Soláry na parkovišti i na poli. Hustě osídlená Korea využívá každý metr

Dálnici ze Soulu vedoucí napříč Korejskou republikou směrem na jihovýchod do historického města Kjongdžu lemuje spousta zemědělských farem. Na rozdíl od rozsáhlejších rýžových polí jsou spíše menší až střední velikosti. Některé z nich zaujmou na první pohled. Místo poloobloukovitých folií a tkanin chránících rostliny uvnitř mají obdélníkové stříšky z tmavých fotovoltaických panelů. Střešní soláry jsou umístěny obvykle pod úhlem 30 stupňů a instalovány dva až tři metry nad zemí.

Primární je samozřejmě výroba elektřiny, podle odborníků ale pomáhají solární panely umístěné na farmách i rostlinám. Ty rostou lépe, protože zastínění plochy zpomaluje odpařování vláhy ze země.

Solární panely pokrývají také střechy parkoviště jednoho z odpočívadel u dálnice. Mladá prodavačka kávy však žádné technikálie neřeší. Na otázku, zda je kávovar, na němž připraví chutné latté a vůbec celá provozovna, kde pracuje, napájena z energie těchto solárů, se jen rozpačitě usměje a pokrčí rameny.

Solární panely jsou umístěny i nad parkovištěm ústředí jihokorejské společnosti KHNP nacházející se ve městě Kjongdžu na jihovýchodě země. (22. dubna 2024)

Korejská republika je velmi hustě osídlená. Není tu dost volných pozemků pro instalaci obřích fotovoltaických elektráren, kterými by tato průmyslová země nahradila stále využívaná fosilní paliva. Největší jihokorejská energetická společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) vyrábí více než 31 procent tuzemské elektrické energie, z toho přes 82 procent pochází ze šestadvaceti jaderných reaktorů. „Jaderná energie je páteří země, KHNP však vlastní i 59 solárních elektráren umístěných v různých částech Jižní Koreji,“ říká Jae-Hoon Čung, generální ředitel společnosti. Díky nim podle něj vyprodukuje téměř 80 tisíc megawatthodin energie ročně.

Korejský Green Deal

V červenci 2020 představila Korejská republika svůj Green New Deal (GND), který zahrnuje závazky vyrábět dvacet procent energie země z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Kromě toho v roce 2021 jihokorejská vláda oznámila svůj závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

„Podíl jaderné energie by se měl do roku 2036 zvýšit na 34,6 procenta z 23,4 procenta v roce 2018,“ řekl jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Ahn Duk-geu. Plán by se podle něj měl stát konečnou verzí energetických směrnic, které v případě Jižní Koreje kladou větší důraz na jadernou energii nejen jako na zdroj energie, ale i jako hnací motor růstu exportu.

V případě obnovitelných zdrojů má vzrůst podíl na 30,6 procenta z 6,2 ve srovnání s rokem 2018. S projekty fotovoltaiky se v Jižní Koreji začalo zhruba před osmi lety. Jižní Korea vyrábí pro tyto účely vlastní solární moduly používající ekologické dráty, které neobsahují olovo.

Koexistence solárních panelů a farem nyní pomáhá produkovat zemědělské plodiny a generovat čistou obnovitelnou energii. Farmáři z ní navíc mají i ekonomické výhody. Většina z nich vlastní relativně malou plochu zemědělské půdy a ve srovnání se zpracovatelským průmyslem ve městech až tolik neprosperují. Mnozí mladí lidé se kvůli tomu v minulosti stěhovali z venkova do měst. Agrovoltaiky tak fungují i jako efektivní reakce na klesající počet farmářů v zemi.