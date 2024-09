Už žádné bichle. Tištěné knihy mají být kvůli uhlíkové stopě útlejší

Jen ve Spojených státech amerických se v loňském roce prodalo celkem 767 milionů klasických papírových knih. To odpovídá emisím roční spotřeby elektřiny více než 150 tisíc amerických domácností. Odborníci proto upozorňují, že úbytek lesů, výroba i tisk papíru a následná přeprava materiálů i již vytištěných knih značně přispívají ke globálním emisím uhlíku, píše BBC.

I proto někteří experti volají po omezení spotřeby dřevní hmoty při výrobě tištěných knih. Mezi navrhované metody patří zmenšení tloušťky papíru, k němuž se v posledních letech přistupuje stále častěji. Vydavatelé ale upozorňují, že slabší papír má i svá negativa, především nižší odolnost.

Další možností je vměstnat připravený text na méně stránek. Řada vydavatelství již experimentuje se speciálními typy písem, které v praxi vyžadují méně inkoustu i samotného papíru. Tyto fonty dokážou v praxi uspořit několik milionů stran ročně. V některých případech se počet stran má snížit až o 50 procent, tvrdí BBC.

Odnést to může estetika

Projektový manažer Andreas Stobberup ze společnosti 2K/DENMARK ale varuje, že nové speciální fonty nemusí v praxi někdy vypadat příliš esteticky. „Jsem ale přesvědčen o tom, že většině čtenářů to bude jedno,“ říká s tím, že zhoršení vzhledu jednotlivých stran tištěné knihy mohou grafici kompenzovat větším důrazem na podobu vazby.

Stobberup se zároveň domnívá, že pokud by se do budoucna povedlo uspořit alespoň dvacet procent celkově vytištěných stránek, odpovídalo by to asi dvaceti procentům uspořených emisí uhlíku.

Samotná úspora je ale těžko spočitatelná, neboť se odvíjí od velkého počtu faktorů. Mezi ně se řadí třeba energie použitá k tisku, dále pak logistické aspekty nebo třeba konkrétní inkoust. Záleží i na žánru. V případě poezie jsou úspory mnohem náročnější než třeba u Bible, píše BBC.

„Musíme se zaměřit na udržitelnost,“ doplňuje Andreas Stobberup s tím, že si je moc dobře vědomý prvotních finančních dopadů, které se případných změn týkají. I přesto je ale přesvědčený, že jde o krok vpřed, a to mimo jiné proto, že v dlouhodobém horizontu se náklady vydavatelstvím sníží.

Samotná vydavatelství se ale k takovým změnám příliš nemají, a to mimo jiné i kvůli nedávné koronavirové pandemii, během které se většině z nich dramaticky zvýšily náklady. Řada těchto podniků se navíc rozhodla zvýšené náklady nepřenášet na spotřebitele, což negativně ovlivnilo jejich marže, píše BBC.

Mezi kritiky udržitelnějších tištěných knih se původně řadil i generální ředitel nakladatelství Island Press David Miller. Brzy ale změnil názor. „Snížení počtu stran může vést k úspoře nákladů. Když se grafická práce udělá dobře, může se zlepšit i samotná čitelnost,“ uzavírá pro BBC s tím, že jde stále o přístup, který je v úplných počátcích a bude ještě trvat, než se v širším měřítku prosadí v praxi.