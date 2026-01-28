Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou je newyorský investor Nelson Peltz. Kdo je vlastně muž, který zaplatil jednu z nejopulentnějších svateb poslední doby a vysloužil si za to nálepku tyranského miliardáře.
Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu své rodiny. Zleva: Brooklyn Beckham, jeho tchán Nelson Peltz s manželkou Claudií Heffner Peltzovou a Nicola Peltzová Beckhamová. (28. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...
Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová (27. dubna 2020)
David Beckham a jeho manželka Victoria Beckhamová ve Windsoru (4. listopadu...
Mia Reganová, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckhamová, David Beckham,...
Měla to být společenská událost roku 2022, během níž by se spojily dvě bohaté, mocné i vlivné rodiny. Za veselku své nejmladší dcery Nicoly neváhal třiaosmdesátiletý newyorský investor Nelson Peltz utratit v přepočtu 72 milionů korun. Dal tím jasně najevo, že 26letého Brooklyna Beckhama skutečně přijímá do rodiny, píše web Mailonline.

Organizace svatby však nebyl snadný úkol. Pár vystřídal hned tři svatební agentury. Šest týdnů před obřadem první svatební agentura odstoupila. Svatební plánovačky pak údajně nevrátily zálohu ve výši 159 000 dolarů, a tak je Peltz zažaloval. „Vážně zkreslily své schopnosti a ve skutečnosti neměly potřebné dovednosti k výkonu své práce,“ uvedl podnikatel. Ty ho obratem označily za tyranského miliardáře.

Svatební úvod budiž malou ilustrací toho, kdo je Nelson Peltz a jaké jsou jeho životní zásady. „Můj táta vždycky říká: ‚Je mi jedno, co v životě děláš, hlavně když se tomu plně věnuješ a pracuješ,‘“ prozradila nevěsta. „Nikdo by neměl být pracovitější než ty.“

S ním má Nicola velice blízký vztah, stejně jako s matkou Claudií Heffner Peltzovou. Pár, který se vzal v roce 1985, založil velkou rodinu a přivítal na svět osm dětí: Matthewa, Willa, Brada, Brittany, Diesela, Nicolu, Zacharyho a Gregoryho.

„Moji rodiče jsou spolu už více než čtyřicet let a vždy si ze sebe navzájem dělají legraci. Stále se chovají jako zamilovaní mladí lidé. Je krásné vyrůstat v takovém prostředí,“ uvedla pro časopis People Nicola na adresu svých rodičů.

Příliš nezralý na školu

Nelson Peltz se coby nejmladší ze tří dětí narodil v roce 1942 v New Yorku do středostavovské židovské rodiny. Studoval na prestižní Wharton School na Pensylvánské univerzitě, ale v roce 1963 studium před dokončením přerušil, aby pomáhal v rodinném podniku. „Prostě jsem moc nechodil do školy, a když už jsem tam šel, nedokázal jsem si představit, kdy budu potřebovat znalosti z účetnictví, financí a ekonomie,“ řekl Nelson o svém odchodu z vysoké školy „Byl jsem příliš nezralý na to, abych byl na takovém místě.“

Spolu s bratrem Robertem později převzali otcovu distribuční společnost mražených potravin, kterou v následujících letech rychle rozvinuli. „Od dětství jsem chápal sílu značky Heinz a začal jsem pracovat pro svého otce, který prodával potraviny restauracím,“ vzpomněl v jednom z rozhovorů. Zaměřili se především na expanzi prostřednictvím nákupu několika dalších potravinářských společností a přejmenovali společnost na Flagstaff Corp. V roce 1972 tato firma vstoupila na burzu s obratem 150 milionů dolarů.

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

V 80. letech dále rozšířil Peltz své jmění akvizicí výrobní firmy Triangle Industries, kterou rozvinul do největší balicí společnosti na světě, než ji v roce 1988 se ziskem prodal. Tato transakce mu údajně vynesla stovky milionů dolarů.

V roce 2003 se Peltz stal součástí skupiny investorů, kteří podali nabídku na koupi časopisu New York Magazine.

Rušivý a destruktivní element

Ačkoli by Peltz mohl s svým již tak astronomickým bohatstvím snadno odejít do důchodu, místo toho se zaměřil na investování: realizoval nákup významných podílů v podprůměrně výkonných společnostech a prosazování změn, jako jsou snižování nákladů, restrukturalizace, prodej aktiv nebo personální změny ve vedení.

Na Wall Street je to sice běžná praxe, ale Peltzovi to v průběhu let vyneslo nemalou dávku kritiky. V roce 2005 založil společnost Trian a zahájil kampaň za vstup do představenstev společností Heinz, Procter & Gamble a Unilever. Tyto firmy ho často vykreslovaly jako člověka zaměřeného pouze na krátkodobé cíle. „Musíte učinit některá rozhodnutí, která se Wall Street nelíbí,“ uvedl Peltz v jednom z rozhovorů.

Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům

V roce 2024 společnost Disney zveřejnila tříminutové video, ve kterém se Peltze snažila odradit od vstupu do svého představenstva a označila ho za rušivý a destruktivní element. Společnost uvedla, že má na svém kontě dlouhou historii útoků na společnosti, které vedou k zásadnímu poškození akcionářů a že jeho přijetí by ničilo by hodnotu firmy.

Peltz ve své vlastní prezentaci argumentoval, že Disney se jen liknavě přizpůsobuje změnám v odvětví, včetně streamování, udělal mnohé chyby ve své akviziční strategii a zpackal plánování nástupnictví. Jeho snaha nakonec selhala, protože akcionáři hlasovali pro znovuzvolení všech dvanácti stávajících ředitelů, zatímco Peltze odmítli.

Štědrý dárce

Kromě svých obchodních aktivit se Peltz také výrazně angažoval v politice jako významný sponzor Republikánské strany. Podle CNBC osobně daroval nejméně 85 800 dolarů volebním výborům spojeným s Donaldem Trumpem v rámci jeho první prezidentské kampaně v roce 2016. Během volebního cyklu v roce 2020 daroval více než 200 000 dolarů Republikánskému národnímu výboru.

Nejsem dokonalá máma, říká Beckhamová. Se synem a jeho manželkou mají neshody

Po nepokojích v Kapitolu později uvedl, že je mu „líto“, že v roce 2020 hlasoval pro Trumpa. V březnu 2024 však prohlásil, že v tom roce pravděpodobně bude opět volit Trumpa, protože se mu líbí jeho imigrační politika. Sám opakovaně kritizoval imigrační politiku prezidenta Bidena a vyjádřil také obavy o jeho zdraví.

Podle časopisu Forbes dosáhl majetek Nelsona Peltze v únoru roku 2017 částky 1,51 miliardy dolarů. To z něj činilo 432. nejbohatšího člověka v USA. V říjnu 2021 bylo jeho čisté jmění odhadováno na 1,7 miliardy dolarů.

Ačkoli jeho jméno není v popkultuře tak známé jako jméno Beckhamových, Peltz je v tomto ohledu snadno zastíní. Beckhamovi mají totiž jmění ve výši pouhých 680 milionů dolarů, uzavírá britský web.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

28. ledna 2026

Čínou obchází strašák deflace. Domácnosti neutrácejí, firmy musí zlevňovat

V továrnách i na polích. Příležitostnou pracovní sílu potřebuje čínská...

Čínští spotřebitelé málo utrácejí, firmy naopak dlouhodobě vyrábějí až příliš. Podnikům i proto často nezbývá nic jiného než snižovat ceny, jinak by jim vyrobené zboží dál zůstávalo na skladech....

28. ledna 2026

Schodek je moc vysoký. Je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci.

28. ledna 2026  15:08

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

ilustrační snímek

Americký internetový prodejce Amazon celosvětově propustí 16 000 lidí. Nabíral zaměstnance v čase pandemie covidu-19, nyní už jich ale tolik nepotřebuje i kvůli přechodu na umělou inteligenci. Firma,...

28. ledna 2026  14:20

Hotovost ustupuje. Obchody bez karet přicházejí na horách o tržby, potvrdil průzkum

ilustrační snímek

Zimní sporty lákají polovinu Čechů a většina z nich zůstává i letos v tuzemsku. Podle průzkumu společnosti Visa nejrozšířenější zimní aktivitou je v Česku bruslení na ledě, následuje sjezdové...

28. ledna 2026  10:58

Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

Online prodejce Rohlík stále inovuje své služby. Nyní s nákupy pomáhá umělá...

Online supermarket Rohlík spustil nového AI asistenta jménem MAIA. Zákazníkům má výrazně zjednodušit nákup potravin. Funguje přímo v aplikaci a na webu, komunikuje formou chatu a zvládá vše od výběru...

28. ledna 2026  9:42

Rusko trápí nedostatek peněz v rozpočtu. Zvažuje, že lidem povolí online kasina

ilustrační snímek

Rusko by mohlo zrušit zákaz internetových kasin a uvalit 30procentní daň na jejich příjmy ve snaze získat až 100 miliard rublů (zhruba 26 miliard Kč) do státního rozpočtu. Informoval o tom podle...

28. ledna 2026  6:50

Osobních bankrotů přibylo, může za to i lepší dluhové poradenství

ilustrační snímek

Soudy loni v Česku vyhlásily o dvanáct procent osobních bankrotů více než v roce 2024, celkem 15 445. Jejich počet se tak dostal na úroveň roku 2021. Nejvíce osobních bankrotů připadá na...

28. ledna 2026

Končí silná vlna předprodejů letních zájezdů, vede Turecko či Albánie

Premium
ilustrační snímek

Prodeje rodinných dovolených nakupovaných s předstihem opanují Turecko a Egypt, významně rostou ale i méně okoukané balkánské země, jako jsou Albánie nebo Černá Hora. Na základě prodejů...

28. ledna 2026

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

27. ledna 2026  22:18

Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid

Hlavní město Grónska Nuuk

Grónsko se v posledních letech těší rostoucímu zájmu turistů, což přineslo nové investice včetně otevření nového letiště v hlavním městě Nuuk. S hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa o...

27. ledna 2026

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

27. ledna 2026  19:14

