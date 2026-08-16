náhledy
Největšími chorvatskými pivními značkami jsou Ožujsko a Karlovačko patřící pod Heineken. Často je k sehnání i Pan, který pro změnu patří dánskému Carslbergu. Pivní scéna je však už i zde mnohem pestřejší. Redakce iDNES.cz přináší přehled značek i pivních stylů z menších chorvatských pivovarů. Sehnat je není problém - takto například vypadal v létě 2026 regál s craftovými pivy v Kauflandu v istrijské Rovinji.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Na Istrii nelze minout piva z pivovaru San Servolo z městečka Buje, které leží na severu tohoto poloostrova. Pod označením „Svijetle pivo“ se skrývá ležák s 5,1 % alkoholu a udávanými 11,9 % extraktu původní mladiny. Chuťově se maximálně blíží klasickému českému ležáku. Je pitelný, v chuti obilný, na místní poměry dost hořký, ale přesně tak, jak Češi mají rádi. Alkoholu lehce víc, ale není cítit a pivo osvěží. Třetinka se dá sehnat zhruba za 2,25 eura (56 korun).
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Milovníci pšeničných piv mohou sáhnout po příjemné, svěží a lehce nakyslé variantě od San Servolo. I když má také 5,1 procenta alkoholu, působí plnějším dojmem a do srpnových třicítek to možná nebude první volba. V porovnání s některými bavorskými klasikami nepřináší v chuti úplnou banánovo-hřebíčkovou explozi. Půllitrová lahev na snímku se v obchodě pohybuje kolem pěti eur, v kavárně s výhledem na moře vyšla na 7,50 eura (187 korun).
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Specialita San Servola je „Crveno pivo“. Zaujme červenohnědou barvou, v chuti je znát karamel s lehkou pražeností a jemná, ale dlouhá nahořklost. S 5,4 procenta alkoholu jde spíš o třetinku na chuť než celovečerního společníka. Cena v obchodě kolem 2,50-2,70 eur.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Dalším istrijským pivovarem je Bura Brew se sídlem v Poreči. Optimist Golding Ale (vlevo) je svrchně kvašené plné pivo s 5,4 procenty alkoholu. I když má jen 25 jednotek hořkosti, jsou použité chmely znát ve vůni i v chuti. I když jde o „ejl“, je chuťový profil blízký i konzervativnímu českému pivaři.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Tornado IPA (vpravo) je výrazně sladová, po tropickém ovoci vonící IPA s delší doznívající hořkostí, která ale není přehnaná (45 IBU). A tak se i s 6,1 procenty alkoholu velmi příjemně pije. Ceny za třetinku v obchodě se pohybuje kolem 2,10-2,20 eura. Vychlazené lahve v obchůdku s chorvatskými specialitami v centru Puly vyšly na dvojnásobek.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Zmajska pivovara je minipivovar ze Záhřebu s historií sahající do roku 2013. U session IPA Therapy v popisku na webu výrobce slibuje ve vůni grapefruit, pomeranč, ananas a borovici. A to všechno se tam skutečně najít dá. Chuťově čistá, voňavá, ze všeho asi nejvíc pryskyřicově borovicová IPA s lehčím tělem do horkého léta. S 3,9 procenta alkoholu a 35 IBU dobrý tip na každou pláž.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Od stejného výrobce je i Pils se 4,8 procenta alkoholu a rovněž 35 jednotkami hořkosti. Ta tady v krku drhne trochu víc, ale celkově ujde.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Pivovara Medvedgrad je největší rodinný řemeslný pivovar v Chorvatsku, který funguje již od roku 1994. Zlatnji Medvjed je jedenáctka s 4,4 procenta alkoholu, která se opět velmi dobře blíží českým chutím. Ve vůni obilně sladová, v chuti příjemně tak akorát hořká. Tohle není na velké degustování, ale na příjemné delší posezení. Půllitrová lahev za 1,9 eura (přes 47 korun).
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Z Medvedgradu je i Hendrix Session Lager s 3,8 % alkoholu a 28 IBU. Suprové letní pivo do rozpáleného Chorvatska. Lehké, ale ne řídké, voňavé a výrazné, ale ne přehnaně hořké za každou cenu, vyvážené. Dva klasa je pšeničná jedenáctka s 4,6 procenty alkoholu, výrazně hřebíčková. Obojí lehce přes dvě eura.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
A ještě jednou Medvedgrad. Fakin IPA je silné, těžší pivo, patnáctka s 6,5 procenty alkoholu. Fakin je chorvatsky uličník nebo raubíř, což se odráží i na nápadité etiketě. Sušenkové plné pivo s 55 jednotkami hořkosti. Není to převoněná, přehořčená exploze, spíš kompaktní těžší, ale pořád pitelný kousek. Půllitr za 2,60 eura (okolo 65 korun).
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
The Garden Brewery je moderní oceňovaný minipivovar rovněž ze Záhřebu. Jeho Milkshake IPA trochu klame popisem na plechovce, kde se hlásí k jahodám. Není to ovocné pivo, ale IPA zjemněná laktózou. Voní jahodově, možná melounově, ve výsledku jde o chutný, lehoulince nahořklý „koktejl“. Třetinka za dvě eura.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Zora je příjemná desítka (10,2 procent extraktu), ne moc hořká (23 IBU), třetinka kolem dvou eur . Rosa označená jako Unfiltered Keller Helles má 11,6 stupňů, 5,2 procenta alkoholu a 22 IBU a má se nejspíš odkazovat na německé Franky, ale tam by se podobné pivo hledalo těžko. Tohle totiž vonělo i chutnalo jako bílé víno, přesněji jako sauvignon. Ale stejně dobře se pilo, pinta za necelá tři eura.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
New England Pale Ale Obala je ne moc hořké (22 IBU), hebké, po sušeném tropickém ovoci (ananas, papája) vonící pivo. Etiketa navíc láká i na limetku, borůvku a mandarinku. S 4,7 procenta fajn věc pro milovníky chmelových hrátek. Plechovka o objemu 0,44 litru vyjde v obchodě na 2,90 eur (přes 72 korun)
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
5th element je craftová řada pivovaru Daruvar, jehož historie sahá do roku 1840 a nejde úplně o minipivovar, spíš středně velký podnik. Lela je uváděná jako „kupáž“ ležáku a ejlu, těžko říct, zda opravdu vzniká smícháním. Každopádně asi hlavní přednost je, že svou nekomplikovaností ve vedru osvěží, i když 4,5 procenta alkoholu zas tak málo taky není. Jinak je to pivo s tenčím tělem a nevýraznou hořkostí (20 IBU) podobné velkoprodukci.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
V červené plechovce ukrytý American blond ale je oproti „kupáži“ ležáku a ejlu Lela, plnější, zemitější i hořčí, i když ne nějak dramaticky (26 IBU). S 5,3 % taky už silnější. Vůně karamelovější, bylinná, chuť překvapivě sušší. Solidní pivo. Obojí půllitrové plechovky zhruba za dvě eura.
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz