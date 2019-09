Utrácet peníze za přípravu na přírodní katastrofy se vyplatí. Čtyřikrát

5:00 , aktualizováno 5:00

Pokud se v příštím desetiletí investuje do přípravy na klimatické změny 1,8 bilionu dolarů, v ekonomických výnosech by se mělo vrátit 7,1 bilionu. Spočítala to Světová komise pro přizpůsobení, v jejímž čele stojí bývalý generální tajemník OSN Pan Ki-Mun, Bill Gates a šéfka Světové banky Kristalina Georgievová. Investice podle nich také zachrání spoustu životů.