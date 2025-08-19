VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

  17:28
Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená dřevěná stavba vydala za přítomnosti tisíce diváků, kteří se s její původní polohou přišli rozloučit.

Kostel se rozhodly úřady přesunout, aby vznikl prostor pro rozšíření největšího železnorudného dolu v Evropě.

Kostel v Kiruně, která se nachází za severním polárním kruhem a je známá hlavně těžebním průmyslem, ohrožovalo sesedání půdy. Před tím, než se dala do pohybu, požehnali budově z roku 1912 místní biskup spolu s farářkou. Poté byla stavba naložena na obří pojízdné plošiny, které se mohou pohybovat maximální rychlostí 500 metrů v hodině.

Dvoudenní přesun 113 let starého historického kostela dnes začal ve švédské Kiruně. (19. srpna 2025)
Staré centrum města ohrožují půdní trhliny poté, co se zde více než století těžila železná ruda. Přesun kostela je nejpozoruhodnějším a nejvýznamnějším momentem v současnosti nejsevernějšího švédského města, píše BBC.

Celou akci vysílá v přímém přenosu švédská veřejnoprávní televize SVT formátem takzvané slow TV, která se v zemi stala populární například díky každoročnímu nepřetržitému živému přenosu migrace losů.

„Je to historická událost, velká a velmi složitá operace, při které nemáme prostor pro chyby. Ale vše je pod kontrolou,“ řekl Stefan Holmblad Johansson, který je za přesun zodpovědný.

Kiruna je švédský Most. Celé město pohltí důl a lidé musí pryč

Jeho klid odráží roky plánování, píše BBC. Už v polovině roku 2010 byly některé jiné budovy v Kiruně přesunuty na bezpečnější místo. Většina z nich byla zbourána a znovu postavena, ale některé památky byly přesunuty v nezměněném stavu.

V roce 2010 zasáhlo největší hlubinný důl na železnou rudu na světě zemětřesení, nevyžádalo si však žádné oběti. Těžební šachta v Kiruně je už více než 100 let stará.

