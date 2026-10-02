Když na lodi panuje naprosté ticho. Kapitán tankeru popisuje, jak proplouvá Hormuzem

Kapitán z Filipín právě sledoval hladinu moře před přídí své třísetmetrové lodě, když na plavidle plujícím několik set metrů před ním nastala exploze. Zareagoval okamžitě. Strhl kormidlo stranou, aby se vyhnul kolizi, a vzápětí uviděl, že na ní vypukl požár. Poté okamžitě kontaktoval americké námořnictvo a informoval ho o útoku.
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Podobné situace se v posledních měsících staly každodenní součástí riskantního života námořníků, kteří přepravují ropu přes Hormuzský průliv. Právě tudy vede jedna z nejdůležitějších energetických tepen světa.
Kapitán, jemuž je něco přes čtyřicet let, popsal své zkušenosti pod podmínkou anonymity. Po třech měsících služby v oblasti je nyní na dovolené na Filipínách. Během svého kontraktu absolvoval opakované plavby mezi ropnými terminály v Perském zálivu a otevřeným mořem.
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Jeho loď patří mezi tankery, které průlivem pendlují navzdory útokům dronů a raket. Často plují v noci a s přísnými bezpečnostními pravidly. Žádná navigační světla, žádné telefony a pouze jeden radar.
„Mám štěstí, že stále ovládám tradiční navigaci, tu starou školu,“ popsal kapitán pro agenturu Bloomberg. „Pluli jsme bez navigačních světel, je to docela náročné.“
Tankery se drží Ománu
Lodě se při cestě Hormuzem často drží jen zhruba míli od pobřeží Ománu. Moře je tam přitom hluboké přibližně 100 metrů, takže ani obří supertankery nemají problém s ponorem.
Posádky se podle kapitána orientují podle pobřeží a majáků. Současně se snaží minimalizovat svou viditelnost a množství elektronických signálů, které by mohly prozradit jejich polohu.
Na některých lodích se vypíná automatický identifikační systém AIS, který za běžných okolností vysílá polohu a další údaje o plavidle. Posádky také připravují ochranná opatření proti případnému útoku.
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Jeden z kapitánů tankeru přepravujícího zkapalněný zemní plyn agentuře Bloomberg popsal, že posádka před vstupem do průlivu vypne jistič napájející transpondér AIS a začne připravovat hlavní palubu. K můstku a dalším citlivým částem lodi umisťuje pytle s pískem a nádoby s vodou pro případ zásahu dronem nebo raketou. Nouzové požární čerpadlo tankeru zůstává během celé cesty v chodu a připraveny jsou i požární hadice.
„Tankery jsou pořád vystaveny riziku. Je to velmi nebezpečné plavidlo,“ řekl kapitán.
Americké námořnictvo hlídá trasy
Spojené státy podle svých vyjádření od začátku léta koordinují se společnostmi provozujícími lodě jejich trasy a snaží se pomáhat při vyhýbání se případným íránským minám.
„V posledních měsících jsme poskytli koordinovanou ochranu tisícům lodí proplouvajících Hormuzským průlivem,“ uvedlo americké Centrální velitelství. Dodalo, že se nadále soustředí na zvyšování námořního provozu a spolupracuje s dalšími americkými úřady, státy v regionu i lodními společnostmi.
Kapitán podle svých slov o vojenském doprovodu pravidelně dostával informace. Něco mohl sledovat i na vlastní oči, při jedné z plaveb nad jeho lodí přeletělo vojenské letadlo a také vrtulník.
Zvláštní je především rádiové ticho. „Během cesty Hormuzem panovalo v éteru nezvyklé ticho, které narušovala pouze komunikace mezi loděmi a americkým námořnictvem. Na můstku naopak bývalo více lidí než obvykle, aby nepřetržitě sledovali okolí a případné známky útoku,“ popsal.
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Posádky musejí s americkými vojáky pravidelně komunikovat. Podle kapitána dostávají trasu a konkrétní navigační body, které mají během plavby dodržovat. Každých 30 minut pak hlásí, jak cčsta probíhá a zda zaznamenaly rakety nebo jiné hrozby.
Ropa se přes Hormuz vrací
Navzdory riziku se doprava Hormuzským průlivem postupně zvyšuje. Banky JPMorgan Chase a Goldman Sachs odhadují, že objem ropy proudící z oblasti Perského zálivu se vrací směrem k úrovním před válkou. JPMorgan odhadla denní tok přes oblast na 17,5 milionu barelů ropy.
Riziko je ovšem výrazné. Lodní společnosti podle Bloombergu odhadují, že i pod ochranou amerického námořnictva existuje přibližně pětiprocentní pravděpodobnost, že loď bude zasažena.
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Některé společnosti se proto snaží námořníky motivovat mimořádnými odměnami. Kapitán, který s Bloombergem hovořil, měl poslední kontrakt o měsíc kratší než obvykle právě proto, že věděl, že plavba nebude jednoduchá. Přesto za ni dostal několikanásobek svého běžného platu.
Už dříve se objevily informace o loďařích, kteří posádce nabízeli dodatečnou odměnu odpovídající šesti měsícům mzdy za to, že absolvují opakované plavby přes Hormuz. Pro námořníky z Filipín, Indie a dalších zemí s nižšími příjmy může jít o mimořádně významnou částku.
Kapitáni jsou zatím ochotni riskovat
Konečné rozhodnutí, zda loď průlivem propluje, zůstává na kapitánovi. Pokud jsou kapitáni a posádky ochotni riziko přijmout, mohou přes Hormuz dál proudit miliony barelů ropy denně. Mezinárodní námořní organizace (IMO) odhaduje, že od začátku války při útocích v regionu zahynulo 24 námořníků.
Pro kapitána z Filipín je ale nebezpečná práce zároveň povoláním, kterého se nechce vzdát. Jeho rodina čekala, až se po skončení kontraktu bezpečně vrátí domů. Přiznává, že jeho blízcí mají strach.
„Moje rodina se docela bojí, ale řekl jsem jim, že situaci zvládnu,“ uvedl. „Jsem velmi hrdý. Svoji práci mám vlastně rád,“ uzavřel podle Bloombergu.