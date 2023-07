Značka Kim Kardashianové láká investory. Do firmy napumpovali další miliony

Společnost Skims tento týden získala 270 milionů dolarů (5,7 miliard korun) od několika investorů. Financování zajistila společnost Wellington Management Group a připojila se k ní společnost Greenoaks Capital Partners, uvedla společnost. Management firmy prozradil, že plánuje použít prostředky k vývoji nových produktů, vstupu do nových kategorií a otevření obchodů vlastněných společností. Podle generálního ředitele Jense Gredeho má Skims letos prolomit čisté tržby 750 milionů dolarů (18 miliard korun).

Společnost Skims tak neustále roste, v dubnu 2021 získala peníze v hodnotě 1,6 miliardy dolarů (34,8 miliard korun) a počátkem roku 2022 zdvojnásobila svou hodnotu na 3,2 miliardy dolarů (68 miliard korun).

Kardashianová a její obchodní partner Jens Grede se snažili ze společnosti Skims vytvořit velkou oděvní značku, zdá se, že se jim to podařilo. „Rychle se rozrostla a my jsme na to pyšní,“ řekla Kardashianová v jednom z rozhovorů.

Kim založila firmu v roce 2019, začínala jako prodejce tvarovacího oblečení, to však již netvoří většinu jejího prodeje: Skims se rozšířila do dalších kategorií včetně nočního prádla a plavek, na podzim plánuje rozšířit sortiment i o pánské oblečení. Kardashianové značka si během krátké doby nalezla oblibu u mnoha celebrit.

Podle deníku Times je společnost Skims zisková a očekává, že v letošním roce dosáhne obratu 750 milionů dolarů, zatímco v roce 2022 to bylo 500 milionů dolarů.

Podnikavá žena

Kim Kardashianová se kromě vlastních řad tvarovacího oblečení a kosmetiky vrhá také do soukromého kapitálu, a to prostřednictvím společnosti SKKY Partners, kterou zakládá společně s Jayem Sammonem, bývalým manažerem investiční skupiny Carlyle Group. Tato firma údajně shromažďuje fond v hodnotě miliardy dolarů (21 miliard korun), který bude investovat do spotřebitelských a mediálních společností.

Podnikatelka a celebrita-influencerka také využila některé ze svých milionů, které získala za podporu a televizní vysílání, a vložila je do rozsáhlého portfolia nemovitostí.

Kardashianová je podle magazínu Forbes dolarová miliardářka, její majetek dosáhl hodnoty 1,8 miliardy dolarů. Vlastní v USA nejméně půl tuctu nemovitostí včetně sídla v kalifornském Hidden Hills, které proslavila s bývalým manželem Kanyem Westem.

Loni utratila 70 milionů dolarů jen za dům na pláži v Malibu s výhledem na Tichý oceán. „Tenhle dům pro mě opravdu představuje spoustu tvrdé práce, kterou jsem do něj vložila,“ řekla podnikatelka při prohlídce nemovitosti v jedné z epizod pořadu, které se o ní a jejích příbuzných vysílá. „Je to jako užívat si plody své práce,“ dodala.