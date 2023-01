Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Vyhodíte 3 800 miliard dolarů za to, že snížíte světový podíl fosilních zdrojů na spotřebě energie z 82 na 81 procent? Má to nějaký smysl? Má, jsme svědky dobře naplánovaného přesunu majetku obyčejných lidí do rukou finanční šlechty, píše politolog Petr Robejšek.