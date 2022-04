Klonování mazlíčků se těší oblibě. Po světě pobíhají stovky identických tvorů

V roce 2006 na policejní stanici na Long Islandu někdo přinesl malého a zanedbaného toulavého psa. „Ta fenka byla zarostlá, nedala se pořádně ani vykoupat. Měla zkažené zuby, přesto byla rozkošná a strašně vděčná,“ vzpomínal pro BBC newyorský policista John Mendola.

Hnědobílou chlupatou kuličku nakonec do útulku neodvezl, vzal si ji s sebou domů. „Byla to ta nejlepší věc, jakou jsem udělal,“ říká dvaapadesátiletý muž. Zachráněná fenka plemena shih apso podle něj milovala děti a moc ráda si hrála. Dostala jméno Princess (princezna, pozn. red.).

Po deseti letech pohádkového soužití ale přišla rána. Veterinář fence diagnostikoval rakovinu v posledním stádiu a představa ze ztráty milovaného zvířete donutila policistu jednat. Vzpomněl si, že jednou sledoval jihokorejský dokument o klonování zvířat a rozhodl se to také vyzkoušet. Zavolal tedy do texaské společnosti Viagen Pets and Equine, která jako zatím jediná v USA nabízí komerční klonování psů a koček.

Princess zemřela v roce 2017, společnost Viagen jí ale stihla odebrat vzorek tkáně. Z tohoto genetického materiálu se následně o rok později narodila náhradní psí matce hned dvě, s Princess geneticky identická, štěňata.

„Srvny, srst, všechno mají téměř stejné. Dokonce i způsoby chování,“ řekl policista. „Víte, jak psi někdy vstávají a třesou celým tělem? Oba to dělají současně, stejně jako to dělala Princess.“

Klonování si oblíbily celebrity

Popularita klonování mazlíčků stále roste. Společnost Viagen tvrdí, že „každým rokem klonuje více a více domácích mazlíčků“. Od zahájení činnosti v roce 2015 jich prý naklonovala stovky.

Ač je příběh newyorského policisty dojemný, ne každý státní úředník by si mohl něco podobného dovolit. Klonování totiž není nejlevnější záležitostí.

Za klonování psa si firma účtuje 50 tisíc dolarů, což je v přepočtu více než 1,1 milionu korun. Vzhledem k ceně, kterou si střední třída těžko může dovolit, je klonování oblíbené zejména u celebrit.

V roce 2018 například přiznala zpěvačka Barbra Streisandová, že si přes zmíněnou společnost nechala naklonovat svou fenu Samanthu. V témže roce deník The Sun informoval, že hudební magnát a porotce talentových soutěží Simon Cowell „stoprocentně klonuje“ své tři jorkšírské teriéry.

Klonované štěně musí někdo porodit

Na světě existuje hned několik technik klonování, většinou se však zvířeti odebere buněčné jádro, které se vstříkne do dárcovského vajíčka, z něhož byl odstraněn genetický materiál. Vajíčko se pak v laboratoři nechá vyvinout v embryo, které se následně implementuje do dělohy náhradní matky.

Odebraný genetický materiál je podle prezidenta společnosti Viagen Blakea Russella možné skladovat po neomezeně dlouhou dobu. „Genetická dvojčata od sebe mohou dělit roky, desetiletí, možná i staletí,“ pochlubil se.

Není to etické, zlobí se odpůrci

Ač se společnost chlubí tím, že dbá na zdraví všech klonů a dodržuje všechny americké předpisy, jsou organizace na ochranu zvířat skeptické. Řada vědeckých studií totiž naznačuje, že jsou klonovaná zvířata náchylnější k nemocem. Zároveň upozorňují, že průměrná úspěšnost klonu dosahuje pouze 20 procent, což znamená nutnost zajištění vícero náhradních matek, pro které jsou tyto pokusy bolestivé a stresující.

Někteří odborníci ale varují také před tím, že klonovaná zvířata nikdy nebudou přesnou kopií toho původního. „Zvíře má mnohem víc než jen svou DNA a klonovaná zvířata budou mít nevyhnutelně odlišné životní zkušenosti, takže budou mít jinou osobnost,“ říká odbornice Penny Hawkingová z Královské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech. To ostatně potvrdila i sama společnost, která přiznala, že zhruba čtvrtina osobnosti zvířete vychází z jeho výchovy.

Klonování mazlíčků se nelíbí ani organizaci PETA. Ta případné zájemce vyzývá, aby raději adoptovali mazlíčky z útulků. „Klonování přispívá k přemnožení zvířat bez domova. PETA vyzývá všechny, kteří chtějí do svého života přivést dalšího zvířecího společníka, aby adoptovali zvíře z místního útulku, místo aby podporovali klonování, krutou módní záležitost, která vydělává peníze,“ řekla ředitelka organizace Elisa Allenová.