Švédské město válčí s těžaři. Muselo se kvůli nim přestěhovat

6:00 , aktualizováno 6:00

Město Kiruna, ležící na severu Švédska, se už několik let přesouvá o tři kilometry dál. Jeho původní lokalita se totiž kvůli dlouholeté těžbě železné rudy propadá do země. Kiruna nyní žádá po těžební firmě kompenzaci za to, že z města odchází obyvatelé, které vyhnalo stěhování. Podle firmy ji však má město nejdřív přestat bránit v těžbě.