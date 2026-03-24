Diskont KiK výrazně omezí svou prodejní síť. Po celé Evropě zavře 300 prodejen

Ještě na počátku letošního února přitom vedení společnosti KiK uvádělo, že počet uzavřených prodejen pro rok 2026 bude menší. Tehdy firma počítala se zhruba 50 zavřenými pobočkami. Konečné číslo je ale nakonec až šestinásobné, upozornil rakouský deník Der Standard.
|
„Optimalizujeme naši prodejní síť, a to s ohledem na ziskovost,“ uvedl pro deník Der Standard jednatel a finanční ředitel společnosti Christian Kümmel. Zároveň přiznal, že KiK v minulosti expandoval až příliš rychle. V některých případech jsou proto jeho pobočky vzdálené od sebe i méně než jeden kilometr, což se nyní má změnit.
Hromadné propouštění není v plánu
Vedení společnosti zaměstnancům z rušených poboček slíbilo, že se o své další uplatnění obávat nemusí. Většina z nich by měla dostat možnost pokračovat v práci na jiných prodejnách. Hromadné propouštění KiK, který aktuálně zaměstnává zhruba 32 tisíc lidí, tak zatím neplánuje.
Řetězec svou prodejní síť omezuje dlouhodobě. V uplynulých letech každoročně končilo zhruba 100 poboček po celé Evropě. Letošní škrty však mají být výraznější.
|
KiK reaguje také na proměnu chování svých zákazníků. Spotřebitelé více šetří, odkládají nákupy a častěji porovnávají ceny napříč obchody. „Všímáme si rostoucí citlivosti na cenu,“ uvedl Kümmel. Dodal, že obchodní model společnosti zůstává i nadále funkční a stabilní.
KiK čelí rostoucí konkurenci
Vedení společnosti zároveň čelí rostoucí konkurenci. KiK soupeří o stejnou skupinu zákazníků s řetězci jako NKD, Action nebo Woolworth. Stále silnější tlak ale přichází i z online prostředí, především od asijských platforem Shein a Temu, které si na evropském trhu získávají čím dál větší oblibu.
Podle portálu Der Standard chce KiK navzdory proměnám v chování zákazníků nadále zůstat především textilním diskontem. Oblečení dnes tvoří zhruba 60 procent sortimentu, zbytek připadá na dekorace a potřeby pro domácnost. Hlavní cílovou skupinou zůstávají ženy ve věku mezi 30 a 60 lety.
|
Společnost vznikla už v roce 1994 a dnes působí ve 14 evropských státech. Obrat firmy v roce 2024 dosáhl na 2,4 miliardy eur, což je v přepočtu asi 60 miliard korun, uzavírá Der Standard.