výhradně umělou inteligencí ani na materiál, u něhož není dostatečná lidská kontrola nad výrazovými prvky“.
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Zpráva Úřadu pro autorská práva ale bohužel nenabízí jasný standard pro určení vlastnictví výtvorů, na nichž se podílí umělá inteligence: „Zda jsou lidské příspěvky k výstupům generovaným umělou inteligencí dostatečné k tomu, aby představovaly autorství, je třeba posuzovat případ od případu,“ píše se v ní.
Společnost Do Big argumentuje, že v případě postavy Tung Tung Tung Sahura není míra lidského zásahu při jejím vytvoření dostatečná k uplatnění nároku na vlastnictví. Soudní dokumenty předložené společností Mementum v rámci samostatného sporu týkajícího se ochranné známky ve Francii ukazují, že postava vznikla během pouhých patnácti minut pomocí sedmi promptů, než dosáhla své konečné podoby. Zadání zahrnovala základní pokyny, jako například nakresli pentungan sahur s obličejem a nohama.
„V tomto případě netvrdíme, že by dílo vytvořené s pomocí umělé inteligence nemohlo nikdy být vlastnictvím někoho jiného,“ říká Aaron Moss, právník specializující se na autorské právo, který zastupuje společnost Do Big. V případě, kdy podle něj někdo činí skutečně tvůrčí rozhodnutí, jde o lidské autorství, které podléhá ochraně. „Zastáváme však názor, že sporadické zadávání pokynů – zadání několika slov a výběr obrázku, který se vám líbí, – nepředstavuje lidské autorství,“ dodává.
Italský brainrot a jeho globální důsledky
Nejasná povaha autorství v éře umělé inteligence není jediným faktorem, který případ Tung Tung Tung Sahura komplikuje. Vymáhání práva ztěžuje také globální dosah online obsahu. Společnost Mementum podala žádost o odstranění obsahu podle zákona EU o digitálních službách (Digital Services Act) a požadovala odstranění postavy Tung Tung Tung Sahura z hry Steal a Brainrot od Do Big, což se jí podařilo.
Společnost Mementum poté podala v USA protižalobu za porušení ochranné známky. Společnost zatím nevlastní ochrannou známku pro tuto postavu ve Spojených státech, ale v některých případech lze porušení ochranné známky uplatnit i před její registrací.
TUNG TUNG SAHUR PLEASE DON'T BE DEPRESSED https://t.co/KLThCzJA4f— Darwin (@Inglatoliets) October 5, 2026
„Náš klient v této věci sleduje globální strategii,“ uvedl Steven Stein, partner v americké advokátní kanceláři Greenberg Glusker, která zastupuje společnost Mementum. „Nejde ani tak o to přistupovat k tomu z hlediska autorského práva, jako spíše z hlediska toho, co lze v tomto novém ‚Divokém západě‘, kde jsou díla vytvářena za účasti umělé inteligence, udělat pro to, aby byla chráněna podle práva duševního vlastnictví.“
Precedens i do budoucna
Podle Jamese Grimmelmanna, profesora práv na Cornellově univerzitě, bude výsledek tohoto soudního sporu záviset na složitém mezinárodním propletenci právních vztahů v oblasti zákonů o duševním vlastnictví, což by mohlo mít do budoucna zásadní důsledky,
„Je to typ případu, který může mít jeden ze dvou výsledků: buď získáme soudní rozhodnutí, které nám v konkrétním kontextu řekne, co je v souvislosti s umělou inteligencí chráněno autorským právem a co nikoli,“ řekl. Anebo by verdikt podle něj mohl vést k zavedení osvědčených postupů a všeobecně přijímaných norem ohledně toho, jak lidé umělou inteligenci využívají.
Mezi tyto osvědčené postupy by mohlo patřit lepší dokumentování tvůrčích procesů včetně toho, jaké podněty se k vytvoření postav používají. Podnět použitý k vytvoření postavy Tung Tung Tung Sahura je ústředním bodem tohoto příběhu – a to jak v soudním sporu, kde byla dokumentace procesu odhalena v rámci předběžného šetření, tak i na internetu, kde se spekulace o tom, jak postava vznikla, opakovaně staly virálními.
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Adam Aleksic, tvůrce obsahu, který na toto téma natočil několik videí, uvedl, že šílenství spojené se snahou zpětně odhalit původ postavy odráží až mytický status a kvazináboženský charakter postav brainrotů.
„Pokud jde o Tung Tung Tung Sahura, existuje představa o jeho vzniku – některé memy se nějakým způsobem z ničeho dokážou vynořit do popředí kultury, a pak i do našeho kolektivního mainstreamového diskurzu,“ řekl.
Právě kolektivní tvorba takových postav, díky níž se brainroty staly populárními, ztěžuje určení původu postav, a to jak z právního, tak z kulturního hlediska. Pokud jde o Tung Tung Tung Sahura, už samotné vyslovení jména této postavy dnes automaticky odkazuje na absurditu, která je pro brainroty charakteristická – podobně jako se výraz „skibidi toilet“ stal zkratkou pro naprostou absurditu.
Je tedy možná příznačné, že ze všech postav italských brainrotů se právě hrdina, který nejvíce reprezentuje samotnou virálnost, stal terčem tohoto druhu sporu o autorská práva.
„To je právě to, co charakterizuje archetypy – jsou to prázdné nosiče, do kterých můžete promítat svá očekávání, touhy nebo příběhy,“ řekl Aleksic. „Tung Tung Tung Sahur je nástroj, pomocí něhož můžete vyprávět svůj příběh v širším smyslu po celém internetu. To je to, co memy obvykle dělají – jsou pro nás způsobem, jak vytvářet vlastní příběhy v době, kdy se nám zdá, že naše vlastní příběhy nemají smysl,“ uzavřel tvůrce obsahu Adam Aleksic podle britského webu.