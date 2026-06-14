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Rychle, levně a spolehlivě. Čína na sítích propaguje výrobu v Severní Koreji

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  15:00
Na čínských sociálních sítích se šíří příspěvky, v nichž podnikatelé propagují výrobu za hranicemi, konkrétně v severokorejských továrnách. Zatímco obchod mezi oběma zeměmi čím dál víc nabírá na obrátkách, lákají tak na levnou pracovní sílu. Americký portál The New York Times upozorňuje, že některé z těchto aktivit mohou porušovat sankce OSN.

„Rychlé dodávky všech vašich velkých objednávek plyšových hraček, umělých řas a háčkovaných tašek. Vznikají díky levné pracovní síle, včetně některých pracovníků, kteří pracují až 16 hodin v kuse,“ stálo podle deníku The New York Times v jednom z příspěvků na čínských sociálních sítích, jimiž se čínské firmy prezentují potenciálním zákazníkům. Výrobky pocházejí z továren v Severní Koreji.

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Americký deník analyzoval celkem 34 účtů a více než 400 příspěvků na čínských sociálních sítích Douyin a Xiaohongshu. Pravost videí ověřoval pomocí satelitních snímků a dalších veřejně dostupných záběrů. Provozovatelé účtů však odmítli podrobnosti o své činnosti komentovat, případně na dotazy deníku vůbec nereagovali.

Hospodářské vazby sílí

„Čínští podnikatelé se vracejí do Severní Koreje, aby provozovali společné podniky,“ uvedl Lee Sang-jong, ředitel výzkumu jihokorejského portálu Daily NK zaměřeného na Severní Koreu. Zatímco zbytek světa tomu nevěnoval příliš pozornosti, bilaterální obchod se podle něj tiše vrátil na úroveň před pandemií.

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Severní Korea není od mezinárodního obchodu zcela odříznuta. Země může nadále vyvážet některé produkty, například paruky nebo wolframové rudy. Sankce OSN však zakazují zahraničním firmám spoluvlastnit nebo společně provozovat podniky v Severní Koreji.

Podle údajů čínské celní správy dosáhl oficiální obchod mezi Severní Koreou a Čínou během prvních čtyř měsíců letošního roku téměř jedné miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst přibližně o 23 procent.

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Značná část výroby se podle amerického deníku soustřeďuje do severokorejského města Rason ležícího nedaleko hranic s Čínou a Ruskem. Severní Korea v roce 1991 vyhlásila Rason zvláštní ekonomickou zónou s cílem přilákat zahraniční kapitál.

„Země ve velké míře spoléhá na dovoz surovin a polotovarů z Číny, jejich zpracování a následný prodej hotových výrobků s využitím relativně početné pracovní síly,“ uvedla výzkumnice Yi Ji-sun z Institutu pro strategii národní bezpečnosti v Soulu.

Růst díky Číně

Severní Koreji se v posledních letech ekonomicky relativně daří. Podle odhadů jihokorejské centrální banky vzrostlo severokorejské hospodářství v roce 2024 o 3,7 procenta, což představuje nejlepší výsledek za posledních osm let, napsal portál The Wall Street Journal.

Země představuje nejnepravděpodobnější příklad hospodářského růstu na světě. Její ekonomika vzkvétá tak, jak tomu již léta nebylo, a to díky prodeji zbraní a vysílání vojáků do Ruska, dodávkám a financování z Číny a schopnosti obcházet mezinárodní sankce za účelem dovozu většího množství energie, součástek a materiálů.

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Podle nejnovějších údajů jihokorejské centrální banky, která ke svým odhadům využívá data zpravodajských služeb, vzrostla severokorejská ekonomika v roce 2024 o 3,7 procenta, což představuje nejrychlejší tempo růstu za posledních osm let. Jihokorejské analytické instituty odhadují, že tento růst pokračuje.

„Ekonomická situace Severní Koreje je v nejlepším stavu od doby, kdy se Kim před téměř patnácti lety ujal moci, a pravděpodobně převyšuje jakýkoli bod během vlády jeho otce Kim Čong-ila, který vládl od roku 1994 až do své smrti v roce 2011,“ uvedl Stephan Haggard z Kalifornské univerzity v San Diegu, který se již desítky let zabývá výzkumem severokorejské ekonomiky.

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Témata: sankce, KLDR, Čína, výroba

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