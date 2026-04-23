Analýza společnosti Knight Frank zároveň odhaluje, že rychle přibývá i lidí s majetkem přesahujícím 30 milionů dolarů (zhruba 660 milionů korun). Zatímco v roce 2021 jich bylo 162 tisíc, dnes už jejich počet přesahuje 713 tisíc. To představuje nárůst o více než 300 procent, uvedl The Guardian.
„Možnosti díky rozvoji umělé inteligence a dalších technologií nebyly nikdy v historii větší. To umožňuje vytvářet obrovské majetky ve velmi krátké době,“ uvedl analytik Liam Bailey, který se na zpracování studie podílel. Podle něj budou budoucí miliardáři pocházet především z technologického sektoru.
Dominují miliardáři ze Saúdské Arábie
Nejvýraznější růst počtu miliardářů se očekává v Saúdské Arábii. Ve srovnání se současnými 23 by jich v roce 2031 mohlo být už 65. Výrazný růst se však očekává také v Evropě. Ve Švédsku by měl jejich počet vzrůst z aktuálních 32 na 58, tedy o 81 procent. Nárůst se předpokládá i v Polsku, kde by jejich počet měl stoupnout z 13 na 29.
Podle aktuálního žebříčku magazínu Forbes je nejbohatším člověkem na planetě momentálně Elon Musk s majetkem, jehož hodnota přesahuje 785 miliard dolarů. Na druhém místě se nachází spoluzakladatel Googlu Larry Page s 272,5 miliardy dolarů a třetí příčka patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi s majetkem 259 miliard dolarů.
Očekává se rozmach Asie
Lídrem v počtu miliardářů je momentálně Severní Amerika, odkud pochází necelá třetina z nich. Prognóza společnosti Knight Frank však ukazuje, že do roku 2031 by ji měla předstihnout Asie a Tichomoří. Miliardáři z této oblasti by tehdy měli tvořit 37,5 procenta světového počtu, zatímco podíl Severní Ameriky má klesnout na 27,8 procenta.
Zpráva o rostoucím počtu miliardářů přichází v době, kdy se nůžky mezi bohatými a chudými dál rozevírají. Podle loňské zprávy World Inequality Lab kontroluje méně než 60 tisíc lidí, tedy přibližně 0,001 procenta světové populace, třikrát větší bohatství než celá chudší polovina lidstva dohromady.
Také charitativní organizace Oxfam uvedla, že loni vznikl rekordní počet nových miliardářů a jejich celkové jmění dosáhlo 18,3 bilionu dolarů. I proto začínají sílit snahy o výraznější zdanění nejbohatších vrstev společnosti. Experti ale rovněž upozorňují, že s extrémním bohatstvím roste také politický vliv, uzavírá The Guardian.