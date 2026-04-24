Jarní klid v Pekingu brzy vystřídají uzavírky ulic a zvýšená bezpečnostní opatření. Donald Trump totiž v polovině května absolvuje svou první návštěvu Číny za téměř deset let, tedy pokud jeho cestu opět neodloží válka v Íránu. Z pohledu asijské velmoci však přijede americký prezident v mnohem slabší pozici než při svém posledním setkání s prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji před pouhými šesti měsíci, píše agentura Bloomberg.
Důvodem je fakt, že Trump již podruhé od svého návratu k moci otestoval svůj vliv vůči významnému protivníkovi a špatně odhadl jeho reakci. A to má dalekosáhlé důsledky na světovou ekonomiku.
|
ANALÝZA: Usmíření ne, snad příměří. Jaký signál vyslala schůzka USA a Číny světu
Nejprve se Trump pokusil zasáhnout Peking drtivými cly, jejichž cílem bylo otřást tamějším ekonomickým modelem. Čína vrátila úder omezením vývozu vzácných zemin a donutila USA k obchodnímu příměří uprostřed celosvětového boje o tyto suroviny nezbytné pro výrobu všeho od mobilních telefonů až po rakety.
Trump nyní čelí mnohem nepředvídatelnějšímu protivníkovi. V reakci na americko-izraelské raketové údery, při nichž zahynula značná část politického vedení Islámské republiky, Írán prakticky uzavřel Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy a dalších surovin, a tak způsobil nejzávažnější narušení globálních energetických trhů v historii. Tamní klerikální režim tak fakticky proměnil otevřenou válku v ekonomickou.
Posun v poměru sil
Důsledky této situace přinášejí prospěch zemím, které se Trump dlouhodobě snaží izolovat a které si Čína naopak pečlivě hýčká. Rostoucí ceny ropy donutily Washington alespoň dočasně zmírnit sankce vůči ruskému a íránskému vývozu, čímž oslabil jeden z hlavních pilířů svého vlivu ve snaze zajistit plynulost dodávek.
Pro Si Ťin-pchinga, který řídí čínskou ekonomiku v režimu téměř jako za válečných podmínek, tento konflikt potvrzuje správnost jeho úsilí o soběstačnost a mohl by posílit postavení jeho země na světové scéně. Vzhledem k tomu, že se mnohé země snaží zajistit proti budoucím energetickým otřesům, sázejí ještě více na obnovitelné zdroje energie – odvětví, v němž Čína dominuje. Výsledkem je posun v poměru sil: Čína zatím zvládá důsledky této situace s relativní stabilitou, zatímco USA čelí rostoucím ekonomickým a strategickým potížím.
|
Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem
Si již dlouho zdůrazňuje, že Čína musí být soběstačná. V květnu 2023, tedy několik měsíců poté, co si zajistil třetí funkční období, nařídil nejvyšším představitelům, aby se připravili na nejhorší možný scénář, a varoval, že zemi čekají nebezpečné bouře.
Nejmocnější čínský vůdce od dob Mao Ce-tunga sice neupřesnil, odkud tato rizika pramení, avšak jeho země právě překonala dvě závažné krize: pandemii covidu, která narušila globální dodavatelské řetězce, a první funkční období prezidenta Trumpa, během něhož Peking zasáhly sankce a cla, zatímco Washingtonem se přehnala vlna tvrdého postoje vůči Číně, na níž se shodly obě politické strany.
Přední odborníci na zahraniční politiku v Pekingu vnímali Siovy výroky jako varování před rostoucím rizikem konfrontace se Spojenými státy. Podle nich by nejhorší scénář mohl znamenat ničivý konflikt, který by narušil dodávky energie, financí a potravin. Vzhledem k tomu, že Washington zintenzivnil snahy omezit Číně přístup k nejmodernějším čipům, bylo poselství jasné: Čína musí myslet několik tahů dopředu, aby přežila.
Soláry i uhlí
O tři roky později se zdá, že se tento přístup vyplácí. Uprostřed energetických otřesů vyvolaných válkou v Íránu se Čína ukázala jako jedna z nejlépe připravených ekonomik – což není pro největšího dovozce ropy na světě žádný malý úspěch.
Tato odolnost pramení z velké části z masivních investic do čisté energie a uhlí, obojího má země na svém území dostatek. Čína disponuje větší instalovanou kapacitou solárních elektráren než jakákoli jiná země světa. Polovina všech nových automobilů prodávaných v druhé největší ekonomice světa jsou elektromobily, což chrání spotřebitele před vyššími cenami pohonných hmot.
|
Neruš nepřítele, který chybuje. Jak Čína přechytračila USA a těží z války v Íránu
Uhlí stále pokrývá přibližně polovinu čínské spotřeby elektřiny a země se vyhýbá nadměrné závislosti na jediném dodavateli energie – v loňském roce byly jejími největšími dodavateli ropy Rusko (17,5 procent) a Saúdská Arábie (15 procent). Celková energetická soběstačnost dosáhla přibližně 80 procent.
Trump naopak čelí bezprostřednímu tlaku, aby před listopadovými volbami do Kongresu snížil ceny pohonných hmot. Ministr financí Scott Bessent minulý týden uvedl, že je optimistický a věří, že cena benzinu během letní sezony, která začíná v polovině června, opět klesne na tři dolary za galon, což představuje pokles o zhruba 25 procent ve srovnání se současnými cenami.
Ve Washingtonu se úředníci domnívají, že získávají převahu nad Čínou. Trumpovy snahy o kontrolu nad íránskou ropou a jeho dřívější kroky vůči Venezuele – kdy USA v lednu zadržely diktátora Nicoláse Madura a následně fakticky převzaly kontrolu nad tamní ropou – jsou v rámci administrativy vnímány jako součást dlouhodobější strategie zaměřené na oslabení vlivu Číny.
Pokud se válka bude protahovat, mohl by se tlak na Peking stupňovat, zejména pokud se začnou tenčit bohaté zásoby ropy Číny a globální energetická krize vyvolá recesi, která sníží poptávku po čínském zboží.
Změny jsou realita
Pro Si Ťin-pchinga je to okamžik, kdy se jeho úsilí vyplatilo. Čínský posun k obnovitelným zdrojům energie v 21. století, který započal již za jeho předchůdců, čelil dlouhodobé kritice ze strany evropských lídrů, kteří tvrdili, že pekingské dotace vedly k nerovným podmínkám na trhu. Nyní se zdá, že stále více zemí bude diverzifikovat své aktivity směrem k zeleným technologiím, což Číně otevře příležitosti k rozšíření vývozu solárních panelů, baterií a elektromobilů – a posílí tak jak její ekonomiku, tak i partnerství s ostatními zeměmi.
Zatímco Trump narušuje spojenectví a vyhrožuje vystoupením z NATO, světoví lídři se předhánějí v tom, kdo se setká se Si Ťin-pchingem v Pekingu. „Změny, jaké tu nebyly už sto let“, o nichž čínský nejvyšší představitel dlouho hovořil, už najednou nezní jako politický slogan. Jsou realitou.
|
USA a Čína jednaly o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu
Stejně jako Čína dominuje na trhu s vzácnými zeminami, stal se Írán od začátku války faktickým strážcem přibližně pětiny celosvětového vývozu ropy a zemního plynu. Nekompromisní přístup Teheránu k Hormuzu se však jeví jako dočasný. Vybírání námořních poplatků je obecně považováno za nelegitimní a pro země upřednostňující svobodu námořní dopravy je tento stav nepřijatelný. Současně Trumpův pokus o protiopatření v podobě blokády vyvolal nejistotu ohledně toho, kdo nakonec tuto námořní cestu ovládá.
Není jasné, kdo ustoupí jako první. Írán sází na to, že vydrží větší tlak než Trump. Ať už se patová situace v Hormuzském průlivu vyvine jakkoli, Trumpovy potíže s tím, aby nad Íránem zvítězil, ať už vojensky, nebo ekonomicky, podkopávají důvěryhodnost USA.
Tím, že Teherán přijímá platby za přepravu ve stabilních kryptoměnách nebo v čínském jüanu, postupně podkopává jeden z hlavních pilířů moci Spojených států: dominantní postavení jejich měny v globálním obchodu a financích.
Pro Čínu z této války vyplývá další důležité ponaučení, které potvrzuje to, co Si již vyvodil z ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022: zdánlivě krátké a rozhodné údery se mohou obrátit proti útočníkovi a slabší mocnosti mohou reagovat rázně pomocí asymetrických prostředků.
Podmínky určují jiní
I kdyby Čína z této války vyšla ekonomicky silnější a s větším počtem globálních partnerů, Si bude pravděpodobně i nadále opatrný, pokud jde o vojenské eskapády, zejména v případě Tchaj-wanu – samosprávného ostrova, který jeho komunistická strana považuje za svůj, přestože jej nikdy nespravovala.
Kdyby se Čína jednoho dne rozhodla přistoupit k agresivnějším krokům, uzavření Hormuzského průlivu Teheránem a Trumpova blokáda Venezuely a nyní i Íránu by jí poskytly vzor, který se blíží totální invazi. Izolace Tchaj-wanu, který produkuje přibližně 60 procent světové produkce polovodičů, by vyvolala krizi ve světové ekonomice a prověřila odhodlání USA a jejich spojenců zasáhnout.
|
Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek
Poté, co byli partneři i protivníci Spojených států svědky toho, jak Čína a Írán čelí největší světové ekonomice, nyní přehodnocují, jakou páku mají v globálním obchodu – a jak by ji mohli využít. Ekonomická slabá místa, od vzácných zemin až po klíčové vodní cesty, již nejsou abstraktními pojmy, ale aktivními nástroji státní politiky.
Trump označil svou cestu do Číny za potenciálně historickou. Možná se tak skutečně ukáže. Namísto demonstrace americké síly však bude spíše dokladem toho, jak výrazně se posunula rovnováha sil mezi USA a Čínou. Ve světě, který momentálně formují právě ty extrémní scénáře, s nimiž Si již dlouho počítal, přijede americký prezident do Pekingu za podmínek, které čím dál tím víc určují jiní, uzavřel Bloomberg.