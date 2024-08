Kosované začínají překonávat averzi ke klimatizaci. Vedra jejich názor změnila

Odpor ke klimatizacím má především starší obyvatelstvo Balkánského poloostrova. Zejména kvůli strachu, že kvůli umělému chlazení onemocní. V některých kosovských neturistických oblastech se lidé kvůli obavám o zdraví vyhýbají dokonce i chlazeným nápojům či zmrzlině, píše agentura Reuters.

„Letošní léto je opravdu velmi horké, a proto jsme se rozhodli, že si klimatizaci nakonec přece jen pořídíme,“ říká Raba Peciová, která dlouhodobě žije se svým manželem na severu Kosova ve městě Mitrovica.

Není sama. Podobné rozhodnutí letos učinili i další letití kosovští odpůrci klimatizací, což výrobcům zařízení hraje do karet. Potvrzují to i aktuální statistiky. Z nich plyne, že v posledních pěti letech se dovoz nových klimatizačních jednotek do Kosova zvýšil o 400 procent. Největší zájem o zařízení je v kosovském hlavním městě Priština.

„Máme obrovské množství objednávek. Dokonce děláme třeba až o čtyři nové instalace v rámci jednoho bytového domu najednou,“ říká k boomu Rinor Gashi, manažer místní společnosti Interplast Group. Ta letos dvojnásobně zvýšila počet svých zaměstnanců, aby dokázala reagovat na prudce rostoucí poptávku.

Výzva pro energetickou infrastrukturu

Analytici varují, že zvýšená poptávka po klimatizacích bude obrovskou zkouškou pro tamní energetickou síť, která je už nyní velmi křehká. „Zvýšený zájem o klimatizace je pro nás obrovskou výzvou. V zimě jsme vždy měli vysokou spotřebu elektřiny. Nyní se ale s podobnými trendy musíme vypořádat i během léta, což je pro nás novinka,“ uvedla pro Reuters Margarita Rashitiová, tisková mluvčí kosovského dodavatele energie Kesco.

Tato společnost musila v polovině července dokonce požádat své zákazníky, aby energetickou spotřebu omezili. Každý den totiž musí ze sousedních států dovážet elektřinu v hodnotě jednoho milionu eur, což je v přepočtu zhruba 25 milionů korun.

Čas skoncovat s uhlím

Kosovo ale v rámci Balkánského poloostrova neřeší obdobný problém samo. Prudký nárůst teplot přispěl i k nedávným výpadkům elektrické energie v Černé Hoře, Bosně či Albánii. S problematickými dodávkami se v některých dnech potýkaly také provozovatelé barů a restaurací na chorvatském pobřeží.

„Ke vzniku těchto škod negativně přispěl tlak, jemuž byly rozvodné energetické sítě vystaveny v důsledku dlouhotrvajících veder v regionu,“ uvedl už před pár týdny Manos Manousakis, pracovník řeckého provozovatele přenosové soustavy IPTO.

Odborníci říkají, že státy jako Kosovo či Černá hora se do budoucna nevyhnou masivním investicím do obnovitelných zdrojů, pokud chtějí své energetické sítě posílit. V současné době je jejich infrastruktura závislá hlavně na spalování uhlí, což nekoresponduje s globálními plány, které vytyčuje Pařížská dohoda. Albánie ve zvýšené míře využívá k výrobě i vodní energii, která je však zvlášť během letních měsíců často velmi nestabilní.