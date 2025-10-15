Nový ředitel neuvedl žádné konkrétní datum, kdy představení proběhnou, ale poukázal na to, že pro koncerty se již využívají i další starověká místa v Římě, jako jsou Circus Maximus nebo Caracallovy lázně.
Gladiátoři se vrátí do Kolosea v Římě. Jedním z nich můžete být klidně i vy
Podle agentury EFE by Quilici kromě koncertů rád pořádal také historické rekonstrukce gladiátorských zápasů.
Quilici dále oznámil, že v okolí zakáže vstup lidem v gladiátorských kostýmech, kteří žebrají o peníze. „Mým cílem je vrátit Koloseum městu“, řekl pětapadesátiletý ředitel památkové oblasti.
Tomuto účelu mají sloužit i hudební koncerty. „Mým snem je Paul McCartney,“ řekl Quilici. Bývalý člen kapely Beatles už jednou v roce 2003 v Koloseu koncertoval pro vybranou skupinu lidí.
S více než 14,7 milionu návštěvníků ročně je Koloseum nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Itálii. Aréna byla postavena v prvním století našeho letopočtu jako místo pro gladiátorské zápasy a jiné formy zábavy.
Kvůli velkému ruchu, který panuje v okolí Kolosea se nyní mnoho místních obyvatel památce vyhýbá. Místní si dále opakovaně stěžují na dotěrné prodejce suvenýrů a podvodníky, kteří čekají u vchodu do Kolosea.