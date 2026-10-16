Nápoje od společnosti Coca-Cola by se měly v amerických pobočkách KFC objevit na jaře příštího roku. KFC má ve Spojených státech podle svých internetových stránek 3 718 restaurací.
Do českých poboček se tato změna nechystá. „V současnosti máme se společností Pepsi uzavřenou platnou smlouvu a výběrové řízení na dodavatele neprobíhá,“ uvedla na dotaz iDNES.cz ředitelka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá s tím, že se změna týká jen Spojených států.
Káva, nápoje s tapiokou i koktejly
Americké KFC si podle firemního prohlášení od partnerství slibuje rozšíření nabídky nápojů a větší zájem zákazníků o své restaurace. Řetězec už na některých trzích zkouší nové nápoje, například ledovou kávu, nápoje s tapiokovými kuličkami či mléčné koktejly.
„Toto partnerství se netýká jen toho, co mají zákazníci v kelímku. Je dalším krokem v naší snaze rozvíjet KFC, posilovat naše restaurace a nabídku jídel a vytvářet zážitek, který bude pro dnešní zákazníky přitažlivější,“ uvedla Catherine Tan-Gillespieová, prezidentka KFC pro americký trh.
Coca-Cola chce nabídku KFC rozšířit o své nápoje a využít také možnosti vývoje nových kombinací jídla a pití. Firmy počítají s tím, že zákazníci budou mít větší výběr při rodinných obědech, rychlých svačinách i při samostatném nákupu nápojů.
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Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu
„Spojením typických jídel a chutí KFC s širokou nabídkou nápojů Coca-Coly a možnostmi inovací máme příležitost zpříjemnit každou návštěvu a nabídnout zákazníkům nové zážitky,“ uvedla Dagmar Boggsová, prezidentka divize Coca-Coly pro gastronomii a další provozovny v Severní Americe.
KFC současně rozšiřuje nabídku nápojů i na dalších trzích. Příkladem je nová restaurace Open House v texaském McKinney, kde řetězec nabízí ledovou kávu, nápoje s tapiokovými kuličkami, mléčné koktejly a další nápojové novinky.
Ztráta KFC je pro PepsiCo velkou ránou v době, kdy se snaží oživit prodej na americkém trhu, upozornila agentura Reuters.
KFC se specializuje na smažené kuřecí maso, které nabízí podle původní receptury s tajnou směsí jedenácti bylin a koření. První restauraci firma otevřela v roce 1952 a dnes jich provozuje více než 30 tisíc ve 150 zemích a oblastech světa, včetně České republiky. KFC patří do americké skupiny Yum! Brands, která vlastní také řetězce Pizza Hut a Taco Bell.