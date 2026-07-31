Američan Ben Broca loni v prosinci založil společnost, která podnikatelům nabízí nástroje založené na umělé inteligenci. Již se mu podařilo získat 10 000 platících zákazníků a letos je na dobré cestě k tržbám ve výši 10 milionů dolarů. Jen jediná věc mu však stále chybí: zaměstnanci.
Využila umělou inteligenci k naprogramování aplikace, která jí měla pomoci spravovat dokumentaci a návrhy nových produktů pro zákazníky z různých oborů, od finančních služeb až po zdravotnické firmy. „Kopírovala jsem jen texty z ChatGPT,“ přiznává podnikatelka.