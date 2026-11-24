Wonsan, hlavní město severokorejské provincie Kangwon, má silniční i železniční spojení s Pchjongjangem, od něhož leží přibližně 150 kilometrů východně. Nachází se zde také jedna z hlavních námořních základen v zemi. V okolí leží známé pobřežní lokality, jako je pláž Songdowon nebo přímořský komplex u poloostrova Kalma.
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Jihokorejská technologická firma SI Analytics na základě satelitních snímků identifikovala nové plavidlo, které má být určeno nejvyššímu severokorejskému představiteli a jeho nejbližším. Podle její zprávy Kimova rodina dosud využívala především šest plavidel, včetně dvou velkých luxusních jachet, tří člunů a lodi určené k plavání. Nově spatřená loď se velikostí i tvarem podobá stávajícím plavidlům a mohla by být náhradou za nejstarší z nich. Ta delší dobu kotvila poblíž Kimovy vily Songdowon, píše portál Korea Herald.
Podle SI Analytics by nová loď mohla sloužit jako soukromé útočiště Kimovy rodiny nebo jako místo pro pořádání setkání se zahraničními hodnostáři a vysokými severokorejskými představiteli. Rozšíření podobných luxusních zařízení by podle zprávy mohlo Kimovi také pomoci upevnit loajalitu vládnoucí elity, jejíž členové by mohli loď rovněž využívat.
Konec letní sezony
Přístavní město Wonsan má pro severokorejského vůdce osobní význam. Podle dostupných informací tam strávil část dětství se svou matkou Ko Yong-hui. Nález lodi však vyvolává otázky ohledně účinnosti mezinárodních sankcí. „Toto další luxusní zařízení dokazuje, že se předměty zakázané v rámci sankcí OSN vůči Severní Koreji nadále nerušeně dostávají do země,“ uvádí se ve zprávě.
Materiál poukazuje na to, že takový přístup by mohly usnadňovat Čína a Rusko, ať už přímou podporou, nebo tichým souhlasem. Zpráva se však nezabývá tím, odkud pocházejí materiály použité ke stavbě plavidla ani zda byly dovezeny v rozporu se sankcemi OSN.
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Severní Korea čelí sankcím Rady bezpečnosti OSN od roku 2006 kvůli svým programům jaderných zbraní a balistických raket. Opatření zahrnují také omezení dodávek luxusního zboží.
Satelitní snímky také ukázaly, že nedaleká pobřežní turistická oblast Wonsan-Kalma, kterou Pchjongjang otevřel letos v červenci ve snaze přilákat zahraniční návštěvníky, z velké části již ukončila letní provoz.
Podle zprávy aktivita vozidel v resortu od konce září prudce poklesla a do začátku listopadu z něj zmizelo přibližně 1200 plážových slunečníků a dalších rekreačních zařízení. Společnost SI Analytics odhaduje, že letos Severní Koreu navštívilo méně než tisíc zahraničních turistů, a to navzdory snahám Pchjongjangu propagovat letovisko mezi čínskými a ruskými návštěvníky.