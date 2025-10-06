V trattorii l’Brindellone ve Florencii sedí u dlouhého stolu několik lidí. V ruce drží sklenky s vínem a jsou ponořeni do hluboké debaty o románu Sarah Winmanové Still Life. Právě v této restauraci totiž autorka večeřela, když se jí v hlavě zrodil příběh o mladém anglickém vojákovi, který ve 40. letech potká v Toskánsku historičku umění zachraňující obrazy.
Skupinka je na zájezdu pořádaném v rámci projektu Books in Places, tedy dovolené, jejíž součástí není jen opalování, ale i knižní klub a poznávání místní kultury. „Tento výlet jsem kdysi objevila na Facebooku. Popisovali ho jako čtení na místech, kde se díla odehrávají. Navíc v reklamě použili mou oblíbenou knihu, takže jsem se velmi rychle rozhodla,“ líčí BBC jedna z účastnic Lyn Margerisonová.
Od té doby navštívila kromě Florencie například Budapešť a myslí si, že kombinace knih a cestování je perfektní. „Vždycky mě bavilo číst romány odehrávající se v místě, kde zrovna jsem. Tyto dovolené mi ale ukázaly, jak zážitek ještě obohatit a zároveň se setkat s podobně smýšlejícími lidmi,“ vysvětluje. „Vždycky odjíždím nadšená. A obvykle i s dlouhým seznamem knih, které si musím ještě přečíst.“
Díra na trhu
Projekt Books in Places založil Paul Wrigt v roce 2023. Původně šlo o způsob, jak zpestřit aktivity jeho knižního klubu. Projekt ale zaznamenal úspěch, a tak kromě víkendů ve Velké Británii dnes nabízí i knižní pobyty v Portugalsku, Řecku, Egyptě nebo Itálii.
„Hlavním faktorem je prostředí. Když se touláte ulicemi a krajinou, kde se příběh odehrává, mnohem lépe knihu pochopíte,“ tvrdí Wright. „Scéna, která byla jen na stránce, díky atmosféře úplně ožije.“
Klienti tak mohou objevovat Monroeville v Alabamě s dílem Jako zabít ptáčka spisovatelky Harper Leeové, navštívit jamajská strašidelná místa, kde Ian Fleming napsal jeden z dílů Jamese Bonda, anebo se vydat na ostrov Spinalonga odhalit tajemství z knihy Victorie Hislopové.
|
Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky
Podle průzkumu cestovního vyhledávače Kayak z roku 2025 si téměř polovina britských cestovatelů vybírá destinaci tak, aby se tam dalo číst. U mileniálů je to dokonce šedesát procent.
Společnost Future Market Insights uvedla, že sektor literární turistiky loni dosáhl hodnoty 2,4 miliardy dolarů a do desíti let se jeho nárůst očekává na 3,3 miliardy dolarů. Stojí za tím i proměna představy o dovolené. Téměř 90 procent rekreantů uvedlo, že cestování je spíše časem „investice do sebe“ než jen odpočinkem.
Wright změnu zaznamenal na vlastní kůži. „Když jsem v roce 2023 zájezdy spustil, začal jsem jen se dvěma. Loni už jich bylo sedm, ale obsazené byly pouze z poloviny a letos jich bylo 25 a všechny se vyprodaly do jednoho dne,“ popisuje.
Knížky jsou „in“
Trendu se proto přizpůsobují i další organizátoři. Megan Christopherová například pořádá výlety po Velké Británii s názvem Ladies Who Lit, které jsou určeny pro ženy a nebinární osoby. Na rozdíl od jiných pobytů, které se soustředí na jeden román či lokaci, jsou ty její koncipovány spíše jako čas na odpočinek a ničím nerušené čtení. Večer se pak účastníci sejdou na společné večeři nebo filmovém promítání s knižní tematikou.
„Máme sice i hlavní knihu pobytu, ale hosté si ji mohou přečíst klidně ještě před příjezdem. Samozřejmě ho nenutíme, ale je příjemné mít přečtené dílo, o kterém můžeme poslední den hromadně diskutovat,“ říká Christopherová.
|
Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak
Program Page Break v New Yorku naopak volí jiný přístup. Klienti si během společného víkendu přečtou jeden román, a to tak, že se střídají v předčítání. Mezi jednotlivými pasážemi vzniká prostor pro diskuse a na konci dne se všichni usadí k večeři inspirované daným dílem.
„Během prvních dvaceti let našeho života jsme zvyklí neustále něco číst nahlas. S přibývajícím věkem od toho ale ustupujeme, což je špatně, protože výzkumy ukazují, že předčítání zlepšuje paměť i porozumění textu,“ vysvětluje zakladatel Page Break Mikey Friedman.
Zájem čtenářů o knihy ale roste na všech platformách sociálních sítí. Kromě čtenářských dovolených jsou stále oblíbenější klasické book cluby, lidé doporučují literaturu na TikToku (takzvaný BookTok) a konají se zde i knižní festivaly, uzavírá BBC.