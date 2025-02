Kingdom Come je úspěšná i finančně, globální hity jsou ale řádově dál

Kingdom Come: Deliverance 2 | foto: Warhorse, Honza Srp, Bonusweb.cz

Podle vyjádření kreativního ředitele studia Warhorse Daniela Vávry pro Seznam Zprávy stál vývoj Kingdom Come: Deliverance II zhruba miliardu korun, což hra vydělala hned první den po vydání.

Z výročních zpráv Warhorse vyplývá, že od vydání prvního dílu v roce 2018 do konce roku 2023 činily tržby zhruba 2,26 miliardy Kč a čistý zisk 793 milionů Kč. Prvního dílu se podařilo prodat celkem osm milionů kopií, od dvojky jsou očekávání ještě vyšší.

„S čísly jsme spokojení, a když trend nadále bude stejným tempem pokračovat, bude to super,“ řekl Vávra Seznamu.

I přesto, že je úspěch české hry Kingdom Come: Deliverance II obrovský, tržby těch opravdu největších světových trháků jsou mnohem vyšší a pohybují se v řádu stovek milionů až miliard dolarů. Jejich celkové zaměření je však samozřejmě jiné a příběh žádné z nich se neodehrává v 15. století v krajině Českého ráje a Kutnohorska.

Například podle portálu IndieSpark je mezi hráči dlouhodobými zájem třeba o World of Warcraft (WoW), za kterou stojí společnost Blizzard Entertainment. Celkové tržby studia Blizzard díky této hře přesahují od vydání v roce 2004 hranici 9 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 207 miliard korun.

Podobný úspěch zvlášť v posledních letech zažívá hra League of Legends od Riot Games. Tržby od vydání v roce 2009 rovněž dosahují na 9 miliard amerických dolarů. Asi 5,8 miliard amerických dolarů vydělala společnost Epic Games díky své hře Fortnite, která má celosvětově přes 200 milionů registrovaných hráčů.

Kingdom Come: Deliverance II se zatím stalo nejprodávanější hrou na platformě Steam, kde boduje i v počtu souběžně hrajících hráčů. V případě Kingdom Come: Deliverance II se při vydání podle SteamDB vyšplhal na 159 351 souběžně hrajících. Pro srovnání, listopadový hit Stalker 2: Heart of Chornobyl si tehdy připsal 121 335 souběžně hrajících.