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Kdepak Ožujsko a Karlovačko. Ochutnali jsme chorvatská piva z minipivovarů

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Největšími chorvatskými pivními značkami jsou Ožujsko a Karlovačko patřící pod... Na Istrii nelze minout piva z pivovaru San Servolo z městečka Buje, které leží... Milovníci pšeničných piv mohou sáhnout po příjemné, svěží a lehce nakyslé... Specialita San Servola je „Crveno pivo“. Zaujme červenohnědou barvou, v chuti... Dalším istrijským pivovarem je Bura Brew se sídlem v Poreči. Optimist Golding... Tornado IPA (vpravo) je výrazně sladová, po tropickém ovoci vonící IPA s delší... Zmajska pivovara je minipivovar ze Záhřebu s historií sahající do roku 2013. U... Od stejného výrobce je i Pils se 4,8 procenta alkoholu a rovněž 35 jednotkami... Pivovara Medvedgrad je největší rodinný řemeslný pivovar v Chorvatsku, který... Z Medvedgradu je i Hendrix Session Lager s 3,8 % alkoholu a 28 IBU. Suprové... A ještě jednou Medvedgrad. Fakin IPA je silné, těžší pivo, patnáctka s 6,5... The Garden Brewery je moderní oceňovaný minipivovar rovněž ze Záhřebu. Jeho...
Největšími chorvatskými pivními značkami jsou Ožujsko a Karlovačko patřící pod Heineken. Často je k sehnání i Pan, který pro změnu patří dánskému Carslbergu. Pivní scéna je však už i zde mnohem pestřejší. Redakce iDNES.cz přináší přehled značek i pivních stylů z menších chorvatských pivovarů.

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