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Kdo je Jacob Coxon? Příběh muže, který se stal tváří bezpečnosti umělé inteligence

Jan Dvořák
  20:00

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Jacob Coxon | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušShutterstock

Během posledních dní se celosvětová debata o rizicích umělé inteligence rozšířila z průkopnických laboratoří Silicon Valley až do obývacích pokojů lidí po celé planetě, stejně jako do mocenských kuloárů ve Washingtonu a Pekingu. A všechno to začalo mužem, o kterém do té doby nikdo neslyšel. Jacob Coxon byl neznámou osobou, dokud po třech letech neodešel ze společnosti Anthropic a nevaroval před nebezpečím systémů umělé inteligence, které by mohly znamenat konec lidstva.

Tento 27letý britský výzkumník byl talentovaným studentem matematiky, který studoval v Cambridgi, než ho životní cesta zavedla do Silicon Valley. Pak však dal výpověď a sdělil světu, že sami jeho bývalí kolegové ve společnostech OpenAI a Anthropic upřímně věří, že AI by mohla do konce tohoto desetiletí všechny zabít a že laboratoře, které se předhánějí ve vývoji této technologie, hazardují s našimi životy.

Z jeho pohledu neprozrazoval žádné firemní tajemství. Pouze veřejně vyslovil to, o čem výzkumníci v oblasti umělé inteligence diskutují v soukromí.

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