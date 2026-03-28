„Péřovka-nakládačka“ (Pickle Puffer) je vyrobena z průhledného plastu, proto je její vnitřek na první pohled viditelná. Uvnitř se nacházejí plátky okurek ponořené v nálevu, který zároveň slouží jako výplň. Součástí bundy je také hadička připomínající sportovní hydratační systém, která umožňuje nositeli nálev během dne popíjet.
Podle zástupců značky jde o záměrně extravagantní koncept. „Je to trochu šílené, ale o to jde,“ uvedl manažer KFC pro Velkou Británii a Irsko James Channon pro designový web Dezeen. Řetězec tím podle něj chtěl vytvořit nositelný marketingový kousek, který s nadsázkou odkazuje na oblibu okurkových produktů, a to včetně možnosti vypít okurkový nálev.
Samotná bunda nebude dostupná v obchodech. KFC ji plánuje rozdávat prostřednictvím sociálních sítí v rámci speciálních soutěží. Inspirací pro její vznik se stalo video vytvořené umělou inteligencí, které zobrazovalo člověka rozdávajícího okurky z podobné bundy. Přestože video nezaznamenalo výrazný ohlas, firma se rozhodla nápad realizovat.
Bunda-nakládačka má zároveň upozornit na nové menu zaměřené na okurky. Součástí nabídky jsou například hranolky s okurkovou příchutí či limitovaná edice nápoje Pickle Pepsi s okurkovou příchutí.
Podle marketingových odborníků jde o ukázku rostoucího trendu, kdy značky využívají výrazné a často absurdní produkty k tomu, aby se prosadily v konkurenčním online prostředí. Virální potenciál takových kampaní může výrazně převýšit náklady na jejich realizaci.
Designová inspirace (nejen) jídlem
Kampaň navazuje na podobně laděné marketingové projekty konkurenčních řetězců. KFC nepatří mezi první společnosti, které pro propagaci nového produktu vytvořily společně s designerskými studii speciální oblečení či doplňky. Loni na podzim britský diskontní řetězec Aldi uvedlo na trh limitovanou edici „Jacket Potato Jacket“ oversized péřovou bundu inspirovanou pečenými bramborami, navrženou ve spolupráci s Agro Studio.
Bunda měla hnědý povrch imitující slupku, bílou fleecovou podšívku jako vnitřek brambory a stříbrné detaily připomínající alobal. Produkt měl podpořit prodeje hotových pečených brambor. Tyto limitované a často nepraktické produkty nejsou určeny k běžnému prodeji, ale slouží primárně k šíření na sociálních sítích a posílení povědomí o značce.
Nedávno také designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag v podobě nákupního vozíku vzbudila svým vzhledem okamžitý rozruch. Nechybí k jí ani malý přívěsek ve formě nákupního žetonu.