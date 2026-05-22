Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

  18:36aktualizováno  19:07
Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral. Powella americký prezident opakovaně kritizoval kvůli neochotě snižovat úrokové sazby.
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy se stal 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit.

Po skončení Warshovy slavnostní přísahy se setkal s představiteli vlády a úředníky v publiku, než opustil sál. Warsh ve svém projevu uvedl, že jeho vzorem pro výkon této funkce je bývalý předseda Fedu Alan Greenspan. Toho do funkce uváděl prezident Ronald Reagan. Řekl také, že centrální banka může přispět k prosperitě země.

Fed nepotřebuje revoluci, říká jeho nový šéf. S čím se bude potýkat Kevin Warsh

„Mým cílem je nyní vytvořit prostředí, v němž budou ti nejlepší lidé moci odvádět nejlepší práci svého života, a čelit každé výzvě v duchu společného cíle a úsilí ve prospěch národního zájmu – zkrátka v duchu dokonalosti,“ řekl Warsh na závěr svého projevu.

Na Powella Trump vyvíjel značný tlak, aby ho přiměl snížit úrokové sazby. Jeho postoj vyvolal otázky ohledně nezávislosti centrální banky.

Warshe v pátek šéf Bílého domu vyzval, aby byl „úplně nezávislý“. Předpověděl, že zůstane v paměti jako jeden z opravdu skvělých šéfů Fedu. „Myslím, že má schopnosti, které má jen velmi málo lidí,“ řekl v pátek Trump. Ten si do čela Fedu dříve vybral i Powella.

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Philip Morris rozšířil výrobu v Kutné Hoře. Nikotinové sáčky vyváží do celého světa

Ve výrobním závodě v Kutné Hoře byla slavnostně zahájena výroba nikotinových...

Kutnohorský závod Philip Morris zahájil výrobu nikotinových sáčků. Firma do rozšíření výroby a modernizace areálu investovala přes dvě miliardy korun, nové linky mají dodávat výrobky na desítky...

22. května 2026  15:42

Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth v pátek novinářům představil střednědobou koncepci rozvoje ETCS a elektrizace tratí. SŽ chce do roku 2033 elektrizovat dalších 590 km tratí. Z toho 235 km...

22. května 2026  13:50

Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder sezony. Meteorologové očekávají rekordy

Solární panely fotovoltaické elektrárny v německém Heilbronnu. Slunečné a...

Meteorologové předpovídají, že tlaková výše nad Evropou o víkendu způsobí ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 °C nad normál. V Londýně by mohli naměřit 32 °C, v Paříži 31 °C...

22. května 2026  12:03

Fed nepotřebuje revoluci, říká jeho nový šéf. S čím se bude potýkat Kevin Warsh

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Nový šéf amerického centrálního bankovního systému Kevin Warsh působí na veřejné scéně dvě desetiletí. Má za sebou dlouhou řadu projevů, podcastů, komentářů a rozhovorů o tom, jaký je podle něj smysl...

22. května 2026  10:43

Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Funkce předsedy americké centrální banky (Fed) se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald...

22. května 2026  6:22

Povinné čipování koček v celé Evropské unii se přiblížilo, v ČR se spustí registr psů

Premium
ilustrační snímek

Chcete darovat koťata? Potom se vám brzo tento krok může prodražit. Už zhruba za čtyři roky by měly být očipované všechny kočky, se kterými se bude obchodovat nebo je někdo bude chtít darovat či se...

22. května 2026

Krizový květen pro účetní. Kvůli novému hlášení vyplňují čtyřikrát víc formulářů

ilustrační snímek

Jednotné měsíční hlášení zaměstnanců má v budoucnu ulevit firmám od zbytečného papírování. Místo pětadvaceti formulářů by mělo stačit vyplnit jen jeden. Jenže stát spustil systém naostro, aniž by dal...

22. května 2026

Německo posvětilo vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany

Soupravy vlaků ICE společnosti Deutsche Bahn stojí v depu Stellingen v...

Němečtí poslanci ve čtvrtek jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo...

21. května 2026  20:55

