Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Autor:
Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční zemědělství, které bude legální. Mimo jiné proto již do kolumbijského venkova vložil bezmála 170 milionů dolarů (asi 4 miliardy korun).
Howard Buffett na nádraží v Oděse během vernisáže výstavy Odvaha národa, která...

Howard Buffett na nádraží v Oděse během vernisáže výstavy Odvaha národa, která představuje jeho fotografie pořízené během 3,5 let trvající rusko-ukrajinské války (13. června 2025) | foto: Profimedia.cz

V regionu Catatumbo se nachází nejvíc plantáží s kokou. (20. srpna 2022)
V Kolumbii se rekordně rozšířily plantáže s kokou, vzrostla i produkce kokainu....
V regionu Catacumbo se nachází nejvíc plantáží s kokou. (20. srpna 2022)
Muž stojí uprostřed plantáže s kokou v El Retorno. (9. září 2022)
15 fotografií

Právě z Kolumbie pochází obrovské množství kokainu, které je k dispozici i na americkém trhu. Několik minulých amerických vlád se pokoušely import kolumbijského kokainu do USA zastavit, avšak výsledky se ani po několika desetiletích nedostavily. Howard Buffett nyní věří v obrat, píše The Wall Street Journal.

Změnu k lepšímu by v pojetí Howarda Buffetta měly nastartovat snahy přímo v místě, kde se koka pěstuje, a ty zejména na odlehlém kolumbijském venkově. Buffett si každopádně uvědomuje, že výsledky jeho snažení se nedostaví hned. Půjde o běh na dlouhou trať a za několik let se skutečně ukáže, jestli iniciativa měla smysl.

V Kolumbii rekordně přibylo plantáží s kokou. Legalizace kokainu se neplánuje

Úkol to každopádně nebude lehký. V Kolumbii se totiž dlouhodobě produkuje nejvíce kokainu na světě. Jen v loňském roce se zde podle statistik OSN vyrobilo rekordních 3 tisíce tun této drogy. „Zkoušíme to. Pokud to nevyjde, nic se neděje. Litovat nebudu,“ říká odhodlaně Buffett.

Koka v Kolumbii živí více než 230 tisíc rodin

Pěstování koky, ze které se kokain následně vyrábí, se podle americého listu jen v Kolumbii věnuje zhruba 230 tisíc rodin. Většinou v regionech, v nichž je obtížné narazit na příslušníka kolumbijské policie. V těchto místech zároveň chybí silnice, školy i nemocnice. Místní kromě pěstování koky nemají mnoho jiných možností, jak se finančně zabezpečit.

První dílčí úspěchy se však již v rámci Buffettova projektu dostavily. Příkladem je kolumbijská farmářka Mayerly Sánchezová, která v minulých měsících přešla od pěstování koky ke kávě. Výdělky sice nyní nejsou v jejím pojetí takové jako dřív, říká ale, že se uživí a po několika dlouhých letech má konečně čisté svědomí.

Sánchezová se na změnu zaměřila i díky svému synovi. „Styděla jsem se před ním. Dnes ale úspěšně pěstuju kávu a chovám 18 prasat,“ doplňuje kolumbijská farmářka, která se snaží její příběh sdílet s ostatními kolumbijskými pěstiteli.

Kokain není horší než whisky, měl by být legální, míní prezident Kolumbie

Někteří experti ale tvrdí, že bez výraznějšího zapojení kolumbijského státu se příliš nezmění. Běžným zemědělcům totiž země nabízí jen velmi nízké dotace a snahy komplikuje taky všudypřítomná kolumbijská byrokracie. „Pěstitelům koky nestačí říct, aby se zaměřili na něco jiného. Musí se postavit silnice, otevřít školy, zavést internet. Jinak to nemá šanci na úspěch,“ říká kriticky Alvaro Balcázar, který se v kolumbijském kokainovém prostředí pohybuje desítky let.

Od koky přechod ke kakau či kávě

Howard Buffett se ale nevzdává, a to mimo jiné proto, že jeho přístup je proti předešlým iniciativám jiný. Spolupracuje s mezinárodní organizací Mercy Corps a snaží se kolumbijské farmáře přesvědčit, že mohou pohodlně žít i bez koky.

Koku ničím nenahradíš. Polepšení kolumbijští farmáři stále podléhají pokušení

Jeho program stojí i na tom, že každá kolumbijská rodina od jeho nadace a mezinárodní organizace Mercy Corps dostane několik měsíců na to, aby se od koky úspěšně odloučila. Rodina obdrží slepice, prasata i další potravinovou pomoc. Postupně přechází od koky na pěstování kakaa, kávy nebo jiných plodin.

Součástí podpory je mimo jiné i poskytování hnojiv či nejrůznějšího nářadí, které se v rámci zemědělství využívá. K dispozici jsou kolumbijským rodinám také odborníci mezinárodní organizace Mercy Corps, kteří jim dávají cenné rady.

Výsledky ukazují, že Buffettovy snahy mohou dávat smysl. V kolumbijské oblasti El Tambo se od roku 2018 do projektu zapojilo 3 200 rodin a zpět k pěstování koky se vrátily jen 4 procenta z nich. I proto se iniciativa od roku 2020 postupně rozšiřuje také do dalších oblastí.

Sám Howard Buffett do Kolumbie čas od času osobně dojíždí. Podle The Wall Street Journal tam od roku 2018 byl již desetkrát a místní si ho oblíbili. Oceňují, že k nim přistupuje s respektem, uzavírá portál.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...

7. září 2025

Produkce jádra láme ve světě rekordy, přiklání se k němu i více zemí v Evropě

Premium

Jaderné reaktory po celém světě vyrobily v loňském roce 2667 terawatthodin (TWh) elektřiny. Překonaly tím předchozí rekord 2660 TWh z roku 2006, uvádí ve své nejnovější výroční zprávě Světová jaderná...

7. září 2025

Elektřinu můžete sdílet se sousedem nebo rodiči. A ještě na tom vydělat

Sousedé si dřív běžně pomáhali – já tobě vejce, ty mně mouku. Na trhu s energetikou se teď díky legislativním změnám odehrává něco podobného. Sousedé mohou založit komunity, ve kterých si vyrobí a...

6. září 2025

Nový člen rodiny. IKEA otevře obchod na Novém Zélandu, padesát let po Austrálii

Nábytkářský gigant IKEA otevře svůj první obchod na Novém Zélandu, a to padesát let po vstupu do sousední Austrálie. Kromě nábytku prodejna v Aucklandu nabídne také jídlo, včetně masových kuliček,...

6. září 2025

Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto...

6. září 2025

V Miláně se loučí s módním návrhářem Armanim. Přišli bossové průmyslu i sportu

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46,  aktualizováno  14:44

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným,...

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně...

6. září 2025

Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic souhlasila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili,...

5. září 2025  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.