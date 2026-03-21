KOMENTÁŘ: Cla se obracejí proti těm, kteří je prosazují. Historie to potvrzuje

Jan Dvořák
  13:00
Donald Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2016 se slibem, že rozbije dosavadní obchodní pravidla Spojených států. O deset let později zašel ještě dál, než mnozí považovali za možné. Zatímco se však země blíží k listopadovým volbám do Kongresu, vyvstává otázka, zda tento samozvaný „Tariff Man“ nedostane lekci z historie, která se mu nebude líbit.
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025) | foto: AP

Jak by potvrdil každý student amerických dějin, cla mohou být politicky smrtící. Amerického prezidenta Johna Quincyho Adamse sesadili v roce 1829, kdy podepsal zákon, který vešel ve známost jako „celní sazebník hrůz“. Williama McKinleyho, republikánského zástupce za Ohio, stálo prosazování cel z roku 1890 nakonec také křeslo. Podpis prezidenta Herberta Hoovera pod celním zákonem z roku 1930 přispěl k tomu, že republikáni přišli o kontrolu nad Kongresem v průběžných volbách o několik měsíců později.

Trump vybudoval nejvyšší celní zeď kolem americké ekonomiky za téměř sto let. Donutil nejvýznamnější obchodní partnery země, aby škemrali o přístup na největší spotřebitelský trh světa, a pohrával si s myšlenkou zrušení trojstranné dohody o volném obchodu, která podporuje severoamerický obchod v hodnotě téměř dvou bilionů dolarů.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že asi dvě třetiny amerických voličů nesouhlasí s Trumpovými dovozními cly, což je více než počet těch, kteří nesouhlasí s prezidentovým tvrdým postupem proti imigraci nebo s válkou proti Íránu, píše agentura Bloomberg.

Proti Trumpovu protekcionistickému projektu se staví nejen řadoví občané. Nejvyšší soud zasadil Trumpovým vizím v únoru tvrdou ránu, když rozhodl, že prezidentovo využití mimořádných pravomocí k uvalení cel je protiústavní. Trumpa pak začal Nejvyšší soud veřejně kritizovat stejným způsobem, jakým se pustil do Fedu „Naši zemi zbytečně VYPLENIL Nejvyšší soud Spojených států, který se stal pouhou politickou organizací,“ napsal v příspěvku na sociálních sítích 15. března.

Právě kvůli všeobecné nepopularitě cel se nyní mnozí ve Washingtonu domnívají, že Kongres ovládaný republikány bude váhat s prodloužením dočasných cel, která Trump zavedl poté, co soud zrušil jeho takzvaná „celoosvobozenecká“ cla. Platnost nových cel má vypršet zhruba tři měsíce před volbami 3. listopadu, což z nich činí obzvláště ožehavé téma.

Ponaučení z historie

Trump často uváděl výše zmíněného prezidenta McKinleyho jako jednu ze svých inspirací. Je však třeba připomenout, že právě McKinleyho cla ve výši téměř 50 procent ve své době vyvolala vlnu odporu veřejnosti, která stála republikány 93 křesel v Kongresu v průběžných volbách. V 90. letech 19. století a přispěla k tomu, že strana o dva roky později přišla o prezidentský úřad i o obě komory Kongresu. McKinleyho názory na cla se po jeho vítězství v prezidentských volbách v roce 1896 nakonec obrátily a ke konci svého života byl prezident zastáncem volného obchodu.

To ovšem nebyl jediný případ, kdy se cla a s nimi spojené vyšší ceny ukázaly jako politicky nepřijatelné. Podpora prezidenta Quincyho Adamse pro takzvané „clo hrůz“ v roce 1828 přispěla k jeho porážce v prezidentských volbách toho roku. Vyvolala také ústavní krizi, která málem vedla k odchodu Jižní Karolíny z Unie.

Podobný trend přetrvával až do počátku 20. století, dokud si politici nevzali ponaučení z počínání prezidenta Hoovera, který rovněž podepsal zákon o clech. Tato cla a odvetná opatření, která vyvolala u obchodních partnerů země zděšení, prodloužila a prohloubila Velkou hospodářskou krizi. To vše připravilo půdu pro drtivou Hooverovu porážku ve volbách v roce 1932, kdy zvítězil Franklin Delano Roosevelt.

Poté následovala desetiletí, během nichž se američtí prezidenti soustředili na snižování cel a vyzývali ostatní země, aby činily totéž. Tím otevírali nové trhy pro americký export. Až do chvíle, kdy se na scéně objevil Trump a tvrdil, že posedlost washingtonského establishmentu volným obchodem umožnila zemím s nízkými mzdami, jako je Mexiko a Čína, odčerpávat z USA pracovní místa a investice.

Trumpova verze dějin

Ekonom a historik Douglas Irwin, který se dlouhodobě věnuje americké obchodní politice a politickým dějinám, tvrdí, že po deseti letech trumpovského protekcionismu dochází v USA k předvídatelné zpětné reakci. „Trump ve svém prvním funkčním nezacházel příliš daleko,“ vysvětluje Irwin důvod, proč k ní nedošlo již dříve. Tentokrát však Trump postupoval méně umírněně. „Zašel o několik kroků až příliš daleko,“ dodává ekonom.

Trump má samozřejmě svou vlastní verzi dějin. Nezdá se, že by se chystal opustit své dlouhodobé přesvědčení, že dovozní cla jsou zázračným elixírem pro americkou ekonomiku. Jen několik dní po rozhodnutí Nejvyššího soudu okamžitě zkritizoval soudce, kteří se sešli na jeho projevu o stavu Unie. „Cla jedním z hlavních důvodů ohromujícího hospodářského obratu naší země, největšího v historii,“ prohlásil současný prezident.

Ekonomické údaje však vyprávějí jiný příběh, který by mohl v listopadu představovat vážný problém pro republikány. Růst loni zpomalil na 2,1 z 2,4 procenta v předchozím roce. S výjimkou výrazného nárůstu výdajů na datová centra a další infrastrukturu související s umělou inteligencí zůstaly podnikatelské investice na stejné úrovni – podle ekonomů je to především důsledkem nejistoty vyvolané neustále se měnícími cly zavedenými Trumpem.

Podle vládních údajů klesly výdaje na průmyslové stroje v roce 2025 o 0,1 procenta, zatímco soukromý ukazatel naznačoval, že výrobní aktivita po většinu roku 2025 klesala. To není zrovna situace, kterou by člověk očekával v zemi, která údajně prochází průmyslovou renesancí.

Navíc, na rozdíl od toho, co tvrdí Trump a jeho ekonomičtí poradci, existuje nespočet studií dokazujících, že břemeno cel dopadá neúměrně více na americké podniky a domácnosti nežli na zahraniční vývozce. V únorovém průzkumu společnosti Morning Consult, který si nechala vypracovat Rada pro zahraniční vztahy, uvedlo 42 procent respondentů, že hlavním důsledkem cel je růst cen.

Pouze 24 procent respondentů se domnívalo, že cla chrání pracovní místa v americkém zpracovatelském průmyslu. Už to je jasné vyvrácení Trumpova tvrzení. „Lidé pochopili, že cla jsou něco, co platíme tady u nás doma, a že jejich důsledkem je zvýšení nákladů,“ říká Inu Manak, vedoucí výzkumný pracovník pro mezinárodní obchod v Radě pro zahraniční vztahy.

Politicky nerentabilní

Politici si zvykají na příjmy z cel a podniky, které se přizpůsobily novým podmínkám, málokdy chtějí vše rychle měnit, i když se jim dodatečné náklady spojené s cly nelíbí. „Lidé si na cla zvyknou. A když už si jednou zvyknou, nechtějí se přizpůsobovat znovu,“ dodává Irwin.

Existuje také spousta lidí, kteří tvrdí, že by bylo obrovskou chybou vrátit se do světa před rokem 2016, v němž politici prosazovali neomezenou globalizaci, a přitom ignorovali škody způsobené domácímu průmyslu a místním komunitám. To znamená, že ať už se Trumpova cla dnes jeví jakkoli nepopulární, Irwin má pravdu v tom, že – stejně jako populistická politika – s největší pravděpodobností jen tak rychle nezmizí.

Tato debata je tématem na jindy a pro jiného prezidenta. Do té doby by se Trump mohl ponaučit alespoň od svého hrdiny prezidenta McKinleyho. Ten se totiž těsně před smrtí sám vyslovil pro volnější obchod a argumentoval, že konkurence ze strany dovozu podnítí inovace a pomůže americkým firmám uspět ve 20. století.

„Bez konkurence bychom se stále drželi neohrabaných, zastaralých postupů v zemědělství a výrobě a obchodních metod z dávné minulosti. Obchodní války jsou nerentabilní,“ prohlásil Trumpův oblíbený zastánce cel. Jsou nerentabilní jak z ekonomického, tak z politického hlediska, uzavírá Bloomberg.

