Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

Během letošního června a července mnoho evropských obchodů a e-shopů poměrně rychle vyprodalo klimatizace, které měly na skladě. Důvodem byla vedra, která tou doobu trápila země na jihu a jihozápadě Evropy. Třeba ve Francii, Španělsku nebo Velké Británii se ale klimatizace staly i terčem politického boje, píše server The Wall Street Journal.
Příkladem je lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová, která před několika dny přišla s rozsáhlým plánem instalace klimatizací do škol, nemocnic i dalších veřejných budov. Reagovala mimo jiné na to, že před několika týdny musela více než tisícovka francouzských škol kvůli nesnesitelným vedrům přerušit výuku.
Le Penová mimo jiné argumentuje tím, že třeba ve Spojených státech jsou klimatizace téměř na každém kroku. Spojené státy rovněž investují do klimatizací ve školách, nemocnicích či dalších veřejných budov.
„Veřejné služby nemohou bez klimatizace fungovat,“ vzkazuje Le Penová francouzské vládě. Ta totiž s výraznější instalací klimatizací nepočítá a argumentuje odpadním teplem, které ohřívá ulice. „Jde o špatné řešení,“ reaguje francouzská ministryně pro energetiku Agnès Pannier-Runacherová.
Téma je aktuální i ve Španělsku, kde krajně pravicová strana Vox čím dál častěji upozorňuje na výpadky klimatizací a obviňuje španělskou vládu z chybného přístupu. Velké téma je to mimo jiné i pro Londýn a další města ve Velké Británii.
Letošní červen byl pro země v západní Evropě nejteplejším v historii měření. Evropa se jako kontinent momentálně otepluje dvakrát rychleji, než jaký je momentální globální průměr. Třeba francouzská vláda chce ale místo klimatizací více investovat do geotermálních systémů, které v letních měsících teplo odvádějí z budov do země a v těch zimních naopak jej vrací zpět.
V historických budovách ale takové technologie zvlášť v Evropě nejsou často úplně možné. Zároveň platí, že tyto technologie jsou ve srovnání s klimatizacemi z pohledu pořizovací hodnoty většinou cenově náročnější.
Kritici argumentují dalšími emisemi
I proto si klimatizace v Evropě nyní pořizují i ti, kteří to ještě před několika měsíci odmítali. Příkladem je Sophie Bertová, která žije asi deset let ve francouzském hlavním městě. „Mám pocit, že je to rok od roku horší. Nedá se to už vydržet,“ uvedla pro The Wall Street Journal.
Výraznější poptávka po klimatizačních jednotkách však přináší i větší spotřebu energií. Třeba v Itálii by se spotřeba elektřiny kvůli klimatizacím mohla do roku 2050 zvýšit až o deset procent. Výraznější tlak na infrastrukturu se do budoucna očekává také v severních evropských státech.
Kritici klimatizací říkají, že Evropa by se měla vydat jiným směrem. Má jít o zelené střechy a výraznější vegetaci v rozpálených městech. Pomoci mají také vnější žaluzie. Klimatizace v současné době přispívají k dalším emisím skleníkových plynů, které následně vedou právě k výraznějším klimatickým změnám, jež Evropu trápí, uzavírá The Wall Street Journal.