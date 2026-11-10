Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Huangová si nejprve vybudovala kariéru v čínském finančnictví. Později se stala většinovou majitelkou singapurské společnosti Megaspeed International, která se zabývá cloudovými výpočetními službami a je oficiálním partnerem Nvidie. Vyplývá to z více než 30 veřejně dostupných finančních dokumentů, firemních registrů a dalších materiálů, které prostudovala agentura Reuters.
Na její vazby s Jensenem Huangem upozornil nejprve deník The New York Times. Podle jeho informací dospěly americké úřady k závěru, že podnikatelka byla agentkou čínských zpravodajských služeb a předávala informace Pekingu. Zároveň si měla vybudovat blízký vztah s šéfem Nvidie, s nímž však navzdory stejnému jménu není nijak příbuzná.
Reuters však tato tvrzení nedokázal nezávisle ověřit. Čína obvinění odmítla a agentuře se nepodařilo zjistit, kde se Huangová momentálně nachází, aby ji mohla požádat o vyjádření.
Představenstvo Nvidie mezitím zahájilo nezávislé vyšetřování zpráv, podle nichž se šéf firmy mohl stát terčem zahraniční zpravodajské operace. Uvedlo však, že nemá důvod se domnívat, že by byly ohroženy informace týkající se národní bezpečnosti nebo obchodní tajemství společnosti.
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Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že případem se zabývá také Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Další podrobnosti neposkytl. Bez přímého komentáře k její osobě Jensen Huang v neděli přiznal, že byl své manželce nevěrný. Zároveň zdůraznil, že je odhodlán podporovat národní bezpečnost Spojených států.
Od bankovnictví k obchodu s čipy
Alice Huangové, které je podle čínského finančního portálu Caixin přibližně 42 let, působila v bankovnictví a správě investic. Databáze zaměřená na čínské soukromé investiční fondy Simuwang u ní eviduje také dřívější působení v televizní žurnalistice.
Před nástupem do společnosti Megaspeed zastávala vedoucí funkce v šanghajské investiční společnosti Shanghai Hexi Investment Management. Příspěvky na oficiálním účtu firmy na čínské sociální síti WeChat z let 2016 a 2017 ji představovaly jako zástupkyni generálního ředitele, výkonnou ředitelku a členku investičního výkonného výboru.
Podle těchto materiálů předtím pracovala v privátním bankovnictví HSBC v Hongkongu a v čínské investiční společnosti CITIC Securities. Ani jedna z institucí na žádost Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.
Vizitka společnosti Hexi, kterou agentura Reuters získala, uváděla Huangovou jako partnerku a generální ředitelku. Její kancelář se měla nacházet v šanghajské finanční čtvrti Lujiazui. Když reportéři agentury navštívili uvedenou adresu v budově Aurora Plaza, našli tam dělníky pracující na rozsáhlé rekonstrukci. Společnost Hexi neměla na uvedeném místě žádné označení ani zaměstnance. Telefonní číslo uvedené na vizitce nikdo nezvedal a na e-mailovou adresu nebylo možné doručit zprávu.
V březnu 2023 se Huangová podle dokumentů, které prostudovala washingtonská výzkumná organizace C4ADS, stala kontrolní akcionářkou společnosti Megaspeed International. Ta byla v Singapuru založena v roce 2015 pod názvem 7Road International. Na svých internetových stránkách se prezentuje jako obchodní partner Nvidie pro asijsko-pacifický region.
Huangová působila také jako ředitelka a výkonná ředitelka indonéské dceřiné společnosti Megaspeed, a to od března do listopadu 2023. Firma na žádost Reuters o vyjádření nereagovala.
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S Jensenem Huangem se podle jednoho z účastníků setkala také na večírku, který během technologického veletrhu Computex v roce 2024 pořádal tchajwanský výrobce serverů Gigabyte. Fotografie zveřejněná na profesní síti LinkedIn zachycuje oba vedle sebe u jednoho stolu. Gigabyte vyrábí mimo jiné servery pro umělou inteligenci využívající čipy Nvidie. Ani tato společnost na žádost o komentář nereagovala.
Podezření kolem dodávek čipů do Číny
Společnost Megaspeed se dostala do hledáčku amerických úřadů kvůli podezření, že pomáhala čínským zákazníkům získávat pokročilé čipy Nvidie, na jejichž vývoz do Číny se vztahují americká omezení. Veřejně však dosud nebylo prokázáno, že by firma pravidla porušila.
Deník The New York Times o vyšetřování společnosti informoval už v říjnu 2025. Reuters nyní získal také přepravní záznamy od poskytovatele obchodních dat ImportGenius, podle nichž indonéská pobočka Megaspeed v letech 2024 až 2026 dovážela hardware Nvidie. Mezi dodávkami byly procesory H100 a související komponenty, které pocházely mimo jiné od společnosti Giga Computing, dceřiné firmy Gigabyte.
Čipy H100 patří mezi pokročilé procesory Nvidie, jejichž vývoz do Číny Washington omezuje. Samotná skutečnost, že hardware dorazil do Indonésie, však žádné porušení amerických exportních pravidel nedokazuje.
Vlastnická struktura Megaspeed se navíc v průběhu času změnila. Podle organizace C4ADS byly její akcie na konci roku 2023 převedeny na singapurskou společnost SwiftData, která nyní drží všech deset milionů kmenových akcií Megaspeed.
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Šetření nedokázalo zjistit, kdo SwiftData ve skutečnosti ovládá. Domnívají se však, že Huangová mohla mít na chod Megaspeed vliv i po převodu akcií. Upozorňují přitom, že později na veřejnosti vystupovala jako předsedkyně společnosti.
Kongres chce od šéfa Nvidie vysvětlení
Případ vyvolal mnohé otázky také mezi americkými zákonodárci, kteří chtějí od Jensena Huanga objasnění jeho vztahů s čínskou podnikatelkou. Zajímat je bude především to, zda věděl o jejích údajných zpravodajských aktivitách a zda se kvůli nim nedostaly do nepovolaných rukou citlivé informace.
„V mnoha ohledech může být Huang také považován za potenciální oběť, pokud byl záměrně cílem operace nebo manipulace, aniž znal skutečnou totožnost či úmysly dané osoby,“ uvedl George Chen, partner poradenské společnosti The Asia Group.
Nvidia v této souvislosti připomíná, že její generální ředitel se každoročně setkává s tisíci vedoucích představitelů zákaznických firem. Asijští cloudoví partneři podle společnosti dostávají běžné obchodní informace, nikoli obchodní tajemství nebo údaje související s národní bezpečností Spojených států.