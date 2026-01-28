Měla to být společenská událost roku 2022, během níž by se spojily dvě bohaté, mocné i vlivné rodiny. Za veselku své nejmladší dcery Nicoly neváhal třiaosmdesátiletý newyorský investor Nelson Peltz utratit v přepočtu 72 milionů korun. Dal tím jasně najevo, že 26letého Brooklyna Beckhama skutečně přijímá do rodiny, píše web Mailonline.
Organizace svatby však nebyl snadný úkol. Pár vystřídal hned tři svatební agentury. Šest týdnů před obřadem první svatební agentura odstoupila. Svatební plánovačky pak údajně nevrátily zálohu ve výši 159 000 dolarů, a tak je Peltz zažaloval. „Vážně zkreslily své schopnosti a ve skutečnosti neměly potřebné dovednosti k výkonu své práce,“ uvedl podnikatel. Ty ho obratem označily za tyranského miliardáře.
Svatební úvod budiž malou ilustrací toho, kdo je Nelson Peltz a jaké jsou jeho životní zásady. „Můj táta vždycky říká: ‚Je mi jedno, co v životě děláš, hlavně když se tomu plně věnuješ a pracuješ,‘“ prozradila nevěsta. „Nikdo by neměl být pracovitější než ty.“
S ním má Nicola velice blízký vztah, stejně jako s matkou Claudií Heffner Peltzovou. Pár, který se vzal v roce 1985, založil velkou rodinu a přivítal na svět osm dětí: Matthewa, Willa, Brada, Brittany, Diesela, Nicolu, Zacharyho a Gregoryho.
„Moji rodiče jsou spolu už více než čtyřicet let a vždy si ze sebe navzájem dělají legraci. Stále se chovají jako zamilovaní mladí lidé. Je krásné vyrůstat v takovém prostředí,“ uvedla pro časopis People Nicola na adresu svých rodičů.
Příliš nezralý na školu
Nelson Peltz se coby nejmladší ze tří dětí narodil v roce 1942 v New Yorku do středostavovské židovské rodiny. Studoval na prestižní Wharton School na Pensylvánské univerzitě, ale v roce 1963 studium před dokončením přerušil, aby pomáhal v rodinném podniku. „Prostě jsem moc nechodil do školy, a když už jsem tam šel, nedokázal jsem si představit, kdy budu potřebovat znalosti z účetnictví, financí a ekonomie,“ řekl Nelson o svém odchodu z vysoké školy „Byl jsem příliš nezralý na to, abych byl na takovém místě.“
Spolu s bratrem Robertem později převzali otcovu distribuční společnost mražených potravin, kterou v následujících letech rychle rozvinuli. „Od dětství jsem chápal sílu značky Heinz a začal jsem pracovat pro svého otce, který prodával potraviny restauracím,“ vzpomněl v jednom z rozhovorů. Zaměřili se především na expanzi prostřednictvím nákupu několika dalších potravinářských společností a přejmenovali společnost na Flagstaff Corp. V roce 1972 tato firma vstoupila na burzu s obratem 150 milionů dolarů.
V 80. letech dále rozšířil Peltz své jmění akvizicí výrobní firmy Triangle Industries, kterou rozvinul do největší balicí společnosti na světě, než ji v roce 1988 se ziskem prodal. Tato transakce mu údajně vynesla stovky milionů dolarů.
V roce 2003 se Peltz stal součástí skupiny investorů, kteří podali nabídku na koupi časopisu New York Magazine.
Rušivý a destruktivní element
Ačkoli by Peltz mohl s svým již tak astronomickým bohatstvím snadno odejít do důchodu, místo toho se zaměřil na investování: realizoval nákup významných podílů v podprůměrně výkonných společnostech a prosazování změn, jako jsou snižování nákladů, restrukturalizace, prodej aktiv nebo personální změny ve vedení.
Na Wall Street je to sice běžná praxe, ale Peltzovi to v průběhu let vyneslo nemalou dávku kritiky. V roce 2005 založil společnost Trian a zahájil kampaň za vstup do představenstev společností Heinz, Procter & Gamble a Unilever. Tyto firmy ho často vykreslovaly jako člověka zaměřeného pouze na krátkodobé cíle. „Musíte učinit některá rozhodnutí, která se Wall Street nelíbí,“ uvedl Peltz v jednom z rozhovorů.
V roce 2024 společnost Disney zveřejnila tříminutové video, ve kterém se Peltze snažila odradit od vstupu do svého představenstva a označila ho za rušivý a destruktivní element. Společnost uvedla, že má na svém kontě dlouhou historii útoků na společnosti, které vedou k zásadnímu poškození akcionářů a že jeho přijetí by ničilo by hodnotu firmy.
Peltz ve své vlastní prezentaci argumentoval, že Disney se jen liknavě přizpůsobuje změnám v odvětví, včetně streamování, udělal mnohé chyby ve své akviziční strategii a zpackal plánování nástupnictví. Jeho snaha nakonec selhala, protože akcionáři hlasovali pro znovuzvolení všech dvanácti stávajících ředitelů, zatímco Peltze odmítli.
Štědrý dárce
Kromě svých obchodních aktivit se Peltz také výrazně angažoval v politice jako významný sponzor Republikánské strany. Podle CNBC osobně daroval nejméně 85 800 dolarů volebním výborům spojeným s Donaldem Trumpem v rámci jeho první prezidentské kampaně v roce 2016. Během volebního cyklu v roce 2020 daroval více než 200 000 dolarů Republikánskému národnímu výboru.
Po nepokojích v Kapitolu později uvedl, že je mu „líto“, že v roce 2020 hlasoval pro Trumpa. V březnu 2024 však prohlásil, že v tom roce pravděpodobně bude opět volit Trumpa, protože se mu líbí jeho imigrační politika. Sám opakovaně kritizoval imigrační politiku prezidenta Bidena a vyjádřil také obavy o jeho zdraví.
Podle časopisu Forbes dosáhl majetek Nelsona Peltze v únoru roku 2017 částky 1,51 miliardy dolarů. To z něj činilo 432. nejbohatšího člověka v USA. V říjnu 2021 bylo jeho čisté jmění odhadováno na 1,7 miliardy dolarů.
Ačkoli jeho jméno není v popkultuře tak známé jako jméno Beckhamových, Peltz je v tomto ohledu snadno zastíní. Beckhamovi mají totiž jmění ve výši pouhých 680 milionů dolarů, uzavírá britský web.