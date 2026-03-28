KFC naplnilo bundu okurkami a lákem. Absurdita v marketingu letí, říkají odborníci

Veronika Bělohlávková
  9:00
Řetězec rychlého občerstvení KFC přichází s netradiční marketingovou kampaní. Představil prošívanou bundu, jejíž výplň netvoří peří ani syntetika, ale skutečné nakládané okurky a lák. Neobvyklý kousek má nejen zaujmout pozornost, ale podpořit prodej nového okurkového menu ve Velké Británii.
Fotogalerie3

KFC vytvořilo průhlednou plastovou bundu naplněnou místo peří plátky okurek v láku. (27. března 2026) | foto: KFC

„Péřovka-nakládačka“ (Pickle Puffer) je vyrobena z průhledného plastu, proto je její vnitřek na první pohled viditelná. Uvnitř se nacházejí plátky okurek ponořené v nálevu, který zároveň slouží jako výplň. Součástí bundy je také hadička připomínající sportovní hydratační systém, která umožňuje nositeli nálev během dne popíjet.

Podle zástupců značky jde o záměrně extravagantní koncept. „Je to trochu šílené, ale o to jde,“ uvedl manažer KFC pro Velkou Británii a Irsko James Channon pro designový web Dezeen. Řetězec tím podle něj chtěl vytvořit nositelný marketingový kousek, který s nadsázkou odkazuje na oblibu okurkových produktů, a to včetně možnosti vypít okurkový nálev.

Samotná bunda nebude dostupná v obchodech. KFC ji plánuje rozdávat prostřednictvím sociálních sítí v rámci speciálních soutěží. Inspirací pro její vznik se stalo video vytvořené umělou inteligencí, které zobrazovalo člověka rozdávajícího okurky z podobné bundy. Přestože video nezaznamenalo výrazný ohlas, firma se rozhodla nápad realizovat.

Bunda-nakládačka má zároveň upozornit na nové menu zaměřené na okurky. Součástí nabídky jsou například hranolky s okurkovou příchutí či limitovaná edice nápoje Pickle Pepsi s okurkovou příchutí.

Podle marketingových odborníků jde o ukázku rostoucího trendu, kdy značky využívají výrazné a často absurdní produkty k tomu, aby se prosadily v konkurenčním online prostředí. Virální potenciál takových kampaní může výrazně převýšit náklady na jejich realizaci.

Designová inspirace (nejen) jídlem

Kampaň navazuje na podobně laděné marketingové projekty konkurenčních řetězců. KFC nepatří mezi první společnosti, které pro propagaci nového produktu vytvořily společně s designerskými studii speciální oblečení či doplňky. Loni na podzim britský diskontní řetězec Aldi uvedlo na trh limitovanou edici „Jacket Potato Jacket“ oversized péřovou bundu inspirovanou pečenými bramborami, navrženou ve spolupráci s Agro Studio.

Bunda měla hnědý povrch imitující slupku, bílou fleecovou podšívku jako vnitřek brambory a stříbrné detaily připomínající alobal. Produkt měl podpořit prodeje hotových pečených brambor. Tyto limitované a často nepraktické produkty nejsou určeny k běžnému prodeji, ale slouží primárně k šíření na sociálních sítích a posílení povědomí o značce.

Nedávno také designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag v podobě nákupního vozíku vzbudila svým vzhledem okamžitý rozruch. Nechybí k jí ani malý přívěsek ve formě nákupního žetonu.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Nespí, telefonují, prodávají. Investoři za války zažívají bezesné noci

Trhy kvůli úderu Američanů a Izraelců na Írán zažívají extrémní turbulence....

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí...

28. března 2026

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Premium
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

28. března 2026

Americké akcie zažívají nejdelší výplach od začátku ruské invaze na Ukrajinu

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americké akcie v pátek opět výrazně oslabily kvůli obavám z hospodářských důsledků konfliktu na Blízkém východě. Jejich hlavní indexy tak zakončily obchodování na nejnižších úrovních za více než půl...

27. března 2026  21:47

Trapné a ubohé. Netflix zpackal baseballovou premiéru, propásl i novinku

Netflix poprvé odvysílal přímý přenos zahajovacího zápasu sezony zámořské...

Mohlo to dopadnout lépe. To jsou reakce diváků na čtvrteční premiéru živého vysílání baseballu na Netflixu. Platforma vůbec poprvé přenášela zahajovací zápas sezony zámořské Major League Baseball...

27. března 2026

Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se třetiny jejích lidí

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny...

27. března 2026  19:43

ANALÝZA: Húsíové byli předkrm. V Hormuzu čelí Západ mnohem zdatnějšímu soupeři

Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...

Už útoky jemenských povstalců Húsíů v minulých měsících měly být pro Západ varováním, jak snadno lze narušit lodní dopravu v regionu. Blokáda Hormuzského průlivu má ale ještě vážnější důsledky, což...

27. března 2026

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

27. března 2026  15:59

Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr...

27. března 2026  14:22

Kdo chce bydlet ve vlastním, musí hledat dál od center měst, říká ekonom

Martin Slaný

Na vlastní byt v centru Prahy už možná nikdy nedosáhne ani domácnost s nadprůměrným příjmem. Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG, je to ale běžný vývoj, který známe ze...

27. března 2026  14:21

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

27. března 2026  12:33

Pro trampy i masňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

27. března 2026  12:01

