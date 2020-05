Kinosálům začaly konkurovat premiéry z gauče. Pozice kin je však silná

Ve Spojených státech dlouho očekávané pokračování animované pohádky Trollové mělo mít premiéru v tamějších kinech 10. dubna. Kvůli koronaviru však na velká plátna nedorazilo. Studio Universal místo toho film zpřístupnilo na placených kanálech jako je Amazon’s Prime Video za 19,99 dolarů (bezmála pět set korun). Za tři týdny pohádka vydělala sto milionů dolarů, tedy stejný obnos peněz jako první film o trollech za pětiměsíční promítání v kinech.



Posvátná tradice, v rámci které kina uvádí snímky až tři měsíce před jinými kanály jako je placená televize, DVD nebo streaming, byla porušena kvůli koronaviru a uzavřeným kinosálům. Nicméně studio Universal povzbuzeno novým úspěchem naznačuje, že v budoucnu takzvané okno mezi promítáním v kinech a vypuštěním na jiné platformy úplně vymaže.

„Jakmile se kina znovu otevřou, očekávám, že budeme uvádět filmy prostřednictvím obou formátů zároveň,“ uvedl Jeff Shell, výkonný ředitel mateřské společnosti NBCUniversal.

Předeslaný postup rozhněval dvě největší světové sítě kin AMC a Cineworld. Ty obvinily Universal z porušení obchodního modelu, který je pilířem hollywoodského filmového systému, píše Guardian. Filmům od Universalu chtějí proto udělit globální zákaz promítání.

„Jde přesně o tu situaci, které se svět kin vždycky bál. Je to důkaz, že obcházení kinosálů by mohlo být realizovatelným modelem distribuce studií. Tohle je teprve začátek. Čím déle trvá zákaz provozu kin v celosvětovém měřítku, tím větší prostor získává PVOD (prémiové video na vyžádání),“ říká Jeff Bock, analytik výzkumné firmy Exhibitor Relations.

Universal minulý týden oznámil, že zruší uvedení nové komedie The King od Staten Island v kinech naplánované na 19. června a místo toho premiéru odvysílá přes placené kanály televize a prostřednictvím streamingu. Stejného osudu se dočká první celovečerní zpracování příběhu psa Scooby-Doo z názvem Scoob!, který je dílem studia Warner Bros, a který měl do kin dorazit 15. května.

Nicméně pokud jde o skutečné trháky, hollywoodská studia včetně Universalu, jsou opatrnější. Právě u filmů, které mají potenciál vydělat globálně víc než „jen“ pár set milionů dolarů, se rozhodla ponechat kinům jejich výsadu exkluzivního promítání a premiéry proto posunula na konec letošního roku. Řeč je například o nové bondovce Není čas zemřít, či o pokračování Mimoňů.

Nenahraditelný zážitek filmového plátna

Tržby v pokladnách kinosálů dosáhly minulý rok na rekordní historickou sumu 42 miliard dolarů. Ve výnosech hrály důležitou roli právě velkorozpočtové počiny jakým byla marvelovka Avangers: Endgame. Promítání v kinech stále představuje velkou část příjmů, což studia nemohou jen tak přehlížet. Důležitý je i fakt, že tržby přichází studiím ve dvou vlnách. Nejdříve prostřednictvím promítání kin, poté formou streamovacích služeb, vysílání či DVD. Kdyby se studia rozhodla postavit je na roveň, vlny by se slily do jedné.

„Pokud si pustíte film prostřednictvím PVOD za 15,99 liber, už si ho nebude chtít pustit o pár měsíců později na té samé platformě za 5,99 liber. Ale pokud snímek shlédnete poprvé v kině, rádi se na něj podíváte znova v jiném prostředí,“ říká Richard Broughton, analytik výzkumné firmy Ampere.

Pokud covid-19 nezpůsobí dlouhodobé uzavření kinosálů, a pokud výrazně nesníží jejich návštěvnost, sítě kin jsou přesvědčené, že se brzy vrátí do hry. „Tyto okolnosti nebudou přetrvávat a nikdo by je neměl brát jako znamení trvalé změny,“ říká Phil Clapp, generální ředitel britské asociace kinematografie.

„Jsme přesvědčeni, že až se budou moct kina bezpečně otevřít, veřejnost bude znovu poptávat nepřekonatelný zážitek filmového plátna. Poté, co museli být lidé týdny zavření ve svých domovech, zdá se být nepravděpodobné, že by u nich dominovala myšlenka, ‘zůstaňme doma a koukejme na film’,“ myslí si Clapp.

Diváci na gauči versus diváci v kině

Situaci v tuzemsku komentuje předseda Asociace provozovatelů kin (APK) Martin Pošta. „My kinaři zatím jednoznačně budeme bránit takzvaná okna, tedy dobu, kdy je film ke spatření pouze v kinech. Problémem je, že český trh není tak velký, aby se podle něj Amerika rozhodovala. Nicméně distribuce Trollů v tuzemských kinech zatím ohrožená není, zatím tu film ke shlédnutí nebyl a český Universal si chce udržet návrat v plné parádě.“

Model prémiového videa na vyžádání podle Pošty není v tuzemsku tak silný jako ve Spojených státech. „Od začátku zavření kin trh s PVOD v Česku posílil zhruba o deset procent,“ říká Pošta.

„V loňském roce měla tuzemská kina největší návštěvnost od roku 1993. Češi rádi chodí do kina a my doufáme, že budou chodit dál. Pro mnohé je to otázka financí. Když si pustí doma film prostřednictvím digitálních platforem, nevíme, kolik jich před obrazovkou reálně sedí, v kině přitom platí za sedačku.“

Podle Pošty provozovatelé kin neberou PVOD platformy jako zlo či hrozbu. Poukazuje však na fakt, že obsah, který je prostřednictvím těchto kanálů distribuován, lze jenom těžko ochránit. Jakmile je tu totiž možnost přehrát si snímek na počítači, studio ani nikdo jiný neohlídá způsoby, jakými by je divák mohl dál sdílet. „Kinosály jsou maximálně zabezpečené proti úniku obsahu. Velmi těžko zabráníte nahrání obrazovky,“ uzavírá Pošta.