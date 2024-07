Korejský vývojář hry Stellar Blade přivedl firmu na burzu, je z něj miliardář

Byznysové začátky pětačtyřicetiletého Kim Hyung-Tae přitom nebyly nijak oslnivé. Vysokou školu nedodělal a zpočátku se živil jako ilustrátor. V roce 2013 založil první firmu zaměřenou na herní grafiku, finančně se mu ale dobře nevedlo.

„Stěží se zvládnu postarat o svou rodinu,“ posteskl si v roce 2015 korejskému web Edaily. „Nemyslím si, že můžu být dobrým příkladem pro ostatní, kteří by se chtěli věnovat grafice,“ dodal.

Situace se ale krátce po vydání rozhovoru začala obracet k lepšímu. Kim Hyung-Tae se už přestal věnovat pouze ilustracím a animacím, chtěl dohlížet na celý proces vývoje nových her. V roce 2016 proto založil společnost Shift Up, píše agentura Bloomberg.

První hra Goddess of Victory: Nikke určená pro mobilní telefony uspěla a Kim díky ní získal do firmy investora: čínský obří holding Tencent. Ten se stal druhým největším akcionářem hned po Kimovi, který drží kolem 40 procent akcií.

Letos v dubnu Shift Up vydala hru Stellar Blade pro Playstation 5. Za dva měsíce se jí prodal asi milion kusů. Letošní zisk tak podle očekávání výrazně převýší loňských 78 milionů dolarů. Firma nyní plánuje další rozvoj, vstupem na burzu získala 320 milionů dolarů a chystá se nabírat nové zaměstnance a investovat do vývoje nových her.