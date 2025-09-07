Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Právě z Kolumbie pochází obrovské množství kokainu, které je k dispozici i na americkém trhu. Několik minulých amerických vlád se pokoušely import kolumbijského kokainu do USA zastavit, avšak výsledky se ani po několika desetiletích nedostavily. Howard Buffett nyní věří v obrat, píše The Wall Street Journal.
Změnu k lepšímu by v pojetí Howarda Buffetta měly nastartovat snahy přímo v místě, kde se koka pěstuje, a ty zejména na odlehlém kolumbijském venkově. Buffett si každopádně uvědomuje, že výsledky jeho snažení se nedostaví hned. Půjde o běh na dlouhou trať a za několik let se skutečně ukáže, jestli iniciativa měla smysl.
|
V Kolumbii rekordně přibylo plantáží s kokou. Legalizace kokainu se neplánuje
Úkol to každopádně nebude lehký. V Kolumbii se totiž dlouhodobě produkuje nejvíce kokainu na světě. Jen v loňském roce se zde podle statistik OSN vyrobilo rekordních 3 tisíce tun této drogy. „Zkoušíme to. Pokud to nevyjde, nic se neděje. Litovat nebudu,“ říká odhodlaně Buffett.
Koka v Kolumbii živí více než 230 tisíc rodin
Pěstování koky, ze které se kokain následně vyrábí, se podle americého listu jen v Kolumbii věnuje zhruba 230 tisíc rodin. Většinou v regionech, v nichž je obtížné narazit na příslušníka kolumbijské policie. V těchto místech zároveň chybí silnice, školy i nemocnice. Místní kromě pěstování koky nemají mnoho jiných možností, jak se finančně zabezpečit.
První dílčí úspěchy se však již v rámci Buffettova projektu dostavily. Příkladem je kolumbijská farmářka Mayerly Sánchezová, která v minulých měsících přešla od pěstování koky ke kávě. Výdělky sice nyní nejsou v jejím pojetí takové jako dřív, říká ale, že se uživí a po několika dlouhých letech má konečně čisté svědomí.
Sánchezová se na změnu zaměřila i díky svému synovi. „Styděla jsem se před ním. Dnes ale úspěšně pěstuju kávu a chovám 18 prasat,“ doplňuje kolumbijská farmářka, která se snaží její příběh sdílet s ostatními kolumbijskými pěstiteli.
|
Kokain není horší než whisky, měl by být legální, míní prezident Kolumbie
Někteří experti ale tvrdí, že bez výraznějšího zapojení kolumbijského státu se příliš nezmění. Běžným zemědělcům totiž země nabízí jen velmi nízké dotace a snahy komplikuje taky všudypřítomná kolumbijská byrokracie. „Pěstitelům koky nestačí říct, aby se zaměřili na něco jiného. Musí se postavit silnice, otevřít školy, zavést internet. Jinak to nemá šanci na úspěch,“ říká kriticky Alvaro Balcázar, který se v kolumbijském kokainovém prostředí pohybuje desítky let.
Od koky přechod ke kakau či kávě
Howard Buffett se ale nevzdává, a to mimo jiné proto, že jeho přístup je proti předešlým iniciativám jiný. Spolupracuje s mezinárodní organizací Mercy Corps a snaží se kolumbijské farmáře přesvědčit, že mohou pohodlně žít i bez koky.
|
Koku ničím nenahradíš. Polepšení kolumbijští farmáři stále podléhají pokušení
Jeho program stojí i na tom, že každá kolumbijská rodina od jeho nadace a mezinárodní organizace Mercy Corps dostane několik měsíců na to, aby se od koky úspěšně odloučila. Rodina obdrží slepice, prasata i další potravinovou pomoc. Postupně přechází od koky na pěstování kakaa, kávy nebo jiných plodin.
Součástí podpory je mimo jiné i poskytování hnojiv či nejrůznějšího nářadí, které se v rámci zemědělství využívá. K dispozici jsou kolumbijským rodinám také odborníci mezinárodní organizace Mercy Corps, kteří jim dávají cenné rady.
Výsledky ukazují, že Buffettovy snahy mohou dávat smysl. V kolumbijské oblasti El Tambo se od roku 2018 do projektu zapojilo 3 200 rodin a zpět k pěstování koky se vrátily jen 4 procenta z nich. I proto se iniciativa od roku 2020 postupně rozšiřuje také do dalších oblastí.
Sám Howard Buffett do Kolumbie čas od času osobně dojíždí. Podle The Wall Street Journal tam od roku 2018 byl již desetkrát a místní si ho oblíbili. Oceňují, že k nim přistupuje s respektem, uzavírá portál.