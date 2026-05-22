Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy se stal 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit.
Po skončení Warshovy slavnostní přísahy se setkal s představiteli vlády a úředníky v publiku, než opustil sál. Warsh ve svém projevu uvedl, že jeho vzorem pro výkon této funkce je bývalý předseda Fedu Alan Greenspan. Toho do funkce uváděl prezident Ronald Reagan. Řekl také, že centrální banka může přispět k prosperitě země.
„Mým cílem je nyní vytvořit prostředí, v němž budou ti nejlepší lidé moci odvádět nejlepší práci svého života, a čelit každé výzvě v duchu společného cíle a úsilí ve prospěch národního zájmu – zkrátka v duchu dokonalosti,“ řekl Warsh na závěr svého projevu.
Na Powella Trump vyvíjel značný tlak, aby ho přiměl snížit úrokové sazby. Jeho postoj vyvolal otázky ohledně nezávislosti centrální banky.
Warshe v pátek šéf Bílého domu vyzval, aby byl „úplně nezávislý“. Předpověděl, že zůstane v paměti jako jeden z opravdu skvělých šéfů Fedu. „Myslím, že má schopnosti, které má jen velmi málo lidí,“ řekl v pátek Trump. Ten si do čela Fedu dříve vybral i Powella.