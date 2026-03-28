Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Zásilka vážící přibližně 12 tun zmizela podle společnosti minulý týden. „Čokoládové tyčinky opustily minulý týden střední Itálii a měly být distribuovány po celé Evropě – trasa dlouhá 1250 až 1350 km měla nakonec končit v Polsku. Vozidlo i jeho obsah jsou stále nezvěstné a v úzké spolupráci s místními úřady a partnery v dodavatelském řetězci probíhá vyšetřování,“ píše v prohlášení.
„Vždy jsme lidi vybízeli, aby si o pauze dali Kit Kat – zdá se však, že zloději vzali tuto výzvu příliš doslova,“ uvádí mluvčí společnosti s odkazem na slogan značky.
Sladký plán nevyšel. Čech se ve Vídni pokusil ukrást 44 tabulek luxusní čokolády
Firma se domnívá, že pohřešované zboží by se „mohlo dostat do neoficiálních prodejních kanálů na evropských trzích“. Pokud se tak stane, lze podle společnosti vysledovat produkty pomocí šaržového kódu.
„Ačkoli oceňujeme výjimečný vkus pachatelů, faktem zůstává, že krádeže nákladu jsou stále závažnějším problémem pro firmy všech velikostí. Vzhledem k tomu, že se pravidelně objevují stále rafinovanější postupy, rozhodli jsme se zveřejnit svou vlastní zkušenost v naději, že to zvýší povědomí o tomto stále častějším kriminálním trendu,“ dodává mluvčí.