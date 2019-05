Británie stahuje z trhu konzervy s krmivem, kočky se nakazily tuberkulózu

V Británii muselo být z trhu staženo luxusní krmivo pro kočky, které jeho výrobce propagoval jako přírodní výživu pro čtyřnohé miláčky. Stalo se tak poté, co vědci zjistili, že asi pět desítek koček a dva lidé se z něho nakazili bovinní tuberkulózou. Na svých internetových stránkách o tom informoval britský list The Times.

Firma Natural Instinct své výrobky s obsahem syrového masa nabízí chovatelům jako zdravější alternativu běžných krmiv. Zatímco dvě dávky obyčejných granulí vyjdou majitele koček na 20 pencí denně (necelých šest korun), u problematického krmiva s obsahem zvěřiny jde o asi 4,5 libry (132 korun).

Výrobek musel být z trhu stažen na základě výzkumu vědců z univerzity v Edinburghu. Ti se snažili zjistit, proč 50 koček od 30 různých majitelů v Británii onemocnělo bovinní tuberkulózou. Šlo o ušlechtilá zvířata, která jejich majitele drželi v domě, takže nepřicházela do styku s dobytkem nebo volně žijícími zvířaty, od nichž by se mohla nakazit. Kočičí šlechtici však měli společné to, že dostávali luxusní krmivo obsahující syrové maso ze zvěřiny.

Bovinní tuberkulóza, neboli tuberkulóza skotu, má stejné projevy jako lidská forma této nemoci. Od hovězího dobytka se jí v Británii nakazila divoce žijící zvířata, jakou jsou jezevci, lišky a vysoká zvěř.

„Syrová strava může být pro kočky teoreticky dobrá, ale je třeba počítat s nebezpečím nákazy, takže kontroly jsou nezbytné,“ vzkázala chovatelům Danielle Gunnová-Moorová z univerzity v Edinburghu, která se na průzkumu podílela. Její tým shromáždil zprávy o případech nákazy bovinní tuberkulózou u koček ve třech desítkách domácností a následně vyšetřil 90 zvířat a na testy poslal stovku lidí. U dvou z nich se nákaza prokázala a The Times uvádí, že další případy se mohou ještě objevit.