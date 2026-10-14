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Výsledky voleb
KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?
Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.
Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...
ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy
Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...
Mladým se hledá první práce čím dál hůř. Nejtěžší to mají ti bez vzdělání a praxe
Je to klasická patová situace. Mladý člověk nemůže najít práci, protože nemá praxi. Tu ale nemůže získat, protože ho bez zkušeností nikdo nechce zaměstnat. Přestože se nezaměstnanost v Česku stále...
Kdepak Ožujsko a Karlovačko. Ochutnali jsme chorvatská piva z minipivovarů
Největšími chorvatskými pivními značkami jsou Ožujsko a Karlovačko patřící pod Heineken. Často je k sehnání i Pan, který pro změnu patří dánskému Carslbergu. Pivní scéna je však už i zde mnohem...
AI může proniknout z televize do lednice. Anthropic varuje před novou hrozbou
Umělá inteligence by se už během několika měsíců mohla sama kopírovat a šířit mezi chytrými televizemi, lednicemi nebo dalšími spotřebiči připojenými k internetu. Škodlivý program využívající AI by...
EU zaplatila od začátku války na Ukrajině za ruské uhlovodíky biliony korun
Země Evropské unie zaplatily od začátku ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února 2022, za ruské uhlovodíky 209 miliard USD (4,5 bilionu korun). Uvedla to mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová....
ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u soudu, sdělil Babiš
Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZ jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani...
Uzavření letiště v Rijádu komplikuje cestujícím přestupy přes Saúdskou Arábii
Uzavření letiště v Rijádu kvůli úderům jemenských húsíjských povstalců komplikuje cestujícím přestupy přes Saúdskou Arábii, přímé spoje z Prahy do této země skončily s koncem letní sezony. Řada...
Slováci odložili připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce
Největší výrobce elektřiny na Slovensku Slovenské elektrárne (SE) odložil připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce do energetické sítě, které bylo plánováno na dnešek odpoledne za...
Inspekce: V pekingském zelí z Kauflandu bylo nadlimitní množství pesticidu
V pekingském zelí z Kauflandu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nadlimitní množství pesticidu. Jde o salát původem z Česka, který inspektoři odebrali jako vzorek v žatecké...
Maximální ceny pohonných hmot vzrostou
Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat nanejvýš za 47,21 koruny...
Jak se žije s větrníky za humny: 170 turbín pořádně sviští, výhody ale převažují
Větrný park Lichtenau-Asseln v Německu, kde se první elektrárny rozeběhly už před téměř třiceti lety, prošel rozsáhlou modernizací. Hlavním přínosem parku, který dnes čítá téměř 170 turbín, je silné...
Maďarsko chce do eurozóny. Vláda chystá nové daně a omezení státních výdajů
Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko připravuje na další významnou změnu. Od května nový premiér Péter Magyar chce zemi přivést do eurozóny a postupně nahradit forint společnou...
Vystačí Evropě zásoby plynu? Banka propočítala tři scénáře
Evropské i české zásobníky plynu jsou před zimou naplněné méně než v předchozích letech. Mohou za to vysoké ceny způsobené válkou v Íránu a opatrnější přístup obchodníků k nákupům strategické...