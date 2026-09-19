Tento 27letý britský výzkumník byl talentovaným studentem matematiky, který studoval v Cambridgi, než ho životní cesta zavedla do Silicon Valley. Pak však dal výpověď a sdělil světu, že sami jeho bývalí kolegové ve společnostech OpenAI a Anthropic upřímně věří, že AI by mohla do konce tohoto desetiletí všechny zabít a že laboratoře, které se předhánějí ve vývoji této technologie, hazardují s našimi životy.
Z jeho pohledu neprozrazoval žádné firemní tajemství. Pouze veřejně vyslovil to, o čem výzkumníci v oblasti umělé inteligence diskutují v soukromí.