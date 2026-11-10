Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Autor:
  9:10
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025 | foto: Reuters

Záběr z kamery zachycuje Alici Huangovou a šéfa Nvidie Jensena Huanga v...
Záběr z kamery zachycuje Alici Huangovou (druhá zleva) a šéfa Nvidie Jensen...
Americký prezident se zdraví s šéfem Nvidie Jensenem Huangem při setkání v...
Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026
6 fotografií
Čínská podnikatelka Alice Huangová, známá také jako Huang Le, se dostala do centra pozornosti kvůli svým vazbám na šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga. Podle médií měla být čínskou zpravodajskou agentkou, která předávala Pekingu informace a zároveň navázala blízký vztah s jedním z nejvlivnějších mužů technologického průmyslu. Americké úřady nyní prověřují, zda se její údajné aktivity nedotkly také bezpečnosti společnosti Nvidia.

Huangová si nejprve vybudovala kariéru v čínském finančnictví. Později se stala většinovou majitelkou singapurské společnosti Megaspeed International, která se zabývá cloudovými výpočetními službami a je oficiálním partnerem Nvidie. Vyplývá to z více než 30 veřejně dostupných finančních dokumentů, firemních registrů a dalších materiálů, které prostudovala agentura Reuters.

Na její vazby s Jensenem Huangem upozornil nejprve deník The New York Times. Podle jeho informací dospěly americké úřady k závěru, že podnikatelka byla agentkou čínských zpravodajských služeb a předávala informace Pekingu. Zároveň si měla vybudovat blízký vztah s šéfem Nvidie, s nímž však navzdory stejnému jménu není nijak příbuzná.

Reuters však tato tvrzení nedokázal nezávisle ověřit. Čína obvinění odmítla a agentuře se nepodařilo zjistit, kde se Huangová momentálně nachází, aby ji mohla požádat o vyjádření.

Představenstvo Nvidie mezitím zahájilo nezávislé vyšetřování zpráv, podle nichž se šéf firmy mohl stát terčem zahraniční zpravodajské operace. Uvedlo však, že nemá důvod se domnívat, že by byly ohroženy informace týkající se národní bezpečnosti nebo obchodní tajemství společnosti.

Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu

Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že případem se zabývá také Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Další podrobnosti neposkytl. Bez přímého komentáře k její osobě Jensen Huang v neděli přiznal, že byl své manželce nevěrný. Zároveň zdůraznil, že je odhodlán podporovat národní bezpečnost Spojených států.

Od bankovnictví k obchodu s čipy

Alice Huangové, které je podle čínského finančního portálu Caixin přibližně 42 let, působila v bankovnictví a správě investic. Databáze zaměřená na čínské soukromé investiční fondy Simuwang u ní eviduje také dřívější působení v televizní žurnalistice.

Před nástupem do společnosti Megaspeed zastávala vedoucí funkce v šanghajské investiční společnosti Shanghai Hexi Investment Management. Příspěvky na oficiálním účtu firmy na čínské sociální síti WeChat z let 2016 a 2017 ji představovaly jako zástupkyni generálního ředitele, výkonnou ředitelku a členku investičního výkonného výboru.

Podle těchto materiálů předtím pracovala v privátním bankovnictví HSBC v Hongkongu a v čínské investiční společnosti CITIC Securities. Ani jedna z institucí na žádost Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.

Vizitka společnosti Hexi, kterou agentura Reuters získala, uváděla Huangovou jako partnerku a generální ředitelku. Její kancelář se měla nacházet v šanghajské finanční čtvrti Lujiazui. Když reportéři agentury navštívili uvedenou adresu v budově Aurora Plaza, našli tam dělníky pracující na rozsáhlé rekonstrukci. Společnost Hexi neměla na uvedeném místě žádné označení ani zaměstnance. Telefonní číslo uvedené na vizitce nikdo nezvedal a na e-mailovou adresu nebylo možné doručit zprávu.

V březnu 2023 se Huangová podle dokumentů, které prostudovala washingtonská výzkumná organizace C4ADS, stala kontrolní akcionářkou společnosti Megaspeed International. Ta byla v Singapuru založena v roce 2015 pod názvem 7Road International. Na svých internetových stránkách se prezentuje jako obchodní partner Nvidie pro asijsko-pacifický region.

Huangová působila také jako ředitelka a výkonná ředitelka indonéské dceřiné společnosti Megaspeed, a to od března do listopadu 2023. Firma na žádost Reuters o vyjádření nereagovala.

Technologické firmy zabrousily i do světa módy. O firemní merch je stále větší zájem

S Jensenem Huangem se podle jednoho z účastníků setkala také na večírku, který během technologického veletrhu Computex v roce 2024 pořádal tchajwanský výrobce serverů Gigabyte. Fotografie zveřejněná na profesní síti LinkedIn zachycuje oba vedle sebe u jednoho stolu. Gigabyte vyrábí mimo jiné servery pro umělou inteligenci využívající čipy Nvidie. Ani tato společnost na žádost o komentář nereagovala.

Podezření kolem dodávek čipů do Číny

Společnost Megaspeed se dostala do hledáčku amerických úřadů kvůli podezření, že pomáhala čínským zákazníkům získávat pokročilé čipy Nvidie, na jejichž vývoz do Číny se vztahují americká omezení. Veřejně však dosud nebylo prokázáno, že by firma pravidla porušila.

Deník The New York Times o vyšetřování společnosti informoval už v říjnu 2025. Reuters nyní získal také přepravní záznamy od poskytovatele obchodních dat ImportGenius, podle nichž indonéská pobočka Megaspeed v letech 2024 až 2026 dovážela hardware Nvidie. Mezi dodávkami byly procesory H100 a související komponenty, které pocházely mimo jiné od společnosti Giga Computing, dceřiné firmy Gigabyte.

Čipy H100 patří mezi pokročilé procesory Nvidie, jejichž vývoz do Číny Washington omezuje. Samotná skutečnost, že hardware dorazil do Indonésie, však žádné porušení amerických exportních pravidel nedokazuje.

Vlastnická struktura Megaspeed se navíc v průběhu času změnila. Podle organizace C4ADS byly její akcie na konci roku 2023 převedeny na singapurskou společnost SwiftData, která nyní drží všech deset milionů kmenových akcií Megaspeed.

Nvidia je nejhodnotnější firmou světa. Táhnou ji čipy a nadšení z AI

Šetření nedokázalo zjistit, kdo SwiftData ve skutečnosti ovládá. Domnívají se však, že Huangová mohla mít na chod Megaspeed vliv i po převodu akcií. Upozorňují přitom, že později na veřejnosti vystupovala jako předsedkyně společnosti.

Kongres chce od šéfa Nvidie vysvětlení

Případ vyvolal mnohé otázky také mezi americkými zákonodárci, kteří chtějí od Jensena Huanga objasnění jeho vztahů s čínskou podnikatelkou. Zajímat je bude především to, zda věděl o jejích údajných zpravodajských aktivitách a zda se kvůli nim nedostaly do nepovolaných rukou citlivé informace.

„V mnoha ohledech může být Huang také považován za potenciální oběť, pokud byl záměrně cílem operace nebo manipulace, aniž znal skutečnou totožnost či úmysly dané osoby,“ uvedl George Chen, partner poradenské společnosti The Asia Group.

Nvidia v této souvislosti připomíná, že její generální ředitel se každoročně setkává s tisíci vedoucích představitelů zákaznických firem. Asijští cloudoví partneři podle společnosti dostávají běžné obchodní informace, nikoli obchodní tajemství nebo údaje související s národní bezpečností Spojených států.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Nvidia, Čína, Peking

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině

Premium
Turisté sedící na lavičce u hanojského jezera Hoan Kiem. Právě to je oblíbené...

Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...

Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí

Ředitel pro mezinárodní vztahy PBS Group Stanislav Lisner (6. listopadu 2026)

Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...

Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025

Čínská podnikatelka Alice Huangová, známá také jako Huang Le, se dostala do centra pozornosti kvůli svým vazbám na šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga. Podle médií měla být čínskou...

10. listopadu 2026  9:10

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v...

10. listopadu 2026  6:36

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Advertorial
Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny. A tím šetřit na...

10. listopadu 2026

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

10. listopadu 2026

Účet za stavbu dálnice u Mohelnice postupně vystoupá na 120 miliard

Premium
Stavba dálničního obchvatu Litomyšle. (8. června 2026)

Dostavbu posledních 35 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí má na dosah konsorcium vedené společnostmi Budimex a Strabag. Po jejich dokončení bude v provozu celá dálnice propojující hradeckou D11...

10. listopadu 2026

Jak Rusko krade hotely. Ukrajinský podnikatel stále čeká na odškodnění

Hotel Admiral v ukrajinské Kyrylivce před začátkem ruské invaze. Areál měl...

Denis Kaťucha si na ukrajinském pobřeží Azovského moře postavil hotel, kam každé léto přijížděly stovky turistů. Po ruské okupaci ale o něj přišel, a proto se rozhodl obrátit na soud a žádat...

9. listopadu 2026

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

9. listopadu 2026  19:50

Sever Evropy hledá vlastní cestu k vzácným zeminám. Pomohou i veřejné zdroje

Záběr na doly švédské společnosti LKAB v Kiruně (21. srpna 2025)

Závislost na Číně dělá evropským firmám stále větší starosti. Tamní podniky zajišťují přibližně 60 procent světové těžby vzácných zemin využívaných při výrobě magnetů a přes 90 procent jejich...

9. listopadu 2026

Vláda přijala plán proti drahým energiím. Globální trhy ale neovlivní, říkají experti

ilustrační snímek

Vláda na svém pondělním jednání schválila novelu energetického zákona. Obsahuje plán pro řešení případného dalšího růstu cen energií, konkrétně mechanismus možného zastropování koncových cen...

9. listopadu 2026  16:54

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...

9. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit

Premium
Kandidát Demokratické strany na senátora za stát Ohio, bývalý senátor Sherrod...

Listopadové volby ve Spojených státech ovládla Demokratická strana. Slibuje především přísnější pravidla pro datová centra, dostupnou zdravotní péči a snížení inflace. Voliči dali jasně najevo, že...

9. listopadu 2026  14:45

SKIMS sklízí kritiku s adventním kalendářem za 150 dolarů. Uvnitř jsou jen cetky

SKIMS kalendář advent doplňky kardashian

Značka luxusního prádla, za kterou stojí americká podnikatelka Kim Kardashianová, se ocitla v centru nebývalé kontroverze. Uvedla na trh adventní kalendář, za který si účtuje 150 dolarů. Netrpěliví...

9. listopadu 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.