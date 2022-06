Austrálie bojuje s nedostatkem salátu, KFC ho muselo nahradit zelím

„Kvůli k nedávným záplavám v Novém Jižním Walesu a Queenslandu v současnosti pociťujeme nedostatek hlávkového salátu. Používáme tedy směs salátu a zelí na všechny produkty, které salát obsahují, a to až do odvolání,“ informovalo australské KFC na svém webu.

„Pokud to je něco, co nemáte rádi, jednoduše klikněte na ‚přizpůsobit‘ u vybraného produktu a salát odstraňte,“ dodala společnost.

Salát podle uživatelů na sociálních sítích aktuálně stojí přes 10 australských dolarů (167 korun), což je trojnásobek obvyklé ceny.

Problémy s kuřaty

Není to poprvé, co KFC upravuje jídelníček. V lednu australské KFC bojovalo s nedostatkem kuřat. Důvodem byl nedostatek personálu u největšího australského dodavatele, a to kvůli rychle se šířící variantě omicron.

„Bohužel byl narušen náš dodavatelský řetězec, některé naše restaurace budou nabízet omezené menu,“ vysvětlilo tehdy KFC pro portál 7 News.

S nedostatky potřebných surovin se setkaly i jiné řetězce, například koncem loňského roku postihla japonské pobočky McDonald´s „hranolková krize.“

Kvůli záplavám v kanadském přístavu a také koronavirové pandemii došlo k přerušení dodávek brambor. Japonské pobočky tak musely dočasně omezit prodeje velkých a středních hranolek.