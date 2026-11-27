Analýza globálních vodních systémů, na které se podílela čínská akademie věd, odhalila, že množství povrchové sladké vody na planetě během těchto dvou let, které byly nejteplejší v historii, prudce pokleslo. Globální průtoky řek klesly přibližně o 5,7 procenta pod normál, zatímco množství vody v jezerech a přehradách se snížilo o 9,5 procenta. Šlo tak o největší synchronizovaný pokles povrchové vody přinejmenším od roku 1991, píše britský portál The Guardian.
S oteplováním planety se koloběh vody stává extrémnějším. Teplejší atmosféra odvádí více vlhkosti z půdy, řek i jezer a teplejší půda ještě více urychluje odpařování. Tato vlhkost pak jinde padá v podobě silných dešťů, často ale nad oceány, což způsobuje prudší výkyvy mezi suchem a povodněmi. V letech 2023–24 klesl průtok řek i v oblastech zasažených závažnými povodněmi.
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K dosažení těchto závěrů vědci zkombinovali měření průtoků z 150 nejvýznamnějších povodí světa se satelitními údaji, které v období mezi lety 1991 a 2025 sledovaly více než 1,2 milionu jezer a přehrad.
„Zjištění poukazují na důležitý paradox klimatické změny: teplejší atmosféra nemusí nutně znamenat, že na souši je k dispozici více vody,“ říká Sulagna Mishrová, jedna z autorek studie. Ačkoli globální srážky během tohoto období podle ní vzrostly, velká část dodatečných srážek spadla nad oceány, zatímco mnoho suchozemských oblastí zaznamenalo výrazný deficit.
Sucho i při povodních
Důsledky situace byly obzvláště výrazné v Jižní Americe, kde průtoky řek poklesly o 17,8 procenta a hladiny jezer a přehrad klesly o 16,5 procenta. Stalo se tak i přesto, že některé oblasti zažily extrémní srážky a povodně.
„Části Jižní Ameriky zažily v letech 2023–24 závažné povodně, přesto však řeky tohoto kontinentu v těchto dvou letech přenášely mnohem méně vody než obvykle,“ říká Dr. Ji He, docent hydrologie a výzkumu klimatických změn z univerzity of East Anglia. Řeka se podle něj může při přívalových deštích rozvodnit a přesto po většinu roku zůstat na nízké hladině. Zásoby vody po celém světě tak čelí mnoha hrozbám, mezi něž patří mimořádně silný jev El Niño, sucha způsobená klimatickou krizí i znečištění.
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Autoři rovněž uvedli, že výsledky studie ukázaly, jak jsou světové zásoby vody ohroženy. Změny v oblasti sladké vody představují jen jeden z hlavních způsobů, jakým klimatická krize ovlivňuje lidi a přírodu, a že s pokračujícím oteplováním planety je stále obtížnější předpovědět, kolik vody bude k dispozici.
„Na těchto zjištěních je obzvláště znepokojující to, jak rychle mohou naše zásoby sladké vody ubývat, a to i v částech světa, které tradičně považujeme za vlhké,“ uvedl profesor Christian Dunn, předseda výboru pro politiku Britské ekologické společnosti. A jak tato studie ukazuje, to, že zažíváme povodně, ještě neznamená, že máme zajištěný přístup k vodě.
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Podle profesora Richarda Allana, klimatologa z Univerzity v Readingu, bezprecedentní pokles globálních průtoků řek a hladin jezer potvrzuje, že škodlivé výkyvy mezi extrémními srážkovými a suchými obdobími, které již pociťujeme, lze nyní pozorovat ve vodních systémech po celé pevninské části planety.
„Tyto prudké klimatické výkyvy a jejich důsledky na lidi se budou dále zhoršovat, dokud nestabilizujeme klima snížením emisí skleníkových plynů,“ uzavřel Allan podle britského portálu.