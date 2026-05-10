Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Jan Dvořák
Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl nejprve jako dovozce automobilů, poté jako magnát v oblasti nemovitostí. To, co odlišuje tohoto šedesátiletého muže od jeho superbohatých krajanů, je fakt, že své jmění nevydělal na komoditách, financích ani politice.
Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018) | foto: Profimedia.cz

Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, život v tehdejší Alma Atě plynul klidným tempem. Město známé svými širokými bulváry, operou a také nejvýše položeným kluzištěm na světě, bylo v té době místem, kde byla auta luxusem a západní výrobky nedostatkovým zbožím.

Dnes je Almaty rušným obchodním centrem rychle se rozvíjející ekonomiky Kazachstánu. Pokud existuje člověk, který symbolizuje cestu od komunismu ke kapitalistickému konzumerismu, je to Nurlan Smagulov, píše agentura Bloomberg.

Co chtějí lidé?

Rychle rostoucí města, rozšiřující se střední třída a s tím související nárůst spotřebitelských výdajů byly živnou půdou pro ekonomiku, která od roku 2000 roste tempem přes pět procent ročně. Počet obyvatel Kazachstánu se mezitím zvýšil o třetinu na přibližně 21 milionů lidí.

„O ekonomických vyhlídkách Kazachstánu jsem byl přesvědčen už dříve a jsem o nich přesvědčen i nadále,“ řekl Smagulov v nedávném rozhovoru. „Naše podnikání vzkvétá díky rostoucí poptávce spotřebitelů a výdajům našeho obyvatelstva.“

Hrubý domácí produkt na obyvatele v Kazachstánu vzrostl z méně než 1 500 dolarů v době rozpadu SSSR na více než 14 000 dolarů. Země se vyrovnala svému silnějšímu sousedovi, Rusku, a to díky rozvoji tří velkých ropných polí.

Smagulov v současnosti vlastní tři nákupní centra, včetně největšího v Kazachstánu, a v automobilovém průmyslu má uzavřeno 19 různých distribučních smluv. Jeho montážní závody se podílejí na produkci přibližně dvou z pěti automobilů vyrobených v Kazachstánu.

Díky této důvěře ve své spoluobčany dosáhl Smagulov podle Bloomberg Billionaires Index odhadovaného jmění ve výši přibližně 1,5 miliardy dolarů (31 miliard Kč). Pro srovnání: nejbohatší Kazachstánec Vladimir Kim, který zbohatl na těžbě mědi, nashromáždil jmění ve výši 9,2 miliardy dolarů (189 miliard Kč)

Jak se rodí podnikatel

Když Kazachstán v prosinci 1991 získal nezávislost, Smagulov podle svých slov uviděl příležitost, jak vydělat peníze prodejem automobilů, kterých v té době panoval nedostatek.

Potřeboval však peníze. Aby získal hotovost, nakupoval na velkoobchodním trhu v Almaty vozidla, jako například ruské nákladní vozy Kamaz, s třídenní lhůtou splatnosti, a poté je rychle prodával za vyšší cenu, přičemž si rozdíl nechával pro sebe.

Výnosy použil k nákupu dalších automobilů v zahraničí. Poptávka ze strany místního obyvatelstva byla nakonec tak vysoká, že podle svých slov vydělal svůj první milion dolarů za zhruba čtyři roky importem vozů Lada z Ruska a toyot z Japonska. To byl počátek jeho společnosti Astana Motors.

Poté se kapitalismus v Kazachstánu rozjel naplno. V roce 1993 země přešla z rublu na novou národní měnu tenge. Podepsala také dohodu se společností Chevron o těžbě na obrovském ropném poli Tengiz. V roce 2000 země oznámila objevení ropného pole Kašagan v Kaspickém moři.

Zbohatnutí země vedlo k větší urbanizaci a Smagulov expandoval do nemovitostí. V roce 2006 otevřel první nákupní centrum Mega v Almaty. Byla to jeho další sázka na místní spotřebitele a také na růst města.

Zpočátku se Smagulov snažil zaplnit obchodní centrum čímkoli, co by mohlo přilákat návštěvníky, včetně bowlingu. Jeho společnost Mega nasadila do provozu kyvadlové autobusy, aby přivážely návštěvníky z jiných čtvrtí. Fungovalo to. Oblast města se zatraktivnila: lidé zde nakupovali a bavili se a developeři tu stavěli moderní výškové bytové domy.

Nákupní centrum se v roce 2013 rozšířilo skoro na dvojnásobek a přibyla do něj řada dalších mezinárodních značek. Nyní Smagulov plánuje jeho přestavbu v hodnotě 170 milionů dolarů, jejíž součástí bude 19patrová kancelářská věž. Zároveň staví v hlavním městě Astaně i nové nákupní centrum Mega Garden.

„Naše nákupní centra se nacházejí ve velkých městech a přirozeně na nás má vliv příliv městských obyvatel,“ říká Smagulov. Totéž podle něj platí i pro automobily. „Naše míra růstu populace je jedna z nejvyšších na světě,“ říká.

Nové příležitosti pro Kazachstán

Není to však zcela bez rizik. Smagulovovy podniky jsou vystaveny přísnějším pravidlům pro poskytování úvěrů na nákup automobilů a případnému oslabení měny, které by mohlo snížit kupní sílu. Existuje také riziko politických nepokojů, včetně sociálních bouří, které v roce 2022 vedly k rabování některých nákupních center.

Po těchto nepokojích se prezident Kassym-Jomart Tokajev snažil upevnit svou moc a odsunul do pozadí osobnosti spojené s jeho silným předchůdcem Nursultanem Nazarbajevem, který zemi vedl v letech 1991 až 2019. Zahájil reformy zaměřené na zmenšení propasti mezi bohatými a chudými, včetně zvýšení daní pro lidi s vyššími příjmy a zvýšení daní ze spotřebního zboží.

Podle Smagulova zatím ekonomiku země nadále podporují její obrovské zdroje. Válka na Blízkém východě a její případné následky by zemi mohly otevřít nové příležitosti. Kazachstán zvýšil příjmy z tranzitu čínského zboží do Evropy a poloha mezi Čínou, Ruskem, jižní Asií a Blízkým východem z něj činí strategický koridor pro infrastrukturu a obchod.

S rostoucím obchodním úspěchem se Smagulov obrátil ke své sbírce současného umění a do Muzea umění v Almaty, které bylo otevřeno v září, přivezl 155 tun těžkou ocelovou sochu Junction od renomovaného amerického sochaře Richarda Serry.

Současná sbírka stála Smagulova podle jeho slov asi 70 milionů dolarů, výstavba muzea dalších 50 milionů. V loňském roce do muzea zavítalo asi 188 000 návštěvníků, letos plány počítají s 500 000. Smagulov také hodlá do roku 2030 otevřít další budovu muzea s cílem zdvojnásobit roční počet návštěvníků na rovný milion.

„Musel jsem podniknout pragmatické kroky – musel jsem přivést velká díla,“ řekl při prohlídce sbírky v muzeu. „Když máte Richarda Serru, dostanete se do první ligy. Mít v muzeu takového umělce všem dává najevo, že toto místo je velmi významné,“ uzavřel podle Bloombergu podnikatel.

