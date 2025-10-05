Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení

Jan Dvořák
  17:00
Mnoho teenagerů má dnes své vlastní módní značky, ale pouze jedna dívka může využívat Bílý dům k propagaci svých oděvů. Seznamte se s Kai Trumpovou, 18letou vnučkou amerického prezidenta. Minulý týden uvedla na trh vlastní řadu pulovrů s monogramem KT. Tím se stala nejnovějším členem klanu Trumpů, kteří úspěšně monetizují prezidentovo setrvávání v úřadu.
Kai Trump sleduje, jak její dědeček, prezident Donald Trump, hovoří s novináři...

Kai Trump sleduje, jak její dědeček, prezident Donald Trump, hovoří s novináři před odjezdem z Bílého domu. (26. září 2025) | foto: AP

Na konci minulého týdne spustila středoškolačka a vášnivá golfistka Kai Trumpová webovou stránku, na které prodává bavlněné mikiny s monogramem svých iniciál za 130 dolarů. Dívka v pátek zveřejnila na Instagramu video, ve kterém předvádí mikiny v černé, bílé a tmavě modré barvě přímo v Bílém domě, píše portál The Wall Street Journal.

Ještě téhož dne odletěla s dědečkem letadlem Air Force One na golfový Ryder Cup do Farmingdale v New Yorku, kde měla na sobě bílou mikinu s modrými a červenými iniciálami KT. V pondělí zveřejnila video, na němž hraje golf v jedné ze svých mikin na Jižní louce Bílého domu. „Málokdo má takovou příležitost, takže mám velké štěstí,“ přiznala se ve videu.

Focení v Bílém domě? Žádný problém!

Během obou Trumpových prezidentských období byli a jsou členové jeho rodiny pod drobnohledem kvůli potenciálním střetům zájmů. Ivanka Trumpová, neplacená poradkyně svého otce, během jeho prvního funkčního období pokračovala ve vydělávání peněz z oděvní řady, kterou pravidelně nosila při vystoupeních v Bílém domě.

Její manžel Jared Kushner, bývalý Trumpův poradce, zase spravuje soukromý investiční fond s významnými investicemi od představitelů Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. Zatímco Trumpova administrativa přistoupila k omezení regulace odvětví kryptoměn, jeho synové vydělali miliardy, když jejich společnost v září uvedla na otevřený trh novou digitální měnu.

Můj dědeček Donald. Trumpova vnučka dává nahlédnout do soukromí prezidenta

Kai je dcera Donalda Trumpa Jr. a Vanessy Trumpové. Nezastává žádnou veřejnou funkci a nepodléhá tedy federálním etickým pravidlům. Její módní značka je však nejnovějším příkladem toho, jak členové rodiny Trumpů využívají Bílý dům k podpoře svých komerčních aktivit, píše americký list. Sama na žádosti o komentář nereagovala. Její agent ze sportovní a zábavní marketingové agentury GSE Worldwide se k věci odmítl vyjádřit.

List The Wall Street Journal se proto obrátil na přímo mluvčí Bílého domu. „Neexistuje žádný zákaz fotografování na pozemcích Bílého domu ani vládní podpora jejího produktu, takže zde není žádný problém,“ napsala v e-mailu Karoline Leavittová.

Tiskový mluvčí Úřadu pro vládní etiku USA Patrick Shepherd v e-mailu uvedl, že úřad se nevyjadřuje k soukromým osobám. „Úřad pro vládní etiku se zavázal k transparentnosti a občanské kontrole vlády,“ řekl Shepherd. Podle něj však neodpovídá na otázky týkající se konkrétních osob. Standardy chování pro zaměstnance výkonné moci se vztahují pouze na federální zaměstnance.

Nejlepší dědeček

Kai Trumpová se do širšího povědomí veřejnosti dostala během svého emotivního projevu, který přednesla na republikánském národním sjezdu v Milwaukee v červenci roku 2024. V něm se zaměřila na svůj vztah s Trumpem. V projevu ho charakterizovala jako úplně normálního dědu a označila ho za svou inspiraci. Po vystoupení jí vzrostl počet sledujících na Instagramu z 125 000 na 185 000 za méně než 24 hodin a na konci července měl její účet více než 333 000 sledujících.

Studentka posledního ročníku střední školy a nejstarší vnučka prezidenta Trumpa je vášnivá golfistka. Hraje podle své stránky na webu NCSA College golf za Benjamin School v Palm Beach na Floridě. Zavázala se, že příští rok bude studovat a hrát golf na univerzitě v Miami.

Synové a dcery Donalda Trumpa. Kdo je kdo v rodině příštího prezidenta

Má momentálně 3,3 milionu sledujících na TikToku a 2,2 milionu sledujících na Instagramu. Uzavřela již několik partnerství včetně spolupráce s golfovou značkou TaylorMade a energetickými nápoji Accelerator Active Energy. Na svých stránkách na sociálních médiích také propaguje fitness trackery, masážní přístroje Theragun a dámské oblečení.

To logo jsme někde viděli

Na sociálních sítích se příchod její značky setkal s rozporuplnými reakcemi. „Podnikatelské myšlení, stejně jako u zbytku rodiny. Respekt! Do toho,“ zhodnotil jeden komentátor. „130 dolarů za kus oblečení s iniciálami jak z pera 18letého kluka, to je šílené,“ napsal naopak jiný.

Další si zase všimli, že iniciály KT se až neobvykle podobají logu vytvořenému pro spolupráci firmy American Eagle s Tru Kolors, značkou amerického fotbalisty Travise Kelceho, momentálního partnera zpěvačky Taylor Swift.

Ani k tomu se novopečená podnikatelka zatím nevyjádřila. Zato ke své nové řadě oblečení ano. „Je něco, co jsem chtěla dělat už velmi dlouho, a jsem tak šťastná, že se mi to konečně podařilo,“ svěřila se Kai v příspěvcích propagujících své produkty. Po vzoru svého dědečka použila podobné superlativy k popisu kvality mikin: „Je to doslova nejlepší materiál na mikiny, jaký jsem kdy na sobě měla. „Ten vůbec nejlepší!“ uzavírá americký web.

